خطيب المسجد الأقصى لـ (الزمان): نرابط حتى تحرير المدينة المقدسة 

ضغوط‭ ‬على‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬لتشجيع‭ ‬زيارة‭ ‬القدس‭ ‬‮ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‮ ‬

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬عكرمة‭ ‬صبرى‭ ‬خطيب‮ ‬‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬للزمان‮ ‬‭ ‬معه‭ ‬أننا‭ ‬طلبنا‭ ‬من‭ ‬المقدسيين‭ ‬إغلاق‭ ‬المساجد‭ ‬الفرعية‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‮ ‬‭ ‬والصلاة‭ ‬فى‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬والذى‭ ‬سوف‭ ‬نظل‭ ‬نرابط‭ ‬حوله‭ ‬حتى‭ ‬تحرير‭ ‬المدينة‭ ‬المقدسة‭ .‬

وكشف‭ ‬الشيخ‭ ‬عكرمة‭ ‬أن‭ ‬سلطات‭ ‬الأحتلال‭ ‬لم‭ ‬تزيل‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬البوابات‭ ‬الالكترونية‭ ‬عن‭ ‬موقعه‭ ‬أمام‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ .‬

فيما‭ ‬أكدت‭ ‬مصادر‭ ‬بمشيخة‭ ‬الازهر‮ ‬‭ ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬اًمن‭ ‬أعضاء‭ ‬مجمع‭ ‬البحوث‭ ‬الإسلامية‭ ‬طالب‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬بأصدار‭ ‬فتوى‭ ‬بسماح‭ ‬المسلمين‭ ‬بالصلاة‭ ‬بالمسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬وزيارة‭ ‬القدس‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬الاحتلال‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬أبلغ‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬قرار‭ ‬سياسي‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬وضع‭ ‬الدولة‭ ‬فى‭ ‬مأزق‭ ‬خطير‭ .‬

فيما‭ ‬تنشر‭ ‬الزمان‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬الثانية‭ ‬اليوم‭ ‬حوارا‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬تيسير‭ ‬التميمي‭ ‬قاضي‭ ‬قضاة‭ ‬فلسطين‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬انه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتراجع‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬ضد‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصىالمبارك‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬14‭/‬7‭ ‬فإن‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬مصرٌّ‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬والأمر‭ ‬مرشح‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬انتفاضة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬القدس‭ ‬وسائر‭ ‬المدن‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬،‭ ‬وربما‭ ‬تتطور‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬دينية‭ ‬علىمستوى‭ ‬المنطقة‭ .‬