المغرب يسمح بعمل المصارف الاسلامية 

الرباط‭ – ‬الزمان‮ ‬

للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬،‭ ‬اعطت‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬موافقتها‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بالمصارف‭ ‬الاسلامية‭ ‬والتي‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬تشاركية‮»‬‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬لتبدأ‭ ‬انشطتها‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬اسناد‭ ‬قروض‭ ‬‮«‬حلال‮»‬‭ ‬وتوفير‭ ‬حسابات‭ ‬متطابقة‭ ‬مع‭ ‬مفهوم‭ ‬القوانين‭ ‬الاسلامية‭.‬

وبعد‭ ‬عدة‭ ‬اشهر‭ ‬من‭ ‬الانتظار‭ ‬تلقت‭ ‬المصارف‭ ‬‮«‬الحلال‮»‬‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الاسبوع‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للعلماء‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬بنك‭ ‬المغرب‮»‬‭ (‬البنك‭ ‬المركزي‭) ‬لبدء‭ ‬انشطتها‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الاربعاء،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬علم‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭. ‬ويتعلق‭ ‬الامر‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬بعمليات‭ ‬اساسية‭ ‬مثل‭ ‬فتح‭ ‬حسابات‭ ‬وخدمات‭ ‬مختلفة‭.‬‭ ‬كما‭ ‬سمح‭ ‬لهذه‭ ‬المصارف‭ ‬بمنح‭ ‬قروض‭ ‬عقارية‭ ‬وقروض‭ ‬سيارات‭ ‬‮«‬حلال‮»‬‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬مرابحة‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬توفير‭ ‬التأمين‭.‬

ولا‭ ‬يتوفر‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬نظام‭ ‬التأمين‭ ‬التشاركي‭ ‬‮«‬تكافل‮»‬‭ ‬اذ‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬المصارف‭ ‬تنتظر‭ ‬‮«‬الترخيص‭ ‬لها‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬طلال‭ ‬محمد‭ ‬ياسين‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬تشاركي‭.‬

كما‭ ‬تنقص‭ ‬النظام‭ ‬المصرفي‭ ‬الاسلامي‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬‮«‬الصكوك‮»‬‭ ‬اي‭ ‬السندات‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الشريعة‮»‬‭.‬

وتمنع‭ ‬المالية‭ ‬الاسلامية‭ ‬خصوصا‭ ‬نظام‭ ‬الفائدة‭ ‬والمضاربة‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬مثل‭ ‬القمار‭ ‬او‭ ‬الاباحية‭.‬

في‭ ‬المغرب‭ ‬يشكل‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للعلماء‭ ‬الهيئة‭ ‬الوحيدة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لاصدار‭ ‬الفتاوي‭ ‬بشأن‭ ‬تطابق‭ ‬منتجات‭ ‬مع‭ ‬المالية‭ ‬التشاركية‭.‬

واعلن‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬المصارف‭ ‬الاسلامية‭ ‬الخمسة‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬ترخيص،‭ ‬عن‭ ‬بدء‭ ‬نشاطهما‭ ‬الاربعاء‭. ‬وينتظر‭ ‬ان‭ ‬تلحق‭ ‬بهما‭ ‬باقي‭ ‬البنوك‭ ‬سريعا‭.‬

وتمثل‭ ‬المالية‭ ‬الاسلامية‭ ‬اليوم‭ ‬نحو‭ ‬الفي‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬ويمكن‭ ‬ان‭ ‬يتضاعف‭ ‬حجمها‭ ‬الى‭ ‬اربعة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬بحسب‭ ‬خبراء‭.‬