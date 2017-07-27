انزعاج أوروبي من العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا 

موسكو‭ ‬غاضبة‭ ‬وتعد‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬واشنطن

بروكسل‭- ‬موسكو‭ ‬ــــ‭ ‬الزمان‮ ‬

أبدت‭ ‬روسيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬غضبها‭ ‬ازاء‭ ‬العقوبات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأميركي‭ ‬ضدها‭ ‬فيما‭ ‬أعرب‭ ‬الأوروبيون‭ ‬عن‭ ‬قلقهم‭ ‬حيالها‭ ‬مؤكدين‭ ‬عزمهم‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مصالحهم‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬احتمال‭ ‬معاقبة‭ ‬شركاتهم‭. ‬وأقر‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الاميركي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بأكثرية‭ ‬ساحقة‭ (‬419‭ ‬صوتا‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أصوات‭) ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬ويبعد‭ ‬أكثر‭ ‬إمكانية‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬إليها‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭. ‬وتنعكس‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬الموقف‭ ‬الأميركية‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬روسيا‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬ضمت‭ ‬موسكو‭ ‬القرم‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬وبعد‭ ‬حرب‭ ‬أوقعت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬قتيل‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬إذ‭ ‬تجيز‭ ‬معاقبة‭ ‬شركات‭ ‬أوروبية‭. ‬وستبحث‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬ردا‭ ‬محتملا‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬الاربعاء‭. ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬المذكرة‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬ينبغي‭ ‬اقرارها‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬تستهدف‭ ‬خصوصا‭ ‬جهاز‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬المتهم‭ ‬بدعم‭ ‬الارهاب،‭ ‬وعلى‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بسبب‭ ‬تجاربها‭ ‬الصاروخية‭. ‬ونددت‭ ‬إيران‭ ‬الاربعاء‭ ‬بهذا‭ ‬‮«‬الاجراء‭ ‬العدائي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يضر‭ ‬بتطبيق‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬ايران‭ ‬النووي‭ ‬المبرم‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬وبينها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2015،‭ ‬بحسب‭ ‬تصريحات‭ ‬لنائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الطلابية‭ ‬الايرانية‭. ‬في‭ ‬موسكو،‭ ‬أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬للصحافة‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬سينتظر‭ ‬حتى‭ ‬يقر‭ ‬الكونغرس‭ ‬بمجلسيه‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬الجديدة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقرر‭ ‬بشأن‭ ‬الرد‭ ‬عليها،‭ ‬موضحا‭ ‬‮«‬بما‭ ‬أنه‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬لن‭ ‬نعطي‭ ‬تقييما‭ ‬جوهريا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لننتظر‭ ‬حتىيصبح‭ ‬هذا‭ ‬قانونا‮»‬‭.‬

‮ ‬وكان‭ ‬أعلن‭ ‬الكرملين‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬سينتظر‭ ‬حتى‭ ‬يقر‭ ‬الكونغرس‭ ‬بمجلسيه‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقرر‭ ‬بشأن‭ ‬الرد‭ ‬عليها،‭ ‬غداة‭ ‬تصويت‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭. ‬وأعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬للصحافة‭ ‬‮«‬بما‭ ‬أنه‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬لن‭ ‬نعطي‭ ‬تقييما‭ ‬جوهريا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لننتظر‭ ‬حتى‭ ‬يصبح‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬هذا‭ ‬قانونا‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أعربت‭ ‬المفوضية‭ ‬الاوروبية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاربعاء‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقها‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تبني‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الاميركي‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬روسيا‭.‬

وابدت‭ ‬المفوضية‭ ‬تخوفها‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬‮«‬للتبعات‭ ‬الممكنة‭ ‬لهذه‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬استقلالية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الطاقة‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬‮«‬ازاء‭ ‬انعكاساتها‭ ‬السياسية‭ ‬السلبية‭ ‬المحتملة‮»‬،‭ ‬مذكرة‭ ‬بأهمية‭ ‬تنسيق‭ ‬سياسة‭ ‬العقوبات‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬كافة‭.‬

ونبهت‭ ‬المفوضية‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬ستظل‭ ‬‮«‬مستعدة‭ ‬للتدخل‭ ‬لحماية‭ ‬المصالح‭ ‬الاوروبية‮»‬،‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬أخذ‭ ‬مخاوفها‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اعضاء‭ ‬الكونغرس‭ ‬الاميركي،‭ ‬وهو‭ ‬تهديد‭ ‬لوح‭ ‬به‭ ‬رئيسها‭ ‬جان‭ ‬كلود‭ ‬يونكر‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬2017‭.‬

ويشمل‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التصويت‭ ‬عليه‭ ‬بشبه‭ ‬الغالبية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الاميركي‭ ‬ويفترض‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬اقراره‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬عقوبات‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬بل‭ ‬ايضا‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭.‬

وذكرت‭ ‬المفوضية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بان‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يشمل‭ ‬‮«‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬اي‭ ‬شركة‭ (‬بما‭ ‬فيها‭ ‬اوروبية‭) ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وصيانة‭ ‬وتطوير‭ ‬او‭ ‬ترميم‭ ‬انابيب‭ ‬للطاقة‭ ‬مصدرها‭ ‬روسيا‮»‬‭.‬