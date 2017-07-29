غارنر أول حاكم أمريكي للعراق: أدعو حكومتي للتخلي عن وحدة العراق ودعم استقلال كردستان

مسرور‭ ‬بارزاني‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭:‬الدولة‭ ‬الكردية‭ ‬تتكفل‭ ‬طي‭ ‬صفحة‭ ‬الارهاب

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

حذّر‭ ‬جي‭ ‬غارنر‭ ‬أولحاكم‭ ‬أمريكي‭ ‬للعراق‭ ‬بعداحتلاله‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬المطامع‭ ‬الإيراني‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬الف‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬وسوريا‭ ‬والعراق،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬مصلحة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ان‭ ‬تدعم‭ ‬استقلال‭ ‬كردستان‭ ‬عن‭ ‬العراق‭ ‬لوقف‭ ‬ذلك‭ ‬“الحلم‭ ‬الإيراني”‭. ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬ان‭ ‬الدولة‭ ‬الكردية‭ ‬كفيلة‭ ‬بطي‭ ‬صفحة‭ ‬الارهاب‭ ‬،‭ ‬واضاف‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬حول‭ ‬كردستان‭ ‬بواشنطن‭ ‬امس‭ ‬

اننا‭ ‬نريد‭ ‬ان‭ ‬تستقل‭ ‬كردستان‭ ‬كباقي‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬ونطالب‭ ‬أمريكا‭ ‬بدعمنا،‭ ‬وقال‭ :‬سياسة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬الواحد‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تنتهي‭ ‬وقد‭ ‬اخترنا‭ ‬طريقنا

وقال‭ ‬غارنر‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬“كردستان‭ ‬الحليف‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لامريكا،‭ ‬انه‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬2003،‭ ‬ظهرت‭ ‬مشاكل‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تقدر‭ ‬بالاف‭ ‬الكيلومترات،‭ ‬وتلك‭ ‬المشاكل‭ ‬مستمرة‭ ‬الى‭ ‬الان‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬نشرات‭ ‬150‭ ‬الف‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬الميليشيات‭ ‬والتي‭ ‬تحاول‭ ‬فرض‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬وهذا‭ ‬حلمها‭ ‬القديم،‭ ‬مردفا‭ ‬بالقول‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬قد‭ ‬مارست‭ ‬التهميش‭ ‬بحق‭ ‬الكرد‭ ‬والسنة،‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ان‭ ‬تغير‭ ‬من‭ ‬سياستها‭ ‬وان‭ ‬تترك‭ ‬شعار‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬العراق‭ ‬وتدعم‭ ‬استقلال‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭.‬

ونوه‭ ‬كارنر‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الكرد‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬استراتيجية‭ ‬وايران‭ ‬تعاديهم‭ ‬بشكل‭ ‬علني‭ ‬بعمالة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وتركيا‭ ‬موقفها‭ ‬لا‭ ‬تعادي‭ ‬الكورد‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬الدرجة‭.‬

ولفت‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬ندعم‭ ‬قوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬ندعمها‭ ‬بالاسحلة‭ ‬والصواريخ‭ ‬لمنع‭ ‬الهجمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬ليس‭ ‬عن‭ ‬أمريكا‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬عن‭ ‬اوربا‭ ‬قاطبة‭.‬

واكد‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نعزز‭ ‬التحالف‭ ‬مع‭ ‬كردستان‭ ‬ليس‭ ‬بالمجال‭ ‬العسكري‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ايضا‭ ‬لكي‭ ‬نفيدهم‭ ‬ونستفيد‭ ‬منهم‭ ‬وهم‭ ‬حليفنا‭ ‬الأول‭ ‬بمواجهة‭ ‬ايران،‭ ‬وافضل‭ ‬مكان‭ ‬لنا‭ ‬كردستان‭ ‬ونعتمد‭ ‬على‭ ‬الكرد‭ ‬بذلك‭.‬

واختتم‭ ‬بالقول‭ ‬ان‭ ‬اتفاقية‭ ‬سايكس‭ ‬بيكو‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬وعلينا‭ ‬الاعتراف‭ ‬بذلك‭ ‬ولا‭ ‬نستطيع‭ ‬إيقاف‭ ‬التغيير‭ ‬القادم‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬ندعم‭ ‬استقلال‭ ‬كردستان‭.‬