مصدر نيابي ليبي لـ (الزمان): الاتفاق بين حفتر والسراج لن يفعل إلا بعد موافقة البرلمان

القاهرة – نيويورك – الزمان
اكد مصدر بمجلس النواب الليبي طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة ل الزمان ان تنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل اليه بين حفتر والسراج فى باريس لن يفعل الا بعد موافقة مجلس النواب الليبى عليه باعتباره الجسم الشرعي لاي اتفاق، واضاف المصدر ان حفتر سوف يطلع عقيلة صالح على بنود الاتفاق لمناقشته ووضع ملاحظات عليه قبل اقراره من مجلس النواب.
في السياق ذاته اكد الناطق باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بلحيق فى اتصال هاتفى معه ان موافقة مجلس النواب على الاتفاق امر سابق لأوانه الا ان انضمام ميلشيات طرابلس لحفتر خطوه فى الطريق الصحيح نحو انفراج الازمة واضاف بلقاسم قزيط عضو مجلس النواب ان تفاهمات باريس خطوة للامام الا ان الانتخابات تمثل حلا جذريا للازمة وان اي حلول لن يكون لها وجود دون موافقة برلمان طبرق.
من ناحية اخرى اكد مصدر امنى فى تصريحات خاصة انه على الرغم من ترحيب مصر بتفاهمات باريس للوصول الى حل سياسي للازمة الا ان الغارات المصرية على معاقل الارهابيين فى ليبيا سوف تستمر بالتنسيق مع الجيش الوطنى الليبي سوف تستمر اذا تطلب الامر ذلك حماية للامن القومي المصري والليبي .
وكان ايّد مجلس الامن الدولي الخميس الاعلان المشترك الذي وافق عليه رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج وقائد «الجيش الوطني الليبي» في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر.
ووافق السراج وحفتر الثلاثاء في المنطقة الباريسية، من دون توقيع، على اعلان من عشر نقاط يتعهدان فيه خصوصا بوقف لاطلاق النار لا يشمل الجماعات المتطرفة، وتنظيم انتخابات باسرع وقت. غير ان هذا الاعلان المبدئي يبقى عاما جدا ولا يلزم الفصائل والمجموعات المسلحة الكثيرة في ليبياوالمتحالفة قليلا او كثيرا مع احد الطرفين.
ورحب اعضاء مجلس الامن، بمن فيهم روسيا ومصر (الداعمتان لحفتر) بالاعلان المشترك للسراج وحفتر.
وقال مجلس الامن في بيان «ان اعضاء المجلس يحضون جميع الليبيين على دعم حل سياسي تفاوضي ومصالحة وطنية ووقف فوري لاطلاق النار كما جاء في الاعلان المشترك» الذي تم التوصل اليه في باريس.
فيما نفى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الجمعة أن يكون قد طلب من ايطاليا ارسال سفن الى المياه الإقليمية الليبية لمكافحة تهريب المهاجرين، خلافا لما قاله نظيره الإيطالي.
وأشار السراج في بيان نشر ليل الخميس – الجمعة الى أن رئيس حكومة طرابلس ينفي «أن يكون قد منح الإذن بدخول قوات ايطالية الى مياهنا الإقليمية بمشاركة قوات مقاتلة وغيرها»، مضيفا أن «السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه».
وأكد السراج أن «ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة الإيطالية هو استكمال برنامج دعم خفر السواحل بالتدريب والتجهيز بقدرات تسليحية ومعدات تمكنه من انقاذ حياة المهاجرين ومواجهة المنظمات الإجرامية التي تقف وراء الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب».