حسين سالم لـ (الزمان):لست نادماً على التنازل عن جزء كبير من ثروتي

القاهرة- مصطفى عمارة
كشف مصدر قضائي فى تصريحات خاصة للزمان ان مجلس الوزراء المصري ارسل خطابا بكل البيانات الخاصة بالراتب الشامل الذى كانم يتقاضاه وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي الى ادارة الكسب غير المشروع لاتمام صفقة التصالح مع وزير الماليه الهارب .
واضاف المصدر ان الجهاز تسلم منذ فترة خطاب مكتب الامم المتحده بالقاهرة والتى تشمل المكافات التى حصل عليها غالي خلال فترة عمله كخبير اقتصادي بالامم المتحده تمهيدا لاعادة تقييم المستحقات المالية الوزير السابق .فى السياق ذاته اكد حسين سالم عقب عودته فى تصريحات خاصة انه ليس نادماً عن التنازل عن جزء كبير من ثروته مقابل العودة الى مصر لان العيش بامان فى بلده اكبر من اي اموال ،وارجع سالم السياحة فى مصر لاسباب سياسية ،فيما اكد محمود كبيش محامى حسين سالم انه غير مطلوب فى اي من القضايا مطبقا انه لم يتبق له سوى اعادة اجراءات محاكمته فى قضية غسيل اموال.
من ناحيه اخرى اكدت مصادر قضائيه ان الكسب غير المشروع سوف تصل الى 6.4 مليار جنيه وانه تم حفظ 69 طلبا للتصالح لعدم الجدية وان 70 اخرى قيد البحث ،واضافت المصادر ان جهاز الكسب غير المشروع ينتظر تقاريرعن ثروة مبارك .