تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين وأمين سر الهيئة الاسلامية العليا بالقدس لـ (الزمان): إذا لم تتراجع اسرائيل عن اجراءاتها فإن اندلاع انتفاضة أخرى أو حرب دينية أمر وارد

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

شهدت‭ ‬الاراضي‭ ‬الفلسطينيهة‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬موجة‭ ‬غضب‭ ‬عارمة‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬اسرائيل‭ ‬بوضع‭ ‬بوابات‭ ‬الكترونية‭ ‬على‭ ‬ابواب‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬لتفتيش‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذى‭ ‬رفضه‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬اسرائيل‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬اصرارها‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬المصلين‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬استمرار‭ ‬موجة‭ ‬الغضب‭ ‬,وفى‭ ‬ظل‭ ‬تلك‭ ‬الاجواء‭ ‬المتوتره‭ ‬ادلى‭ ‬سماحه‭]‬الشيخ‭ ‬د‭/ ‬تيسير‭ ‬التميمى‭ ‬قاضى‭ ‬قضاة‭ ‬فلسطين‭ ‬ورئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬الشرعى‭ ‬سابقا‭ ‬وامين‭ ‬سر‭ ‬الهيئه‭ ‬الاسلاميه‭ ‬العليا‭ ‬بالقدس‭ ‬بحديث‭ ‬خاص‭ ‬الى‭ (‬الزمان‭) ‬تناول‭ ‬فيه‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬تجاه‭ ‬الاحداث‭ ‬الراهنه‭ .‬تسعى‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬إلى‭ ‬إحكام‭ ‬سيطرتها‭ ‬وهيمنتها‭ ‬وسيادتها‭ ‬عليه‭ ‬،‭ ‬وإلى‭ ‬إقامة‭ ‬الهيكل‭ ‬المزعوم‭ ‬في‭ ‬ساحاته‭ ‬،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مخطط‭ ‬تقسيمه‭ ‬زمانياً‭ ‬ومكانياً‭ .‬

السؤال‭ ‬الاول‭: ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الإجراءات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تفجر‭ ‬انتفاضة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة‭ ‬أو‭ ‬حرباً‭ ‬دينية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬؟

نعم‭ ‬هي‭ ‬كذلك‭ ‬،‭ ‬فإذا‭ ‬لم‭ ‬تتراجع‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬ضد‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬14‭/‬7‭ ‬فإن‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬مصرٌّ‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬والأمر‭ ‬مرشح‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬انتفاضة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬القدس‭ ‬وسائر‭ ‬المدن‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬،‭ ‬وربما‭ ‬تتطور‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬دينية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ .‬

السؤال‭ ‬الثاني‭ : ‬ما‭ ‬هو‭ ‬تقييمكم‭ ‬لردود‭ ‬الفعل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والعربية‭ ‬تجاه‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬؟

تتماهى‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مع‭ ‬إرادة‭ ‬أبناء‭ ‬القدس‭ ‬،‭ ‬والشاهد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬المظاهرات‭ ‬والمسيرات‭ ‬والاشتباكات‭ ‬مع‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬التماس‭ ‬مع‭ ‬الحواجز‭ ‬العسكرية‭ ‬،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬وجرح‭ ‬واعتقال‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ . ‬أما‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬العربية‭ ‬فهي‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬المطلوب‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬جسامة‭ ‬الأخطار‭ ‬المحدقة‭ ‬بالمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬أولى‭ ‬القبلتين‭ ‬وثالث‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬ومسرى‭ ‬رسولنا‭ ‬محمد‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭ ‬؛‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬شأناً‭ ‬فلسطينياً‭ ‬فحسب‭ ‬،‭ ‬وإنما‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬عقيدة‭ ‬مليار‭ ‬وسبعمائة‭ ‬مليون‭ ‬مسلم‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الأرض‭ ‬،‭ ‬فلن‭ ‬يسكتوا‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬انتهاك‭ ‬له‭ ‬ومساس‭ ‬بحرمته‭ ‬وقدسيته‭ .‬

السؤال‭ ‬الثالث‭ : ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬رابطاً‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الأزمة‭ ‬القطرية‭ ‬الخليجية‭ ‬والتصعيد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬؟

نعم‭ ‬إنه‭ ‬رابط‭ ‬قوي‭ ‬،‭ ‬فالخلافات‭ ‬والصراعات‭ ‬العربية‭ ‬والأزمة‭ ‬الخليجية‭ ‬والانقسام‭ ‬الفلسطيني‭ ‬؛‭ ‬كلها‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مخططاتها‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ومقدساته‭ ‬،‭ ‬ولممارسة‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬والعدواني‭ ‬عليه‭ ‬،‭ ‬ولتصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإلهاء‭ ‬الأمة‭ ‬عنها‭ ‬بهذه‭ ‬القضايا‭ ‬الداخلية‭ ‬لهذه‭ ‬الدول‭ . ‬

السؤال‭ ‬الرابع‭ : ‬طالبت‭ ‬شخصيات‭ ‬فلسطينية‭ ‬المسلمين‭ ‬والعرب‭ ‬بزيارة‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬،‭ ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الزيارات‭ ‬تعد‭ ‬تطبيعاً‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬؟

أرى‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬مدينة‭ ‬القدس‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بقصد‭ ‬دعم‭ ‬صمود‭ ‬أبنائها‭ ‬والاطّلاع‭ ‬على‭ ‬معاناتهم‭ ‬،‭ ‬وزيارة‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬بنية‭ ‬شد‭ ‬الرحال‭ ‬إليه‭ ‬والصلاة‭ ‬فيه‭ ‬،‭ ‬والمبيت‭ ‬في‭ ‬الفنادق‭ ‬العربية‭ ‬فيها‭ ‬والتسوق‭ ‬من‭ ‬أسواقها‭ ‬؛‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬الاحتلال‭ ‬فيها‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬تطبيعاً‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬مؤازرة‭ ‬للقدس‭ ‬وقضيتها‭ ‬وأهلها‭ .‬

السؤال‭ ‬الخامس‭ : ‬ما‭ ‬هي‭ ‬رؤيتكم‭ ‬لتحفظ‭ ‬الأزهر‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬الحبيب‭ ‬الجفري‭ ‬لشيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬لزيارة‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الدعوةيمكن‭ ‬أن‭ ‬تثير‭ ‬قضية‭ ‬خلافية‭ ‬حول‭ ‬التطبيع‭ ‬؟

إنني‭ ‬أتحفظ‭ ‬ولا‭ ‬أوافق‭ ‬أبداً‭ ‬بل‭ ‬أرفض‭ ‬بشدة‭ ‬زيارة‭ ‬أية‭ ‬شخصية‭ ‬اعتبارية‭ ‬من‭ ‬الأمة‭ ‬سياسية‭ ‬كانت‭ ‬أو‭ ‬دينية‭ ‬للمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬،‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬فيه‭ ‬تطبيع‭ ‬واضح‭ ‬مع‭ ‬الاحتلال‭ ‬،‭ ‬ولما‭ ‬تمثله‭ ‬تلك‭ ‬الشخصيات‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬في‭ ‬الأمة‭ .‬

السؤال‭ ‬السادس‭ : ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬الخطر‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬المسلمين‭ ‬والعرب‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬الخطر‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬،‭ ‬وأن‭ ‬إيران‭ ‬تحاول‭ ‬إشعال‭ ‬حرب‭ ‬مذهبية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لإلهاء‭ ‬العالم‭ ‬عن‭ ‬الخطر‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فما‭ ‬حقيقة‭ ‬ذلك‭ ‬؟

ما‭ ‬قامت‭ ‬وما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬شن‭ ‬حروب‭ ‬طائفية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬البلاد‭ ‬العربية‭ ‬كالعراق‭ ‬وسوريا‭ ‬واليمن‭ ‬ولبنان‭ ‬وغيرها‭ ‬،‭ ‬وما‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬وجرح‭ ‬وتهجير‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬شعوبها‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬بأسرها‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬المشروع‭ ‬الصهيوني‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬الأمة‭ ‬ومقدساتها‭ . ‬

السؤال‭ ‬السابع‭ : ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أبعاد‭ ‬المخططات‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬؟

إن‭ ‬مخططات‭ ‬نظام‭ ‬الملالي‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬تمزيق‭ ‬وحدة‭ ‬الأمة‭ ‬،‭ ‬وإلى‭ ‬تأجيج‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬السنة‭ ‬والشيعة‭ ‬لإضعاف‭ ‬الأمة‭ ‬مما‭ ‬سيمكّن‭ ‬أعداءها‭ ‬من‭ ‬ثرواتها‭ ‬ومقدراتها‭ ‬ومقدساتها‭ .‬

السؤال‭ ‬الثامن‭ : ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أهداف‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬التقرب‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬ودعم‭ ‬حركات‭ ‬فلسطينية‭ ‬ودول‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬قطر؟

يهدف‭ ‬نظام‭ ‬الملالي‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬تقربه‭ ‬لبعض‭ ‬الحركات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وبعض‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬حدة‭ ‬الانقسام‭ ‬بين‭ ‬فصائل‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬الفلسطيني‭ ‬،‭ ‬وإلى‭ ‬تعميق‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بهدف‭ ‬تنفيذ‭ ‬ما‭ ‬ترنو‭ ‬إليه‭ ‬بإشعال‭ ‬حروب‭ ‬طائفية‭ ‬ومذهبية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لتصدير‭ ‬أزمتها‭ ‬الداخلية‭ ‬؛‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬الشقيق‭ ‬يعاني‭ ‬بطش‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬المستبد‭ ‬وقهره‭ ‬،‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬خلافات‭ ‬حادة‭ ‬بين‭ ‬التيارات‭ ‬السياسية‭ ‬داخل‭ ‬النظام‭ ‬،‭ ‬فإذا‭ ‬انتهت‭ ‬الحروب‭ ‬التي‭ ‬أشعلها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬فالنتيجة‭ ‬الحتمية‭ ‬لذلك‭ ‬هي‭ ‬سقوطه‭ ‬وانتهاؤه‭ .‬

السؤال‭ ‬الثامن‭ : ‬كان‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬قرارات‭ ‬مؤتمر‭ ‬المعارضة‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬تأسيس‭ ‬تجمع‭ ‬عربي‭ ‬إسلامي‭ ‬لمواجهة‭ ‬الخطر‭ ‬الإيراني‭ ‬،‭ ‬فهل‭ ‬لديكم‭ ‬آلية‭ ‬أو‭ ‬خطة‭ ‬واضحة‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذا‭ ‬الخطر‭ ‬؟

إن‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬للتضامن‭ ‬مع‭ ‬المقاومة‭ ‬الإيرانية‭ ‬جاء‭ ‬لهدف‭ ‬عظيم‭ ‬هو‭ ‬مواجهة‭ ‬خطر‭ ‬نظام‭ ‬ولاية‭ ‬الفقيه‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬فقط‭ ‬؛‭ ‬وإنما‭ ‬على‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬بأسرها‭ ‬،‭ ‬وإن‭ ‬دعم‭ ‬المقاومة‭ ‬الإيرانية‭ ‬ببرنامجها‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الموحّد‭ ‬للأمة‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬استقرار‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬،‭ ‬وسيخلص‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬الشقيق‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الفاشي‭ ‬الظالم‭ ‬الجاثم‭ ‬على‭ ‬صدره‭ ‬،‭ ‬وسيحقق‭ ‬له‭ ‬الحرية‭ ‬والاستقلال‭ ‬والرخاء‭ ‬وإنهاء‭ ‬الحروب‭ ‬المذهبية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة‭ ‬،‭ ‬وسيعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الوحدة‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬وشعوبها‭ .‬