مستشار الحكيم من طهران: تيار الحكمة على نفس الايديولوجيا السابقة

تدمير‭ ‬الجسر‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬الحويجة‭ ‬وقطع‭ ‬إمدادات‭ ‬داعش

بغداد‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‮ ‬

كشف‭ ‬محسن‭ ‬الحكيم‮ ‬‭ ‬المستشار‭ ‬الأعلى‭ ‬لعمار‭ ‬الحكيم،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬بطهران‭ ‬الاربعاء‭ ‬عن‮ ‬

خلافات‭ ‬بين‭ ‬عمار‭ ‬الحكيم‭ ‬وبعض‭ ‬القياديين‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬الإسلامي،‭ ‬قائلا‭: ‬إنها‭ ‬خلافات‭ ‬في‭ ‬الآراء‭ ‬والرؤية‭ ‬وحول‭ ‬طريقة‭ ‬العمل‭ ‬وادارته‭ ‬ومكانة‭ ‬الشباب،‭ ‬حاولنا‭ ‬ان‭ ‬نحل‭ ‬هذه‭ ‬الخلافات‭ ‬ولكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يتحقق‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬المشاكل‭ ‬الشخصية‭ ‬توصلنا‭ ‬الى‭ ‬أنالخلافات‭ ‬قد‭ ‬تزداد‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬الانتخابات،‭ ‬فتقرر‭ ‬تشكيل‭ ‬حزب‭. ‬ولفت‭ ‬الحكيم‭ ‬الى‭ ‬العلاقة‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬عائلة‭ ‬الحكيم‭ ‬والمجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬وقرر‭ ‬السيد‭ ‬عمار‭ ‬الحكيم‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬بعد‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬وسطي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأيديولوجيا‭ ‬السابقة‭ ‬والأسلوب‭ ‬السابق‭ ‬سيستمران،‭ ‬وكما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بينا‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬تشكيلالحزب‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬بيننا‭ ‬خلاف‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬الشباب‮»‬،‭ ‬واستدرك‭ ‬قائلا‭: ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬خلاف‭ ‬حول‭ ‬الهيكلية،‭ ‬الجوهر‭ ‬والعقيدة‭.‬

فيما‭ ‬كشف‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‮ ‬‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬ماجد‭ ‬الغماس‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬عمار‭ ‬الحكيم‭ ‬وممثله‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬عن‭ ‬محادثات‭ ‬جرتمع‭ ‬مسؤولين‭ ‬ايرانيين‭ ‬سبقت‮ ‬‭ ‬تأسيس‭ ‬الحزب‭ ‬الجديد،وقال‭ ‬في‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أجرته‭ ‬معه‮ ‬‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬الايرانية‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‮ ‬‭ ‬”‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬زيارات‭ ‬لمرجعية‭ ‬النجف‭ ‬الاشرف‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديهم‭ ‬رأي‭ ‬خاص‭ ‬وتم‭ ‬تفويض‭ ‬القرار‭ ‬الى‭ ‬الحكيم،‭ ‬ونظرا‭ ‬لمكانة‭ ‬ايران‭ ‬وما‭ ‬اسماها‭ ‬مكانة‭ ‬مرشد‭ ‬الثورة‭ ‬الايراني‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬المشاورات‭ ‬مع‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬فيالاولوية‭ ‬”‭ ‬وأضاف،‭ ‬كما‭ ‬نستفيد‭ ‬من‭ ‬المستشارين‭ ‬العسكريين‭ ‬الايرانيين‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬نستفيد‭ ‬من‭ ‬المستشارين‭ ‬السياسيين‭ ‬الايرانيين‭ ‬أيضاً‭ . ‬فيما‭ ‬ابدى‭ ‬بقية‭ ‬اعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬القدامي‭ ‬انزعاجهم‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬اسم‭ ‬تيار‭ ‬الحكمة‭ ‬على‭ ‬مقرات‭ ‬يعتبرونها‭ ‬ملكاً‭ ‬للمجلس‭ ‬،ودعت‭ ‬الهيئة‮ ‬‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬الاسلامي‭ ‬المكاتب‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬اسما‭ ‬اخر‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المقرات‭ ‬الخاصةبالمجلس‭ ‬دعتهم‭ ‬الى‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬وتسليم‭ ‬المقرات‭ ‬الى‭ ‬مسؤولي‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭.‬

‮ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬قضاء‭ ‬الحويجة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬بالعراق،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬دمرت‭ ‬جسرا‭ ‬حيويا‭ ‬يستخدمه‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬جنوب‭ ‬غربي‭ ‬كركوك،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬عزل‭ ‬القضاء‭ ‬‮«‬بريا‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬لاسيما‭ ‬عن‭ ‬مناطقالموصل‭.‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬خورشيد‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬الاربعاء‭ ‬إن‭ ‬‮«‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬نفذت،‭ ‬اليوم،‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬دمرت‭ ‬خلالها‭ ‬جسر‭ ‬شميط‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬ناحية‭ ‬الزاب‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بقضاء‭ ‬الحويجة،‭ (‬65‭ ‬كم‭ ‬جنوب‭ ‬غربي‭ ‬كركوك‭)‬‮»‬،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجسر‭ ‬يعتبر‭ ‬حلقة‭ ‬وصلاخيرة‭ ‬بين‭ ‬قضاء‭ ‬الحويجة‭ ‬ومناطق‭ ‬غربها‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬خورشيد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الجسر‭ ‬الحيوي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬الى‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬سابقة‭ ‬اسفرت‭ ‬عن‭ ‬تدمير‭ ‬احد‭ ‬فضاءاته‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ضربة‭ ‬اليوم‭ ‬عزلت‭ ‬الحويجة‭ ‬عن‭ ‬نينوى‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،

‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬تدمير‭ ‬غالبية‭ ‬الجسور‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬القضاءب‍الموصل‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ناحية‭ ‬الزاب‭ ‬غرباً‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬السياسي‭ ‬العراقي‭ ‬ليث‭ ‬شبر‭ ‬اِن‭ ‬الاسلام‭ ‬السياسي‭ ‬قدم‭ ‬تجربة‮ ‬‭ ‬مريرة‮ ‬‭ ‬خلال‭ ‬14‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬الفساد‭ ‬والتخلف‭ . ‬وذكر‭ ‬شبرخلال‭ ‬حديث‭ ‬للشرقية‭ ‬نيوز‭ ‬ان‭ ‬انتخابات‭ ‬2018‭ ‬ستشكل‭ ‬تحولا‭ ‬“بسيطا‭ ‬“مع‭ ‬اصرار‮ ‬‭ ‬الاحزاب‭ ‬الاسلامية‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬,واشار‭ ‬الىان‭ ‬الوجوه‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬هي‭ ‬نفسُها‭ ‬في‭ ‬تيار‭ ‬الحكمة‭.‬