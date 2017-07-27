 انهيار  مبنى في بومباي والضحايا 17 قتيلاً

بومباي‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعتقلت‭ ‬الشرطة‭ ‬الهندية‭ ‬الاربعاء‭ ‬مالك‭ ‬أحد‭ ‬الطوابق‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬بومباي‭ ‬بتهمة‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬غداة‭ ‬كارثة‭ ‬انهيار‭ ‬المبنى‭ ‬التي‭ ‬ارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬ضحاياها‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬قتيلا‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬بومباي‭ ‬ديفن‭ ‬بهارتي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬اعتقلنا‭ ‬سونيل‭ ‬شيتاب‭ ‬ونقوم‭ ‬باستجوابه‭ ‬بشأن‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬انهيار‭ ‬المبنى‭”.‬

وارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬الضحايا‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬قتيلا‭ ‬بينهم‭ ‬رضيع‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬الثالث،‭ ‬سحقا‭ ‬تحت‭ ‬انقاض‭ ‬المبنى‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬اربعة‭ ‬طوابق‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬غاتكوبار‭ ‬بشمال‭ ‬بومباي،‭ ‬والذي‭ ‬انهار‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وتشتبه‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أعمال‭ ‬ترميم‭ ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬شيتاب‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الأرضي،‭ ‬قد‭ ‬تسببت‭ ‬بانهيار‭ ‬المبنى‭ ‬الذي‭ ‬تقيم‭ ‬فيه‭ ‬عدة‭ ‬عائلات‭ ‬في‭ ‬شقق‭ ‬صغيرة‭.‬

وقال‭ ‬بهارتي‭ ‬أن‭ ‬شيتاب‭ ‬يواجه‭ ‬ثلاث‭ ‬تهم‭ ‬بينها‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬ولا‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬القتل،‭ ‬والتسبب‭ ‬بأذية‭ ‬جسيمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القيام‭ ‬بعمل‭ ‬يعرض‭ ‬حياة‭ ‬الاخرين‭ ‬أو‭ ‬سلامتهم‭ ‬للخطر‭.‬

وتم‭ ‬إنقاذ‭ ‬29‭ ‬شخصا،‭ ‬نقل‭ ‬ثمانية‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬للعلاج،‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الادارة‭ ‬المدنية‭ ‬لبومباي‭.‬

وانهار‭ ‬مبنى‭ ‬آخر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬كالكوتا‭ ‬بدون‭ ‬وقوع‭ ‬ضحايا‭.‬

وبومباي‭ ‬المدينة‭ ‬الاكثر‭ ‬تأثرا‭ ‬بهذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬لان‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬سكانها‭ ‬يضطرون‭ ‬الى‭ ‬التكدس‭ ‬في‭ ‬مبان‭ ‬مهجورة‭ ‬بسبب‭ ‬استمرار‭ ‬ارتفاع‭ ‬اسعار‭ ‬العقارات‭.‬