 انهيار  مبنى في بومباي والضحايا 17 قتيلاً

بومباي- (أ ف ب) – اعتقلت الشرطة الهندية الاربعاء مالك أحد الطوابق في مبنى في بومباي بتهمة القتل العمد غداة كارثة انهيار المبنى التي ارتفعت حصيلة ضحاياها إلى 17 قتيلا.
وقال المسؤول في شرطة بومباي ديفن بهارتي لوكالة فرانس برس “اعتقلنا سونيل شيتاب ونقوم باستجوابه بشأن التعديلات التي أدت إلى انهيار المبنى”.
وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 17 قتيلا بينهم رضيع في شهر الثالث، سحقا تحت انقاض المبنى المكون من اربعة طوابق في حي غاتكوبار بشمال بومباي، والذي انهار صباح الثلاثاء.
وتشتبه الشرطة في أن تكون أعمال ترميم كان يقوم بها شيتاب في مستشفى خاص في الطابق الأرضي، قد تسببت بانهيار المبنى الذي تقيم فيه عدة عائلات في شقق صغيرة.
وقال بهارتي أن شيتاب يواجه ثلاث تهم بينها القتل العمد ولا تصل إلى القتل، والتسبب بأذية جسيمة من خلال القيام بعمل يعرض حياة الاخرين أو سلامتهم للخطر.
وتم إنقاذ 29 شخصا، نقل ثمانية منهم إلى المستشفى للعلاج، بحسب مسؤول في الادارة المدنية لبومباي.
وانهار مبنى آخر الثلاثاء أيضا في كالكوتا بدون وقوع ضحايا.
وبومباي المدينة الاكثر تأثرا بهذه الظاهرة لان الملايين من سكانها يضطرون الى التكدس في مبان مهجورة بسبب استمرار ارتفاع اسعار العقارات.