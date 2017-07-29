حسين سالم لـ (الزمان):لست نادماً على التنازل عن جزء كبير من ثروتي

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‮ ‬‭ ‬ان‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري‭ ‬ارسل‭ ‬خطابا‭ ‬بكل‭ ‬البيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالراتب‭ ‬الشامل‭ ‬الذى‭ ‬كانم‭ ‬يتقاضاه‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬السابق‭ ‬يوسف‭ ‬بطرس‭ ‬غالي‭ ‬الى‭ ‬ادارة‭ ‬الكسب‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬لاتمام‭ ‬صفقة‭ ‬التصالح‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الماليه‭ ‬الهارب‭ .‬

واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬الجهاز‭ ‬تسلم‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬خطاب‭ ‬مكتب‭ ‬الامم‭ ‬المتحده‭ ‬بالقاهرة‭ ‬والتى‭ ‬تشمل‭ ‬المكافات‭ ‬التى‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬غالي‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬كخبير‭ ‬اقتصادي‭ ‬بالامم‭ ‬المتحده‭ ‬تمهيدا‭ ‬لاعادة‭ ‬تقييم‭ ‬المستحقات‭ ‬المالية‭ ‬الوزير‭ ‬السابق‭ .‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬حسين‭ ‬سالم‭ ‬عقب‭ ‬عودته‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬نادماً‭ ‬عن‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬ثروته‭ ‬مقابل‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬لان‭ ‬العيش‭ ‬بامان‭ ‬فى‭ ‬بلده‭ ‬اكبر‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬اموال‭ ‬،وارجع‭ ‬سالم‭ ‬السياحة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬لاسباب‭ ‬سياسية‭ ‬،فيما‭ ‬اكد‭ ‬محمود‭ ‬كبيش‭ ‬محامى‭ ‬حسين‭ ‬سالم‭ ‬انه‭ ‬غير‭ ‬مطلوب‭ ‬فى‭ ‬اي‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬مطبقا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يتبق‭ ‬له‭ ‬سوى‭ ‬اعادة‭ ‬اجراءات‭ ‬محاكمته‭ ‬فى‭ ‬قضية‭ ‬غسيل‭ ‬اموال‭.‬

من‭ ‬ناحيه‭ ‬اخرى‭ ‬اكدت‭ ‬مصادر‭ ‬قضائيه‭ ‬ان‭ ‬الكسب‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬سوف‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬6‭.‬4‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬وانه‭ ‬تم‭ ‬حفظ‭ ‬69‭ ‬طلبا‭ ‬للتصالح‭ ‬لعدم‭ ‬الجدية‭ ‬وان‭ ‬70‭ ‬اخرى‭ ‬قيد‭ ‬البحث‭ ‬،واضافت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬جهاز‭ ‬الكسب‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬ينتظر‭ ‬تقاريرعن‭ ‬ثروة‭ ‬مبارك‭ .‬