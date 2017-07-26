أسرار الإغتيال ومصرع الأبناء في حادث الطائرة الأرجنتينية – باسل رؤوف الكبيسي

حيدر زكي عبد الكريم

أن منطق التاريخ لا يرحم الشعوب المستضعفة التي تستكين وتستسلم للاستبداد مهما بلغ من شراسةٍ ، بل ان منطق التاريخ وأراده الحياة تحتمان على الشعوب السير في طريق الكفاح حتى النهاية ، خصوصاً وان طاقات الانسان لا تنتهي الا بنهايتهِ وهي دائماٍ تنطوي على فكرة متجددة وامل يتحقق . لقد أُريقَت الكثير من دماء ابناء شعبنا العراقي في سبيل الاهداف النبيلة لكي ترى الاجيال عندما تشرق في عيونهم البهجة والامن وان يبتسموا للمستقبل فقد كفى للعراق سنوات من الاضطهاد والاستعمار ومن ثم استبداد السلطة على ارضنا الطيبة آنذاك. السيرة العائلية : ولدّ باسل رؤف الكبيسي في مدينة بغداد عام 1934 من عائلة عربية مسكنُها الاول في مدينة كبيسة اعالي الفرات – غرب العراق ضمن مدن الرمادي ، والده رؤوف بيك أحد رجالات الثورة العربية الكبرى في الحجاز ، تولى عدة مناصب في العهد الملكي منها متصرف ( محافظ ) لمدينتّي البصرة والناصرية ومديرا عاما لدائرة الاوقاف العامة . ولباسل ثمانية اشقاء – تزوج من أمراه تدعى نادرة الخضيري وله من الاولاد احمد وياسر ويعرب ، استشهدوا في حادثة الطائرة الارجنتينية فوق الاراضي السورية عام 1974 ايّ بعد عام على استشهاد رب الاسرة (باسل) في نيسان 1973. السيرة العلمية : أتم باسل رؤوف دراسته الابتدائية والثانوية ، لكن لظروف سياسية ارسل للالتحاق بالجامعة الامريكية في بيروت لإكمال دراسته وقد فصلته ادارة الجامعة الامريكية في اذار 1954 بسبب نشاطه المناهض للواقع السياسي السائد في تلك الفترة وتحديدا بعد اعلان ( حلف بغداد) بل انذر للخروج ايضا من الاراضي اللبنانية آنذاك ، سافر الى الولايات المتحدة لمتابعة دراسته الجامعية وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية بامتياز – وكان يجيد اللغة الانكليزية ، عام 1964 ذهّبَ من جديد للولايات المتحدة للحصول على شهادة الدكتوراه وكانت اطروحته عن ( حركة القوميين العرب ) . في عام 1969 عين استاذا في جامعة كالغيري بكندا ، استمر وجوده فيها حوالي سنتين ومن ثم عاد للعراق وبعدها غادر العراق لأسباب سياسية متوجها الى اوروبا . السيرة السياسية : ان باسل رؤوف هو احد المؤسسين لحركة القوميين العرب في العراق عام 1952 وبدأت تنظيماته في العراق تنشط بعد قيام الثورة العربية في مصر عام 1952 وتأثره بدور زعيمها جمال عبدالناصر فيما بعد . ومع تأميم قناة السويس في تموز 1956 وما ترتب عليها من عدوان ثلاثي في تشرين الاول 1956 قاد باسل رؤوف تنظيماته للتصدي لحكومة نوري السعيد مع باقي الاحزاب الوطنية في الساحة العراقية آنذاك ومنها حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي العراق والحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال. وكان باسل رؤوف في تلك الاثناء موظفاً في وزارة الخارجية العراقية ، ففي اذار 1958 حققت معه الجهات المختصة في حكومة نوري السعيد بخصوص حادثة في القصر الملكي اثناء اجتماع عبدالاله والملك فيصل الثاني ونوري السعيد واعتقل لمدة من الزمن ، وبعد قيام ثورة 14تموز 1958 واعلان الجمهورية العراقية ، ظهرت تنظيماته للعلن ولكن سرعان ما حدث خلاف بين قادة الثورة انعكس على باقي القيادات السياسية والجماهير واعتقل عام 1959 لمدة عام واحد مع باقي قيادات حركة القوميين العرب ، بعد قيام حركة 8شباط 1963 بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي تولى رئاسة تحرير جريدة (الوحدة) الناطقة بلسان حركة القوميين العرب في العراق والتي كانت تصدر بشكل سري مسبقا لما يقتضي طبيعة العمل السري وفي هذا الصدد يذكر الكاتب الراحل امير الحلو : ( أن باسل كان يفضل في حالة النضال – العمل السري وكان يبيت في ” الاوكار السرية” التي لم تكن تهيئ فيها مستلزمات العيش حتى البسيط ، في حين ان وضعه العائلي والاجتماعي كان يمكنه من العيش في افضل البيوت وبرفاهية تامة ، وكان اكثر نشاط للشهيد باسل مركزا في الجانب العسكري ، أذ كان يرتبط بعلاقات وثيقة مع مجموعة كبيرة من الضباط القوميين ، كما كانت له علاقات مع شخصيات سياسية واجتماعية معروفة في بغداد وبالأخص في منطقة الاعظمية وقد جعلته هذه العلاقات ان يُقدم مع اعضاء قيادة حركة القوميين العرب على فتح ” النادي الثقافي العربي ” في المنطقة المقابلة لثانوية الحريري حاليا ) . وعلى اية حال استمر نشاط باسل رؤوف السياسي وفي نيسان 1963 صدر امر القاء القبض على باسل رؤوف بحجة وجود ” حركة انقلابية ” لحركة القوميين العرب وكان الاخير خارج العراق في مصر تحديدا . كان باسل رؤوف ينادي بواقعية الوحدة العربية واعادة تنظيمها من جديد بعد حادثة الانفصال عام 1961 يرى شخص مقرب من المناضل باسل رؤوف .. كان ” قياديا بارزا وصاحب ثقافة عالية ومؤهلات علمية رفيعة وكذلك انهُ رُشح لمنصب وزاري في زمن الرئيس الراحل عبدالسلام محمد عارف ولكنه رفض ذلك مفضلا العمل النضالي”. تأثر باسل رؤوف بحدث مؤلم اصاب الامة العربية وهو نكسة حزيران 1967 نتيجة الخلل الذي اصاب القيادة العربية المشتركة من جهة وتحالف القوى الخارجية والداخلية الرجعية بهدف تمزيق الوطن العربي – حيث قطع باسل رؤوف دراستهُ ليعود لأرض الوطن ومواصلة بناء تنظيماته وتعزيز موقف الوحدويين بكل تشكيلاتهم لمواجهة اثار العدوان الاسرائيلي على الاراضي العربية . خريف عام 1967 تشكلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، انتمى باسل رؤوف الى احد اخطر اجنحتها ليواصل مسيرة النضال العراقي –العربي (الفلسطيني) وكان يساهم بتحشيد الطاقات الشبابية وتنظيم المظاهرات في الخارج لكل حدث سياسي يسهم في تعزيز قدرات العمل المشترك والتحرري والوحدوي . كما ان شخصيتنا ترتبط بصلة القربى مع الاستاذ والمفكر الدكتور الراحل وميض جمال عمر نظمي . واخيراُ يمكن القول ومن وجهة نظرنا المتواضعة : ” ان الراحل باسل رؤوف كان يؤمن بتطبيق النظرية الى الواقع بمختلف الطرق والاساليب في معالجة قضايا وطنهِ وامتهُ ، كان لديه نزوع عارم نحو المواقف الصلبة والجذرية ، تخلَ عن الطرح الخاطئ للمسألة الفلسطينية وتوجه بالوعي والفعّل في مخاطبة الراي العام العالمي والجانب التقدمي منها بصورة خاصة – ساندهُ في ذلك سيادة ” الطقس الثوري” وانتشار الثقافة الاشتراكية واليسارية والقومية العربية وبخاصة بين صفوف الشباب آنذاك.” لقد لاحظ الفيلسوف هيجل مرة بأن الشخصيات والوقائع التاريخية الكبيرة تحدث مرتين – ولكنه نسى ان يضيف بأنها تأخذ في المرة الاولى طابع البطولة والابداع او المأساة ، وفي المرة الثانية تأخذ الكوميديا أو المهزلة على حد وصف البعض .. وشخصيتنا من الطابع الاول .

* للأمانة جزء من السيرة مقتبس