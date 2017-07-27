مستشار الحكيم من طهران: تيار الحكمة على نفس الايديولوجيا السابقة

تدمير الجسر الأخير في الحويجة وقطع إمدادات داعش
بغداد – بيروت – الزمان
كشف محسن الحكيم المستشار الأعلى لعمار الحكيم، في مؤتمر صحفي بطهران الاربعاء عن
خلافات بين عمار الحكيم وبعض القياديين في المجلس الأعلى الإسلامي، قائلا: إنها خلافات في الآراء والرؤية وحول طريقة العمل وادارته ومكانة الشباب، حاولنا ان نحل هذه الخلافات ولكن ذلك لم يتحقق وفي ظل غياب المشاكل الشخصية توصلنا الى أنالخلافات قد تزداد مع اقتراب الانتخابات، فتقرر تشكيل حزب. ولفت الحكيم الى العلاقة التاريخية بين عائلة الحكيم والمجلس الاعلى وقال: «وقرر السيد عمار الحكيم الخروج من المجلس الأعلى بعد عدم التوصل الى حل وسطي، إلا أن الأيديولوجيا السابقة والأسلوب السابق سيستمران، وكما جاء في بينا الاعلان عن تشكيلالحزب لا يوجد بيننا خلاف سوى في موضوع الشباب»، واستدرك قائلا: لا يوجد أي خلاف حول الهيكلية، الجوهر والعقيدة.
فيما كشف رئيس مكتب المجلس الاعلى في طهران ماجد الغماس المقرب من عمار الحكيم وممثله في ايران عن محادثات جرتمع مسؤولين ايرانيين سبقت تأسيس الحزب الجديد،وقال في في لقاء أجرته معه وكالة تسنيم الايرانية المقربة من الحرس الثوري ” كان هناك زيارات لمرجعية النجف الاشرف ولكن لم يكن لديهم رأي خاص وتم تفويض القرار الى الحكيم، ونظرا لمكانة ايران وما اسماها مكانة مرشد الثورة الايراني علي خامنئي كان من الضروري ان تكون المشاورات مع الجمهورية الاسلامية فيالاولوية ” وأضاف، كما نستفيد من المستشارين العسكريين الايرانيين في الحرب نستفيد من المستشارين السياسيين الايرانيين أيضاً . فيما ابدى بقية اعضاء المجلس الاعلى القدامي انزعاجهم من وضع اسم تيار الحكمة على مقرات يعتبرونها ملكاً للمجلس ،ودعت الهيئة القيادية في المجلس الاعلى الاسلامي المكاتب السياسية التي رفعت اسما اخر على بعض المقرات الخاصةبالمجلس دعتهم الى التوقف عن هذا العمل وتسليم المقرات الى مسؤولي المجلس الاعلى.
من جهة اخرى أعلن مجلس قضاء الحويجة في محافظة كركوك بالعراق، الأربعاء، أن طائرات حربية دمرت جسرا حيويا يستخدمه تنظيم «داعش» جنوب غربي كركوك، مشيرا الى عزل القضاء «بريا» بشكل كامل لاسيما عن مناطقالموصل.
وقال أحمد خورشيد في تصريح الاربعاء إن «طائرات حربية نفذت، اليوم، ضربات جوية دمرت خلالها جسر شميط الذي يربط ناحية الزاب الاستراتيجي بقضاء الحويجة، (65 كم جنوب غربي كركوك)»، مبينا أن «الجسر يعتبر حلقة وصلاخيرة بين قضاء الحويجة ومناطق غربها».
وأوضح خورشيد أن «هذا الجسر الحيوي كان قد تعرض الى ضربات جوية سابقة اسفرت عن تدمير احد فضاءاته»، مشيرا الى أن «ضربة اليوم عزلت الحويجة عن نينوى بشكل كامل،
سيما بعد تدمير غالبية الجسور التي تربط القضاءبالموصل من جهة ناحية الزاب غرباً».
وقال السياسي العراقي ليث شبر اِن الاسلام السياسي قدم تجربة مريرة خلال 14 عاما من الفساد والتخلف . وذكر شبرخلال حديث للشرقية نيوز ان انتخابات 2018 ستشكل تحولا “بسيطا “مع اصرار الاحزاب الاسلامية على البقاء ,واشار الىان الوجوه القديمة التي كانت في المجلس الاعلى هي نفسُها في تيار الحكمة.