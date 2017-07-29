القوات السورية على مشارف آخر معقل لداعش في حمص 

بيروت‭ – ‬الزمان‮ ‬

وصلت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بدعم‭ ‬جوي‭ ‬روسي‭ ‬الى‭ ‬مشارف‭ ‬مدينة‭ ‬السخنة،‭ ‬اخر‭ ‬معقل‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حمص‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الجمعة‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬تمكنت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬ليلاً‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أطراف‭ ‬مدينة‭ ‬السخنة‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬‮«‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬تدور‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬يتخللها‭ ‬قصف‭ ‬صاروخي‭ ‬ومدفعي‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‮»‬‭. ‬ويتزامن‭ ‬تقدم‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬مع‭ ‬شن‭ ‬الطيران‭ ‬الروسي‭ ‬وفق‭ ‬المرصد،‭ ‬غارات‭ ‬كثيفة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬واطرافها‭. ‬ويسيطر‭ ‬داعش‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬السخنة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬سبعين‭ ‬كيلومتراً‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬تدمر‭ ‬الاثرية‭ ‬التي‭ ‬استعادت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬بدعم‭ ‬روسي‭.‬

وتعد‭ ‬السخنة‭ ‬اخر‭ ‬معقل‭ ‬للتنظيم‭ ‬في‭ ‬حمص‭. ‬وتحظى‭ ‬بأهمية‭ ‬استراتيجية‭ ‬وفق‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬الشأن‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬ان‭ ‬تفتح‭ ‬الطريق‭ ‬امام‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬للتوجه‭ ‬نحو‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ (‬شرق‭) ‬الواقعة‭ ‬بمعظمها‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

وتبعد‭ ‬السخنة‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬كلم‭ ‬عن‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭. ‬وتوجد‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬السخنة‭ ‬حقول‭ ‬نفط‭ ‬وغاز‭ ‬عدة‭ ‬ويتحصن‭ ‬قياديون‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الجبال‭ ‬المحيطة‭ ‬بها‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭. ‬ويخوض‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬منذ‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬حملة‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬البادية،‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬90‭ ‬الف‭ ‬كلم‭ ‬مربع‭ ‬وتربط‭ ‬وسط‭ ‬البلاد‭ (‬حماة‭ ‬وحمص‭) ‬بالحدود‭ ‬العراقية‭ ‬والاردنية‭ (‬الرقة‭ ‬ودير‭ ‬الزور‭). ‬ومني‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بسلسلة‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬الاخيرة،‭ ‬ابرزها‭ ‬طرده‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬سيطرته‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حلب‭ (‬شمال‭). ‬كما‭ ‬تضاءلت‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرته‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الرقة‭ ‬امام‭ ‬تقدم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬اجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬واكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة،‭ ‬معقلداعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وبدأت‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬كردية‭ ‬وعربية‭ ‬هجومها‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬اميركية‭.‬