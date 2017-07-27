استراحة المحارب – عبد الحق بن رحمون

زمان جديد

عبد الحق بن رحمون

نحاربُ‭ ‬بالكلمة‭ ‬وبالقلم،‭ ‬وماذا‭ ‬نحارب؟‭ ‬هل‭ ‬طواحين‭ ‬الهواء،‭ ‬أم‭ ‬نحارب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التغيير،‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مَنْ‭ ‬يحمل‭ ‬القلم،‭ ‬هاجسه‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬كتاباته‭ ‬يطمحُ‭ ‬إلى‭ ‬التغيير،‭ ‬ويحلمُ‭ ‬بغدٍ‭ ‬أفضل‭ ‬تعيشه‭ ‬كل‭ ‬البدان،‭ ‬الاوطان‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬وكل‭ ‬مناطق‭ ‬العالم‭ ‬بمختلف‭ ‬الديانات‭ ‬والتيارات‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬التتبع‭ ‬للأخبار‭ ‬والأحداث،‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الجسد‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يرتاح‭. ‬أو‭ ‬يتنفس‭ ‬دائمًا‭ ‬بما‭ ‬يقع‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬لتحريرها‭ ‬ورصدها‭ ‬بمهنية‭ ‬واحترافية‭. ‬مهنة‭ ‬الكتابة‭ ‬والصحافة‭ ‬متعتها‭ ‬في‭ ‬الدوام‭ ‬اليومي‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭ ‬حيث‭ ‬المتعة‭ ‬أن‭ ‬لاتكون‭ ‬عطلة‭ ‬للأعياد‭ ‬أو‭ ‬عطلة‭ ‬لنهاية‭ ‬الأسبوع‭. ‬لأنه‭ ‬لايوجد‭ ‬زمن‭ ‬افتراضي،‭ ‬وآخر‭ ‬واقعي،‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الاعلامي‭ ‬الخبر‭ ‬والحقيقة‭ ‬والموضوعية‭ ‬والسبق‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬صار‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬خطى‭ ‬سريعة،‭ ‬ولا‭ ‬مجال‭ ‬للعاطفة،‭ ‬أو‭ ‬المجاملات‭ ‬لهذا‭ ‬أو‭ ‬ذلك‭.‬أو‭ ‬انتظار‭ ‬الخبر‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬ونشره‭ ‬أو‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬الثلاجة،‭ ‬لأن‭ ‬الخبر‭ ‬الجيد‭ ‬يقرأ‭ ‬في‭ ‬ساعته‭ ‬،‭ ‬وإذا‭ ‬تأخر‭ ‬سيصبح‭ ‬مثل‭ ‬الطعام‭ ‬الذي‭ ‬يفسد‭ ‬بسرعة‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تناوله‭ ‬بعد‭ ‬تحضيره‭ ‬‮ ‬أو‭ ‬تهييئه‭.‬

كما‭ ‬قلت،‭ ‬المحارب‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬طعما‭ ‬للراحة‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬متتالية،‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬كان،‭ ‬تجده‭ ‬يكتبُ،‭ ‬يقرأُ،‭ ‬يتحرى،‭ ‬يسأل،‭ ‬يحاور،‭ ‬ويتفلسف،‭ ‬ويحرص‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يضيع‭ ‬الوقت،‭ ‬ويشرب‭ ‬قهوته‭ ‬أحيانا‭ ‬في‭ ‬المقهى‭ ‬بسرعة،‭ ‬كما‭ ‬تجده‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬مكوكية،‭ ‬كأنه‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬قطار‭ ‬سريع‭ ‬متعدد‭ ‬المقطورات‭ ‬والربان‭ ‬بالمقصورة‭ ‬يدوس‭ ‬بسرعة‭ ‬فائقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاخراج‭ ‬النهائي‭ ‬للصحيفة‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬صفحاتها‭ ‬متميزة‭ ‬وبمواضيع‭ ‬أكثر‭ ‬إبداعاً‭ ‬ودقة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬تشرق‭ ‬صحيفة‭ (‬الزمان‭) ‬في‭ ‬يد‭ ‬القارئ‭ ‬المتصفح‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬موعدها‭.‬

في‭ ‬يوميات‭ ‬المحارب،‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬بالأساس‭ ‬،‭ ‬الصحافي‭ ‬المتمرس،‭ ‬والكاتب‭ ‬المحترف،‭ ‬يكون‭ ‬الجسد‭ ‬هو‭ ‬حطب‭ ‬الانتاج،‭ ‬ودائما‭ ‬ما‭ ‬ننسى‭ ‬هذا‭ ‬الجسم‭ ‬البشري‭ ‬الضعيف،‭ ‬ونغض‭ ‬الطرف‭ ‬عن‭ ‬تناول‭ ‬الوجبات‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬موعدها،‭ ‬مكتفين‭ ‬بفنجان‭ ‬قهوة‭ ‬سوداء‭ ‬تلو‭ ‬آخر،‭ ‬والجسد‭ ‬يحترق‭ ‬تحت‭ ‬نار‭ ‬هادئة،‭ ‬وعند‭ ‬نهاية‭ ‬تحرير‭ ‬الأخبار‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬المحارب‭ ‬قد‭ ‬شعر‭ ‬بمتعة،‭ ‬ولسان‭ ‬حاله‭ ‬ينطق‭ ‬بمواصلة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬موضوع‭ ‬آخر،‭ ‬وهكذا‭ ‬نجد‭ ‬هذا‭ ‬المحارب‭ ‬يتسابق‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬الأخبار‭ ‬وعموده‭ ‬الثابت‭. ‬وينسى‭ ‬أن‭ ‬للجسم‭ ‬عليه‭ ‬حقوقا‭ ‬وواجبات‭ ‬في‭ ‬المأكل‭ ‬والمشرب‭ ‬والرياضة‭ ‬والسباحة،‭ ‬ولا‭ ‬ينتبه‭ ‬إليه‭ ‬حتى‭ ‬يمرض،‭ ‬ويتطلب‭ ‬العلاج‭ ‬إلى‭ ‬مراحل‭ ‬واتباع‭ ‬حمية‭ ‬صارمة،‭ ‬وأدوية‭ ‬معينة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المحارب‭ ‬العنيد‭ ‬الذي‭ ‬تربى‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬الخبر‭ ‬والاتيان‭ ‬بالخبر‭ ‬اليقين‭ ‬من‭ ‬منابعه‭ ‬ومصادره‭ ‬وأينما‭ ‬كان‭ ‬،‭ ‬يبقى‭ ‬رغم‭ ‬تعبه‭ ‬ووهنه‭ ‬ومرض‭ ‬الجسد‭ ‬مصرا‭ ‬على‭ ‬عن‭ ‬المتابعة‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬الكتابة‭ ‬والتحرير،‭ ‬والاتصال‭ ‬بمصادره‭ ‬لمده‭ ‬بكل‭ ‬المستجدات‭.‬

اليوم‭ ‬أستأذنك‭ ‬عزيزي‭ ‬القارئ،‭ ‬لأغيب‭ ‬عنك‭ ‬قليلا،‭ ‬لبضعة‭ ‬أيام،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استراحة‭ ‬المحارب،‭ ‬وأطلب‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬أن‭ ‬أعود‭ ‬إليك‭ ‬قريبا‭ ‬مشافى،‭ ‬حيث‭ ‬قرر‭ ‬الطبيب‭ ‬الجراح‭ ‬الذي‭ ‬كنت‭ ‬أتابع‭ ‬عنده‭ ‬حالتي‭ ‬الصحية،‭ ‬أن‭ ‬أجري‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬26‭ ‬تموز‭ (‬يوليو‭) ‬لإزالة‭ ‬المرارة،‭ ‬التي‭ ‬عانيت‭ ‬منها‭ ‬لشهور‭ ‬بسبب‭ ‬المغص‭ ‬الذي‭ ‬تسببت‭ ‬لي‭ ‬فيه‭ ‬بكل‭ ‬أعضاء‭ ‬جسمي‭ ‬وتأثيراتها‭ ‬الجانبية‭. ‬والصحة‭ ‬تاج‭ ‬فوق‭ ‬رؤوس‭ ‬الأصحاء‭.‬