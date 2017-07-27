روحاني:إذا داس العدو على الاتفاق النووي فسنفعل الشيء نفسه

طهران‭ ‬تعلن‭ ‬اضافة‭ ‬21‭ ‬لواءً‭ ‬لقواتها‭ ‬البرية‭ ‬المتحركة

طهران‭ – ‬بيروت‭ -‬الزمان‮ ‬

‮ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬ايران‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الاربعاء‭ ‬غداة‭ ‬تصويت‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الاميركي‭ ‬على‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬ضد‭ ‬طهران،‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬سترد‭ ‬على‭ ‬اي‭ ‬انتهاك‭ ‬اميركي‭ ‬للاتفاق‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭.‬

وصرح‭ ‬اثناء‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اورد‭ ‬التلفزيون‭ ‬العام‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬داس‭ ‬العدو‭ ‬على‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ (‬او‭)‬،‭ ‬اذا‭ ‬داس‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬برمته،‭ ‬فسنفعل‭ ‬الشيء‭ ‬نفسه‮»‬‭. ‬أقر‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الاميركي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬بحق‭ ‬روسيا‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬وإيران‭. ‬واستهدفت‭ ‬العقوبات‭ ‬بحق‭ ‬طهران‭ ‬خصوصا‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭. ‬وقال‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أوردتها‭ ‬وكالة‭ ‬ايسنا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬سلوك‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأميركي‭… ‬يعد‭ ‬إجراء‭ ‬عدائيا‭ ‬صريحا‭ ‬ضد‭ ‬جمهورية‭ ‬إيران‭ ‬الإسلامية‮»‬‭.‬

وقاد‭ ‬عراقجي‭ ‬الفريق‭ ‬المفاوض‭ ‬الذي‭ ‬توصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬والمعروف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬المشتركة‭ ‬الشاملة‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬تلتزم‭ ‬إيران‭ ‬بموجبه‭ ‬خفضا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬انتاج‭ ‬المواد‭ ‬النووية‭ ‬مقابل‭ ‬تخفيض‭ ‬العقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها‭.‬

واقر‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الاميركي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬اعتبره‭ ‬عراقجي‭ ‬‮«‬مزيجا‭ ‬من‭ ‬عقوبات‭ ‬أميركية‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬غير‭ ‬النووية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تزال‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬التطبيق‭ ‬الناجح‭ ‬للاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬وتقلل‭ ‬من‭ ‬منافع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭. ‬لذا‭ ‬فهي‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬تعهدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تنفيذها‭ ‬بنوايا‭ ‬طيبة‭ ‬وفي‭ ‬مناخ‭ ‬بناء‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الكونغرس‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الالتزامات‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬سيصدر‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬من‭ ‬إيران‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬،اعلن‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬للجيش‭ ‬الإيراني‭ ‬العميد‭ ‬‮«‬كيومرث‭ ‬حيدري‮»‬،‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬21‭ ‬لواء‭ ‬هجوميا‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬الايرانية‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬الدولية‭ ‬للانباء،‭ ‬ان‭ ‬العميد‭ ‬كيومرث‭ ‬حيدري‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬خلال‭ ‬مهرجان‭ ‬مالك‭ ‬اشتر‭ ‬بطهران،‭ ‬وفقا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬قائد‭ ‬الثورة‭ ‬الاسلامية‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬21‭ ‬لواء‭ ‬متحركا‭ ‬هجوميا‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬للجيش‭ ‬الايراني،‭ ‬ولن‭ ‬يبقى‭ ‬لواء‭ ‬المشاة‭ ‬بالمعنى‭ ‬والمفهوم‭ ‬القديم،بل‭ ‬أصبحت‭ ‬جميع‭ ‬الالوية‭ ‬هجومية‭ ‬ومتحركة‭.‬

واعلن‭ ‬العميد‭ ‬كيومرث‭ ‬حيدري‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬وحدات‭ ‬الرد‭ ‬السريع‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬للجيش‭ ‬الايراني،‭ ‬منوها‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬وحدات‭ ‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬حدث‭ ‬لها‭ ‬تغيير‭ ‬هيكلي‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬قائد‭ ‬الثورة‭.‬