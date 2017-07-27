أفلام وثائقية وروائية عراقية في مهرجان وهران السينمائي بالجزائر

وهران-الأناضول: انطلقت، ليلة الأربعاء، فعاليات مهرجان وهران للفيلم العربي بالجزائر في دورته العاشرة، ويستمر حتى 31 يوليو/تموز الجاري بتنافس 31 فيلما على الجائزة الكبرى في أصناف المسابقة الثلاثة (الروائية، القصيرة والوثائقية». وجرى حفل الافتتاح، بقاعة مسرح «عبد القادر علولة»، بمحافظة وهران (غرب)، بحضور وزير الثقافة الجزائري عزالدين ميهوبي ونجوم السينما الجزائرية والعربية على غرار التونسي فريد بوغدير، والكويتي حسين داوود، واللبنانية مادلين طبر، والمخرج الجزائري مرزاق علواش وغيرهم. وقال «ميهوبي» في كلمة افتتاحية أنّ مهرجان وهران للفيلم العربي الذي بلغ عشر سنوات يوجه كامل اهتمامه لما ينتج في الوطن العربي من أفلام. واضاف انّ السينما العربية أمامها تحديات كبيرة ومطالب صناعها ببذل جهود لتطويرها والرقي بها في المحافل الدولية. من جهته، أكدّ مدير المهرجان «إبراهيم صديقي» أنّ الموعد العاشر من المهرجان يعني المقاومة والصمود والطموح للمستقبل.
موضحا أنّه يجب الالتفات إلى الماضي الجميل للسينما العربية والذي ميزته أفلام رائعة.
وتشهد فعاليات الدورة العاشرة عرض 31 فيلما من 12 دولة عربية تتنافس على جائزة «الوهر الذهبي» في المسابقات الرسمية الثلاث المبرمجة ضمن هذه الدورة الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية.
ويخوض 11 فيلما المنافسة ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لمخرجين من مصر والعراق و سوريا والمغرب وتونس والأردن والجزائر التي تشارك بفلمين «في انتظار السنونوات « لكريم موساوي و»العشيق» لسي فوضيل عمار»، إضافة إلى عمل ثالث مشترك بين تونس والجزائر يحمل عنوان « أوغيستيس ابن دموعها» لمخرجه سيف سمير.
وفي فئة الأفلام الروائية القصيرة ستتبارى 10 أفلام من موريتانيا والسعودية والمغرب وفلسطين ولبنان والبحرين ومصر والسودان والأردن والجزائر التي تشارك بعمل واحد يحمل عنوان « وعدك « للمخرج محمد يارغي.
وفي الأفلام الوثائقية تدخل المنافسة 10 أفلام من فلسطين والمغرب وتونس ومصر ولبنان والعراق ومن الجزائر التي تشارك بثلاثة أعمال الأول « تحقيق في الجنة «لمرزاق علواش و»يوسف شاهين والجزائر «للمخرج سليم أغار و»حزام» لحميد بن عمرة.
وكرّمت الدورة العاشرة في سهرة الافتتاح عددا من الوجوه السينمائية الجزائرية والعربية على غرار الممثل المصري «عزت العلايلي» الغائب عن حفل الافتتاح بسبب وفاة زوجته، والراحلة المصرية كريمة مختار، إلى جانب الجزائريين الممثل حسان بن زراري والمرحوم حسني الحسني المعروف بشخصية «بوبقرة» وكذلك الكاتب الجزائري الراحل مولد معمري.
وبرمجت الدورة العاشرة لـ»مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي» عرض 7 أفلام رسوم متحركة داخل دار الأيتام بوهران وذلك من خلال تقنيات العرض ثلاثي الأبعاد.