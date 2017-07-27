روحاني:إذا داس العدو على الاتفاق النووي فسنفعل الشيء نفسه

طهران تعلن اضافة 21 لواءً لقواتها البرية المتحركة
طهران – بيروت -الزمان
قال رئيس ايران حسن روحاني الاربعاء غداة تصويت مجلس النواب الاميركي على عقوبات جديدة ضد طهران، ان بلاده سترد على اي انتهاك اميركي للاتفاق حول البرنامج النووي.
وصرح اثناء اجتماع مجلس الوزراء بحسب ما اورد التلفزيون العام «اذا داس العدو على قسم من الاتفاق (او)، اذا داس على الاتفاق برمته، فسنفعل الشيء نفسه». أقر مجلس النواب الاميركي الثلاثاء عقوبات جديدة بحق روسيا وكوريا الشمالية وإيران. واستهدفت العقوبات بحق طهران خصوصا الحرس الثوري. وقال نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في تصريحات أوردتها وكالة ايسنا إن «سلوك الكونغرس الأميركي… يعد إجراء عدائيا صريحا ضد جمهورية إيران الإسلامية».
وقاد عراقجي الفريق المفاوض الذي توصل إلى اتفاق مع القوى الدولية في العام 2015 والمعروف باسم «خطة العمل المشتركة الشاملة»، والذي تلتزم إيران بموجبه خفضا كبيرا في انتاج المواد النووية مقابل تخفيض العقوبات المفروضة عليها.
واقر مجلس النواب الاميركي الثلاثاء القرار الذي اعتبره عراقجي «مزيجا من عقوبات أميركية سابقة في المجالات غير النووية». وأضاف أن العقوبات «لا تزال يمكن أن تؤثر على التطبيق الناجح للاتفاق النووي، وتقلل من منافع إيران من الاتفاق. لذا فهي لا تتوافق مع النقاط التي تعهدت الولايات المتحدة تنفيذها بنوايا طيبة وفي مناخ بناء».
وتابع أن «ما يقوم به الكونغرس يتعارض مع هذه الالتزامات وبالتأكيد سيصدر رد فعل من إيران». من جهة اخرى ،اعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد «كيومرث حيدري»، عن تشكيل 21 لواء هجوميا في القوات البرية الايرانية.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، ان العميد كيومرث حيدري قال في كلمة خلال مهرجان مالك اشتر بطهران، وفقا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية تم تشكيل 21 لواء متحركا هجوميا في القوات البرية للجيش الايراني، ولن يبقى لواء المشاة بالمعنى والمفهوم القديم،بل أصبحت جميع الالوية هجومية ومتحركة.
واعلن العميد كيومرث حيدري عن تشكيل وحدات الرد السريع الخاصة في القوات البرية للجيش الايراني، منوها الى ان جميع وحدات القوات البرية حدث لها تغيير هيكلي حيث تم هذا التغيير بناء على توجيهات قائد الثورة.