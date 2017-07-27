دحلان لـ (الزمان):  محطة كهرباء لغزة بكلفة 100 مليون دولار

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‮ ‬

اكد‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذى‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليه‭ ‬بين‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬المصرية‭ ‬وقادة‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينيه‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬تقضى‭ ‬بان‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬لعبور‭ ‬الافراد‭ ‬والبضائع‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬تأمينه‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الفصائل‭ ‬وان‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬توصلت‭ ‬الى‭ ‬تفاهمات‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الفصائل‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ .‬

وفى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفى‭ ‬اجريناه‭ ‬مع‭ ‬‮ ‬القيادي‭ ‬الفلسطيني‮ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬قال‭ ‬انه‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬بناء‭ ‬محطة‭ ‬كهرباء‭ ‬فى‭ ‬غزه‭ ‬بتكلفه‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بتحويل‭ ‬خليجى‭ ‬ورفض‭ ‬دحلان‭ ‬الانباء‭ ‬التى‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬مخطط‭ ‬لفصل‭ ‬غزه‭ ‬عن‭ ‬القطاع‭ ‬،مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬سوف‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬حدوث‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الانشقاقات‭.‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬القانوع‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬حماس‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفى‭ ‬معه‭ ‬ان‭ ‬الحركة‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬دحلان‭ ‬بدعم‭ ‬صندوق‭ ‬لتعويض‭ ‬ضحايا‭ ‬الانقسام‭ ‬والذى‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تلعب‭ ‬الامارات‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬فى‭ ‬دعمه‭ ‬وان‭ ‬80‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬الضحايا‭ ‬وافقت‭ ‬على‮ ‬‭ ‬الديات‭ ‬وانه‭ ‬يجرى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬اقناع‭ ‬الباقين‭ ‬لاتمام‭ ‬المصالحه‭ .‬