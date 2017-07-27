استراحة المحارب – عبد الحق بن رحمون

زمان جديد
عبد الحق بن رحمون
نحاربُ بالكلمة وبالقلم، وماذا نحارب؟ هل طواحين الهواء، أم نحارب من أجل التغيير، على أي مَنْ يحمل القلم، هاجسه دائمًا في كتاباته يطمحُ إلى التغيير، ويحلمُ بغدٍ أفضل تعيشه كل البدان، الاوطان العربية والإسلامية وكل مناطق العالم بمختلف الديانات والتيارات. وفي هذا التتبع للأخبار والأحداث، يكون ذلك على حساب الجسد الذي لا يرتاح. أو يتنفس دائمًا بما يقع هنا وهناك لتحريرها ورصدها بمهنية واحترافية. مهنة الكتابة والصحافة متعتها في الدوام اليومي وفي كل أيام الأسبوع حيث المتعة أن لاتكون عطلة للأعياد أو عطلة لنهاية الأسبوع. لأنه لايوجد زمن افتراضي، وآخر واقعي، دائما في المجال الاعلامي الخبر والحقيقة والموضوعية والسبق الصحفي الذي صار اليوم في خطى سريعة، ولا مجال للعاطفة، أو المجاملات لهذا أو ذلك.أو انتظار الخبر إلى وقت لاحق ونشره أو وضعه في الثلاجة، لأن الخبر الجيد يقرأ في ساعته ، وإذا تأخر سيصبح مثل الطعام الذي يفسد بسرعة إن لم يتم تناوله بعد تحضيره أو تهييئه.
كما قلت، المحارب الذي لا يعرف طعما للراحة في أوقات متتالية، وفي أي مكان كان، تجده يكتبُ، يقرأُ، يتحرى، يسأل، يحاور، ويتفلسف، ويحرص أن لا يضيع الوقت، ويشرب قهوته أحيانا في المقهى بسرعة، كما تجده في سرعة مكوكية، كأنه على متن قطار سريع متعدد المقطورات والربان بالمقصورة يدوس بسرعة فائقة من أجل الاخراج النهائي للصحيفة اليومية التي ينبغي أن تكون صفحاتها متميزة وبمواضيع أكثر إبداعاً ودقة، من أجل أن تشرق صحيفة (الزمان) في يد القارئ المتصفح لها في موعدها.
في يوميات المحارب، الذي هو بالأساس ، الصحافي المتمرس، والكاتب المحترف، يكون الجسد هو حطب الانتاج، ودائما ما ننسى هذا الجسم البشري الضعيف، ونغض الطرف عن تناول الوجبات اليومية في موعدها، مكتفين بفنجان قهوة سوداء تلو آخر، والجسد يحترق تحت نار هادئة، وعند نهاية تحرير الأخبار يكون هذا المحارب قد شعر بمتعة، ولسان حاله ينطق بمواصلة البحث عن موضوع آخر، وهكذا نجد هذا المحارب يتسابق يوميا في تحرير الأخبار وعموده الثابت. وينسى أن للجسم عليه حقوقا وواجبات في المأكل والمشرب والرياضة والسباحة، ولا ينتبه إليه حتى يمرض، ويتطلب العلاج إلى مراحل واتباع حمية صارمة، وأدوية معينة، إلا أن هذا المحارب العنيد الذي تربى على متابعة الخبر والاتيان بالخبر اليقين من منابعه ومصادره وأينما كان ، يبقى رغم تعبه ووهنه ومرض الجسد مصرا على عن المتابعة اليومية في الكتابة والتحرير، والاتصال بمصادره لمده بكل المستجدات.
اليوم أستأذنك عزيزي القارئ، لأغيب عنك قليلا، لبضعة أيام، من أجل استراحة المحارب، وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن أعود إليك قريبا مشافى، حيث قرر الطبيب الجراح الذي كنت أتابع عنده حالتي الصحية، أن أجري عملية جراحية يوم الأربعاء 26 تموز (يوليو) لإزالة المرارة، التي عانيت منها لشهور بسبب المغص الذي تسببت لي فيه بكل أعضاء جسمي وتأثيراتها الجانبية. والصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء.