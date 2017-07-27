أفلام وثائقية وروائية عراقية في مهرجان وهران السينمائي بالجزائر

وهران‭-‬الأناضول‭: ‬انطلقت،‭ ‬ليلة‭ ‬الأربعاء،‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬وهران‭ ‬للفيلم‭ ‬العربي‭ ‬بالجزائر‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬العاشرة،‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬يوليو‭/‬تموز‭ ‬الجاري‭ ‬بتنافس‭ ‬31‭ ‬فيلما‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬أصناف‭ ‬المسابقة‭ ‬الثلاثة‭ (‬الروائية،‭ ‬القصيرة‭ ‬والوثائقية‮»‬‭. ‬وجرى‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح،‭ ‬بقاعة‭ ‬مسرح‭ ‬‮«‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬علولة‮»‬،‭ ‬بمحافظة‭ ‬وهران‭ (‬غرب‭)‬،‭ ‬بحضور‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬الجزائري‭ ‬عزالدين‭ ‬ميهوبي‭ ‬ونجوم‭ ‬السينما‭ ‬الجزائرية‭ ‬والعربية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬التونسي‭ ‬فريد‭ ‬بوغدير،‭ ‬والكويتي‭ ‬حسين‭ ‬داوود،‭ ‬واللبنانية‭ ‬مادلين‭ ‬طبر،‭ ‬والمخرج‭ ‬الجزائري‭ ‬مرزاق‭ ‬علواش‭ ‬وغيرهم‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬ميهوبي‮»‬‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬افتتاحية‭ ‬أنّ‭ ‬مهرجان‭ ‬وهران‭ ‬للفيلم‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬يوجه‭ ‬كامل‭ ‬اهتمامه‭ ‬لما‭ ‬ينتج‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬أفلام‭. ‬واضاف‭ ‬انّ‭ ‬السينما‭ ‬العربية‭ ‬أمامها‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬ومطالب‭ ‬صناعها‭ ‬ببذل‭ ‬جهود‭ ‬لتطويرها‭ ‬والرقي‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أكدّ‭ ‬مدير‭ ‬المهرجان‭ ‬‮«‬إبراهيم‭ ‬صديقي‮»‬‭ ‬أنّ‭ ‬الموعد‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬يعني‭ ‬المقاومة‭ ‬والصمود‭ ‬والطموح‭ ‬للمستقبل‭.‬

‭ ‬موضحا‭ ‬أنّه‭ ‬يجب‭ ‬الالتفات‭ ‬إلى‭ ‬الماضي‭ ‬الجميل‭ ‬للسينما‭ ‬العربية‭ ‬والذي‭ ‬ميزته‭ ‬أفلام‭ ‬رائعة‭.‬

وتشهد‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬العاشرة‭ ‬عرض‭ ‬31‭ ‬فيلما‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬تتنافس‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬الوهر‭ ‬الذهبي‮»‬‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الرسمية‭ ‬الثلاث‭ ‬المبرمجة‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬الروائية‭ ‬الطويلة‭ ‬والقصيرة‭ ‬والوثائقية‭.‬

ويخوض‭ ‬11‭ ‬فيلما‭ ‬المنافسة‭ ‬ضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬الأفلام‭ ‬الروائية‭ ‬الطويلة‭ ‬لمخرجين‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والعراق‭ ‬و‭ ‬سوريا‭ ‬والمغرب‭ ‬وتونس‭ ‬والأردن‭ ‬والجزائر‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬بفلمين‭ ‬‮«‬في‭ ‬انتظار‭ ‬السنونوات‭ ‬‮«‬‭ ‬لكريم‭ ‬موساوي‭ ‬و»العشيق‮»‬‭ ‬لسي‭ ‬فوضيل‭ ‬عمار‮»‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬ثالث‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬تونس‭ ‬والجزائر‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬‭ ‬أوغيستيس‭ ‬ابن‭ ‬دموعها‮»‬‭ ‬لمخرجه‭ ‬سيف‭ ‬سمير‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الأفلام‭ ‬الروائية‭ ‬القصيرة‭ ‬ستتبارى‭ ‬10‭ ‬أفلام‭ ‬من‭ ‬موريتانيا‭ ‬والسعودية‭ ‬والمغرب‭ ‬وفلسطين‭ ‬ولبنان‭ ‬والبحرين‭ ‬ومصر‭ ‬والسودان‭ ‬والأردن‭ ‬والجزائر‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬بعمل‭ ‬واحد‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬‭ ‬وعدك‭ ‬‮«‬‭ ‬للمخرج‭ ‬محمد‭ ‬يارغي‭.‬

وفي‭ ‬الأفلام‭ ‬الوثائقية‭ ‬تدخل‭ ‬المنافسة‭ ‬10‭ ‬أفلام‭ ‬من‭ ‬فلسطين‭ ‬والمغرب‭ ‬وتونس‭ ‬ومصر‭ ‬ولبنان‭ ‬والعراق‭ ‬ومن‭ ‬الجزائر‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬بثلاثة‭ ‬أعمال‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬الجنة‭ ‬‮«‬لمرزاق‭ ‬علواش‭ ‬و‮»‬يوسف‭ ‬شاهين‭ ‬والجزائر‭ ‬‮«‬للمخرج‭ ‬سليم‭ ‬أغار‭ ‬و»حزام‮»‬‭ ‬لحميد‭ ‬بن‭ ‬عمرة‭.‬

وكرّمت‭ ‬الدورة‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬سهرة‭ ‬الافتتاح‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬السينمائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬والعربية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الممثل‭ ‬المصري‭ ‬‮«‬عزت‭ ‬العلايلي‮»‬‭ ‬الغائب‭ ‬عن‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬بسبب‭ ‬وفاة‭ ‬زوجته،‭ ‬والراحلة‭ ‬المصرية‭ ‬كريمة‭ ‬مختار،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجزائريين‭ ‬الممثل‭ ‬حسان‭ ‬بن‭ ‬زراري‭ ‬والمرحوم‭ ‬حسني‭ ‬الحسني‭ ‬المعروف‭ ‬بشخصية‭ ‬‮«‬بوبقرة‮»‬‭ ‬وكذلك‭ ‬الكاتب‭ ‬الجزائري‭ ‬الراحل‭ ‬مولد‭ ‬معمري‭.‬

وبرمجت‭ ‬الدورة‭ ‬العاشرة‭ ‬لـ»مهرجان‭ ‬وهران‭ ‬الدولي‭ ‬للفيلم‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬عرض‭ ‬7‭ ‬أفلام‭ ‬رسوم‭ ‬متحركة‭ ‬داخل‭ ‬دار‭ ‬الأيتام‭ ‬بوهران‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقنيات‭ ‬العرض‭ ‬ثلاثي‭ ‬الأبعاد‭.‬