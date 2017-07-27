ياسمين صبري تنافس نجمات تركيات في مسابقة أجمل مائة وجه

القاهرة- الزمان
أعلنت الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن مشاركتها في مسابقة أجمل 100 وجه لعام 2017، وذلك بعد ترشحيها TC Candler.
ونشر الحساب صورة لياسمين صبري، عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، وذلك ضمن قائمة المسابقة السنوية المستقلة الـ 28 لأجمل 100 وجه هذا العام، على أن يتم اختيار فائز واحد في نهاية المطاف.
وعلقت ياسمين صبري، على الصور قائلة: «أشعر بالإطراء. أنا المصرية الوحيدة في قائمة أجمل 100 وجه».
و ضمت المسابقة النجمة التركية بيرين سات، والنجمة توبا بويوكستون، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها ياسمين في هذه المسابقة.