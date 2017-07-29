مصدر نيابي ليبي لـ (الزمان): الاتفاق بين حفتر والسراج لن يفعل إلا بعد موافقة البرلمان

القاهرة‭ – ‬نيويورك‭ – ‬الزمان‮ ‬

اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬الليبي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ ‬الزمان‮ ‬‭ ‬ان‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذى‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليه‭ ‬بين‭ ‬حفتر‭ ‬والسراج‭ ‬فى‭ ‬باريس‭ ‬لن‭ ‬يفعل‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الليبى‭ ‬عليه‭ ‬باعتباره‭ ‬الجسم‭ ‬الشرعي‭ ‬لاي‭ ‬اتفاق،‮ ‬‭ ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬حفتر‭ ‬سوف‭ ‬يطلع‭ ‬عقيلة‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬بنود‭ ‬الاتفاق‭ ‬لمناقشته‭ ‬ووضع‭ ‬ملاحظات‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬اقراره‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

‮ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الليبى‭ ‬عبدالله‭ ‬بلحيق‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفى‭ ‬معه‭ ‬ان‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬امر‭ ‬سابق‭ ‬لأوانه‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬انضمام‭ ‬ميلشيات‭ ‬طرابلس‭ ‬لحفتر‭ ‬خطوه‭ ‬فى‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬نحو‭ ‬انفراج‭ ‬الازمة‭ ‬واضاف‭ ‬بلقاسم‭ ‬قزيط‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬تفاهمات‭ ‬باريس‭ ‬خطوة‭ ‬للامام‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الانتخابات‭ ‬تمثل‭ ‬حلا‭ ‬جذريا‭ ‬للازمة‭ ‬وان‭ ‬اي‭ ‬حلول‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬وجود‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬برلمان‭ ‬طبرق‭.‬

‮ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬انه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ترحيب‭ ‬مصر‭ ‬بتفاهمات‭ ‬باريس‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للازمة‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الغارات‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬معاقل‭ ‬الارهابيين‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬سوف‭ ‬تستمر‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬الوطنى‭ ‬الليبي‭ ‬سوف‭ ‬تستمر‭ ‬اذا‭ ‬تطلب‭ ‬الامر‭ ‬ذلك‭ ‬حماية‭ ‬للامن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬والليبي‭ .‬

وكان‭ ‬ايّد‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬الخميس‭ ‬الاعلان‭ ‬المشترك‭ ‬الذي‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬الليبي‭ ‬فايز‭ ‬السراج‭ ‬وقائد‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الليبي‮»‬‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭.‬

ووافق‭ ‬السراج‭ ‬وحفتر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الباريسية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توقيع،‭ ‬على‭ ‬اعلان‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬يتعهدان‭ ‬فيه‭ ‬خصوصا‭ ‬بوقف‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬الجماعات‭ ‬المتطرفة،‭ ‬وتنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬باسرع‭ ‬وقت‭. ‬غير‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الاعلان‭ ‬المبدئي‭ ‬يبقى‭ ‬عاما‭ ‬جدا‭ ‬ولا‭ ‬يلزم‭ ‬الفصائل‭ ‬والمجموعات‭ ‬المسلحة‭ ‬الكثيرة‭ ‬في‭ ‬ليبياوالمتحالفة‭ ‬قليلا‭ ‬او‭ ‬كثيرا‭ ‬مع‭ ‬احد‭ ‬الطرفين‭.‬

ورحب‭ ‬اعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الامن،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬روسيا‭ ‬ومصر‭ (‬الداعمتان‭ ‬لحفتر‭) ‬بالاعلان‭ ‬المشترك‭ ‬للسراج‭ ‬وحفتر‭.‬

وقال‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬ان‭ ‬اعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬يحضون‭ ‬جميع‭ ‬الليبيين‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬تفاوضي‭ ‬ومصالحة‭ ‬وطنية‭ ‬ووقف‭ ‬فوري‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الاعلان‭ ‬المشترك‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليه‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

‮ ‬فيما‭ ‬نفى‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬الليبية‭ ‬فايز‭ ‬السراج‭ ‬الجمعة‮ ‬‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬ايطاليا‭ ‬ارسال‭ ‬سفن‭ ‬الى‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬الليبية‭ ‬لمكافحة‭ ‬تهريب‭ ‬المهاجرين،‭ ‬خلافا‭ ‬لما‭ ‬قاله‭ ‬نظيره‭ ‬الإيطالي‭.‬

وأشار‭ ‬السراج‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ – ‬الجمعة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬طرابلس‭ ‬ينفي‭ ‬‮«‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬منح‭ ‬الإذن‭ ‬بدخول‭ ‬قوات‭ ‬ايطالية‭ ‬الى‭ ‬مياهنا‭ ‬الإقليمية‭ ‬بمشاركة‭ ‬قوات‭ ‬مقاتلة‭ ‬وغيرها‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السيادة‭ ‬الوطنية‭ ‬خط‭ ‬أحمر‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تجاوزه‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬السراج‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيطالية‭ ‬هو‭ ‬استكمال‭ ‬برنامج‭ ‬دعم‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬بالتدريب‭ ‬والتجهيز‭ ‬بقدرات‭ ‬تسليحية‭ ‬ومعدات‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬انقاذ‭ ‬حياة‭ ‬المهاجرين‭ ‬ومواجهة‭ ‬المنظمات‭ ‬الإجرامية‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬وعمليات‭ ‬التهريب‮»‬‭.‬