ياسمين صبري تنافس نجمات تركيات في مسابقة أجمل مائة وجه

القاهرة‭- ‬الزمان‮ ‬

‎أعلنت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬ياسمين‭ ‬صبري،‭ ‬عن‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬أجمل‭ ‬100‭ ‬وجه‭ ‬لعام‭ ‬2017،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ترشحيها‭ ‬TC‭ ‬Candler‭.‬

‎ونشر‭ ‬الحساب‭ ‬صورة‭ ‬لياسمين‭ ‬صبري،‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬الشخصية‭ ‬بموقع‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المسابقة‭ ‬السنوية‭ ‬المستقلة‭ ‬الـ‭ ‬28‭ ‬لأجمل‭ ‬100‭ ‬وجه‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اختيار‭ ‬فائز‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭.‬

‎وعلقت‭ ‬ياسمين‭ ‬صبري،‭ ‬على‭ ‬الصور‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بالإطراء‭. ‬أنا‭ ‬المصرية‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬أجمل‭ ‬100‭ ‬وجه‮»‬‭.‬

‎و‭ ‬ضمت‭ ‬المسابقة‭ ‬النجمة‭ ‬التركية‭ ‬بيرين‭ ‬سات،‭ ‬والنجمة‭ ‬توبا‭ ‬بويوكستون،‭ ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬فيها‭ ‬ياسمين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭.‬