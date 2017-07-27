دحلان لـ (الزمان):  محطة كهرباء لغزة بكلفة 100 مليون دولار

القاهرة -مصطفى عمارة
اكد مصدر امني فى تصريحات خاصة ان الاتفاق الذى تم التوصل اليه بين الاجهزة الامنية المصرية وقادة الفصائل الفلسطينيه وعلى رأسها حماس والجهاد تقضى بان يتم فتح معبر رفح بشكل تدريجي لعبور الافراد والبضائع كما ان تأمينه سوف يكون مسؤولية مشتركة بين الفصائل وان المخابرات المصرية توصلت الى تفاهمات مع قادة الفصائل حول هذا الموضوع .
وفى اتصال هاتفى اجريناه مع القيادي الفلسطيني محمد دحلان قال انه سوف يتم بناء محطة كهرباء فى غزه بتكلفه 100 مليون دولار بتحويل خليجى ورفض دحلان الانباء التى ترددت عن مخطط لفصل غزه عن القطاع ،مؤكدا انه سوف يعمل على منع حدوث مزيد من الانشقاقات.
فى السياق ذاته اكد عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حماس فى اتصال هاتفى معه ان الحركة وافقت على قيام دحلان بدعم صندوق لتعويض ضحايا الانقسام والذى من المتوقع ان تلعب الامارات دور كبير فى دعمه وان 80 % من عائلات الضحايا وافقت على الديات وانه يجرى العمل على اقناع الباقين لاتمام المصالحه .