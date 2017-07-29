خطيب المسجد الأقصى لـ (الزمان): نرابط حتى تحرير المدينة المقدسة 

ضغوط على شيخ الأزهر لتشجيع زيارة القدس
القاهرة – مصطفى عمارة
أكد الشيخ عكرمة صبرى خطيب المسجد الأقصى فى اتصال هاتفي للزمان معه أننا طلبنا من المقدسيين إغلاق المساجد الفرعية اليوم الجمعة والصلاة فى المسجد الأقصى والذى سوف نظل نرابط حوله حتى تحرير المدينة المقدسة .
وكشف الشيخ عكرمة أن سلطات الأحتلال لم تزيل حتى الان البوابات الالكترونية عن موقعه أمام المسجد الاقصى .
فيما أكدت مصادر بمشيخة الازهر ان عدد اًمن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية طالب شيخ الازهر بأصدار فتوى بسماح المسلمين بالصلاة بالمسجد الاقصى وزيارة القدس فى ظل الاحتلال إلا أن شيخ الازهر أبلغ العلماء أن ذلك يحتاج إلى قرار سياسي حتى لا يتم وضع الدولة فى مأزق خطير .
فيما تنشر الزمان على صفحتها الثانية اليوم حوارا مع الدكتور الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين قال فيه انه إذا لم تتراجع إسرائيل عن الإجراءات التي فرضتها ضد المسجد الأقصىالمبارك يوم الجمعة 14/7 فإن الشعب الفلسطيني مصرٌّ على ذلك ، والأمر مرشح إلى اندلاع انتفاضة جديدة في مدينة القدس وسائر المدن الفلسطينية المحتلة ، وربما تتطور إلى حرب دينية علىمستوى المنطقة .