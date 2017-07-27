باحثون: شفاء طفل فعلياً من مرض الإيدز

واشنطن‭ -‬الأناضول‭ : ‬قال‭ ‬فريق‭ ‬بحثي‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وجنوب‭ ‬أفريقيا،‭ ‬إن‭ ‬طفلا‭ ‬من‭ ‬البلد‭ ‬الإفريقي،‭ ‬شُفي‭ ‬فعليا‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬‮«‬الإيدز‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬اختفاء‭ ‬علامات‭ ‬الإصابة‭ ‬وأعراض‭ ‬المرض‭ ‬عليه،‭ ‬منذ‭ ‬تلقيه‭ ‬العلاج،‭ ‬عقب‭ ‬ولادته‭ ‬في‭ ‬2007‭.‬

وعرض‭ ‬الباحثون‭ ‬تفاصيل‭ ‬حالة‭ ‬الطفل،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬للإيدز،‭ ‬المُنعقد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلي‭ ‬26‭ ‬يوليو‭/ ‬تموز‭ ‬الجاري،‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭.‬

وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬الطفل‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬9‭ ‬سنوات‭ ‬حاليا،‭ ‬أصيب‭ ‬بفيروس‭ ‬‮«‬الإيدز‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬ولادته،‭ ‬ثم‭ ‬تلقى‭ ‬العلاج‭ ‬المضاد‭ ‬للفيروسات‭ ‬القهقرية،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التجربة‭ ‬السريرية‭.‬

وبحسب‭ ‬الفريق،‭ ‬اختفت‭ ‬مستويات‭ ‬الفيروس‭ ‬من‭ ‬جسم‭ ‬الطفل‭ ‬تماما،‭ ‬وتم‭ ‬إيقاف‭ ‬العلاج‭ ‬المضاد‭ ‬للفيروسات‭ ‬بعد‭ ‬40‭ ‬أسبوعًا،‭ ‬ولم‭ ‬تَظهر‭ ‬عليه،‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬أعراض‭ ‬الفيروس‭ ‬ولا‭ ‬علاماته‭ ‬النشطة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬تلقيه‭ ‬أي‭ ‬علاج‭ ‬آخر‭.‬

وفي‭ ‬2007،‭ ‬كان‭ ‬الطفل‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬ضمن‭ ‬تجربة‭ ‬ممولة‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬الأمريكي‭ ‬للحساسية‭ ‬والأمراض‭ ‬المُعدِية‭ ‬والوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإيدز،‭ ‬لعلاج‭ ‬الرُضَّع‭ ‬المصابين‭ ‬بهذا‭ ‬الفيروس‭.‬

ولم‭ ‬يستوعب‭ ‬العلماء‭ ‬والأطباء‭ ‬بعد،‭ ‬لماذا‭ ‬ولا‭ ‬كيف‭ ‬نجح‭ ‬العلاج،‭ ‬الذي‭ ‬عولج‭ ‬به‭ ‬142‭ ‬طفلًا‭ ‬آخر،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬هذا‭ ‬الطفل؟‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هويته‭ ‬مجهولة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬أنثوني‭ ‬فوتشي‮»‬،‭ ‬مدير‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬الأمريكي‭ ‬للحساسية‭ ‬والأمراض‭ ‬المُعدِية،‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬الجارديان‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬الجديدة‭ ‬ترفع‭ ‬آمالنا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬علاج‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بفيروس‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬لفترة‭ ‬قصيرة،‭ ‬تَبدأ‭ ‬لدى‭ ‬ولادتهم،‭ ‬ربما‭ ‬يساعدنا‭ ‬على‭ ‬تجنيبهم‭ ‬عِبء‭ ‬العلاج‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬العلاج‭ ‬المبكر‭ ‬يجنب‭ ‬الأطفال‭ ‬العواقب‭ ‬الصحية‭ ‬للتفعيل‭ ‬المناعي‭ ‬طويل‭ ‬الأمد،‭ ‬الذي‭ ‬يرتبط‭ ‬عادة‭ ‬بمرض‭ ‬الإيدز‭ .‬

وقالت‭ ‬إيفي‭ ‬فيولاري،‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬طب‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬أبحاث‭ ‬فيروس‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬في‭ ‬جوهانسبرج‭ ‬بجنوب‭ ‬أفريقيا،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نظن‭ ‬أن‭ ‬اقتصار‭ ‬العلاج‭ ‬على‭ ‬مضادات‭ ‬الفيروسات‭ ‬القهقرية‭ ‬سيكفي‭ ‬للشفاء‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬شفاء‭ ‬الطفل‭ ‬أضافت‭ ‬فيولاري‭: ‬‮«‬أما‭ ‬شفاء‭ ‬هذا‭ ‬الطفل‭ ‬فلا‭ ‬نعلم‭ ‬سببه‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ونظنه‭ ‬إما‭ ‬جينيًّا‭ ‬وإما‭ ‬متعلقًا‭ ‬بنظام‭ ‬الطفل‭ ‬المناعي‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬فريق‭ ‬البحث،‭ ‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬الطفل،‭ ‬الثالث‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬يُشفى‭ ‬من‭ ‬المرض،‭ ‬شفاءً‭ ‬فعليًّا،‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬حالات‭ ‬أخرى،‭ ‬أُعتُقِد‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬الرُضَّع‭ ‬تغلبوا‭ ‬على‭ ‬المرض،‭ ‬ثم‭ ‬ظهرت‭ ‬عليهم‭ ‬لاحقًا‭ ‬أعراض‭ ‬الفيروس‭ ‬الكامن‭ ‬في‭ ‬جهازهم‭ ‬المناعي‭.‬

وقالت‭ ‬كارولين‭ ‬تيمسن،‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للأمراض‭ ‬المُعدِيَة‭ ‬في‭ ‬جوهانسبرج‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬نُجري‭ ‬على‭ ‬الطفل‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬الدراسات،‭ ‬سنزداد‭ ‬فهمًا‭ ‬لكيفية‭ ‬سيطرة‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬على‭ ‬استنساخ‭ ‬فيروس‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‮»‬‭.‬

ويسهم‭ ‬تناول‭ ‬مضادات‭ ‬الفيروسات‭ ‬بصفة‭ ‬يومية‭ ‬في‭ ‬تراجع‭ ‬انتشار‭ ‬الفيروس،‭ ‬ومنع‭ ‬فيروس‭ ‬الإيدز‭ ‬من‭ ‬تدمير‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي،‭ ‬ووقف‭ ‬تحوره‭ ‬والتسبب‭ ‬في‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬الإيدز‭.‬

ويهاجم‭ ‬فيروس‭ ‬‮«‬الإيدز‮»‬‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬البشري،‭ ‬ويعطل‭ ‬عمله،‭ ‬ويتسبب‭ ‬في‭ ‬إصابته‭ ‬بالضعف‭ ‬والوهن،‭ ‬ويتركه‭ ‬دون‭ ‬قوة‭ ‬دفاعية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬أي‭ ‬مرض،‭ ‬لفقدانه‭ ‬حماية‭ ‬جهاز‭ ‬مناعة‭ ‬جسمه‭ ‬له‭.‬

وإذا‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬مكافحة‭ ‬الفيروس،‭ ‬يتعرض‭ ‬المصاب‭ ‬لأنواع‭ ‬كثيرة‭ ‬وخطيرة‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬والسرطانات،‭ ‬التي‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬الأمراض‭ ‬الانتهازية‮»‬،‭ ‬لأنها‭ ‬انتهزت‭ ‬فرصة‭ ‬عجز‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان‭ ‬عن‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬فهاجمته‭.‬

وطبقا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬فإن‭ ‬فيروس‭ ‬الإيدز‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬منذ‭ ‬اكتشافه‭.‬

ويعود‭ ‬تاريخ‭ ‬اكتشاف‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬مصابة‭ ‬بالإيدز‭ ‬إلى‭ ‬يونيو‭/‬حزيران‭ ‬1981،‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭.‬