حيدر الراضي الأمين على الارشيف الرياضي والسياسي والفني

لكل أنسان هواية فهناك من يهوى الفن وهناك من يهوى الرياضة وأخرين لديهم هوايات اخرى لكن الإعلامي والأرشيفي حيدر الراضي هوايته أن يحافظ على ما يحبه الأخرون من الضياع والتلف وبصورة أدق جعل نفسه مؤتمنا على الارشيف الرياضي والفني والسياسي يحافظ عليه كما يحافظ على أولاده وكأنه أمانة في عنقه .. تراه في كل جمعة يذهب منذ الصباح الى شارع المتنبي باحثا عن كتاب أو مجلة رياضية أو أسطوانة غنائية نادرة غير موجودة في أرشيفه الذي ياخذ حيزا كبيرا من بيته الذي عندما تدخله تقع عينك على صور التقطها مع مشاهير الفن والكرة العراقية والعربية . فهذه صورة تجمعه مع المعلق الشهير الكويتي خالد الحربان واُخرى مع النجم احمد راضي ورعد حمودي وترى دروعا وهدايا كٌرم فيها بمناسبات مختلفة .

الزميل حيدر الراضي حاصل على شهادة بكالوريوس علوم سياسية من جامعة بغداد والده المرحوم الاستاذ حسين الراضي المربي فاضل استاذ للتربية الرياضية ومن رواد الحركة الكشفية في العراق ومعروف دوليا وهو من مؤسسي نادي الناصرية الرياضي الذي له الفضل في تنمية هذه الهواية لولده حيدر

جريدة الزمان عملت حوارا سريعا مع الزميل حيدر الراضي

{ ماذا يحتوي أرشيفك البيتي

– يحتوي آللاف الكتب السياسية والمجلات الرياضية والفنية ولدي ألبومات صور نادرة جدا

{ ماهو الشي النادر الذي تحتويه مكتبتك

– لدي احد أجزاء محكمة الشعب وبتوقيع العقيد فاضل المهداوي حصلت عليه عن طريق مزادات الكتب ببغداد . وايضا لدي تسجيل صوتي نادر للفنان داخل حسن كان هدية من نجله كاظم وهناك عشرات المجلات الفنية والرياضية النادرة جدا والبعض منها قد يكون بقي منه عدد واحد فتجده عندي

{ أرشيفك الرياضي ماذا يضم

– لدي الإعداد الكاملة لمجلة الوطن الرياضي اللبنانية وايضا الإعداد الكاملة لمجلة الصقر القطرية والاعداد الكاملة لمجلة الرياضي العربي الكويتية بالاضافة الى مجلدات للصحف والمجلات العراقية مضى عليها أكثر من أربعة عقود

{ ماهو الهدف من موقعك الرياضي الأرشيفي مع زميلك شكري محمود في صفحات التواصل الاجتماعي

– هذا الموقع تم تأسيسه مع زميلي المبدع شكري محمود قبل سنتين تقريبا والغرض منه أن يتعرف الجيل الرياضي الحديث بنجوم كرة القدم السابقين وبطولاتهم وإنجازاتهم من خلال نشر الصورة الرياضية القديمة وأيضا اعادة لم شمل نجوم الرياضة عبر هذا الموقع وكان لنا الفضل في لقاء الكثير من نجوم الامس بزملائهم بعد سنين من الفراق والغربة . وهذا الموقع رياضي بحت خاصة بالرياضة فقط وكما تعلم فان الرياضة دائما تجمع ولا تفرق وهذا شي مهم لوطننا في هذه المرحلة

{ سمعت أن بعض نجوم كرة القدم أعطوك أرشيفهم الرياضي للحفاظ عليه من الضياع

– هذا صحيح الكثير من نجوم كرة القدم السابقين أهدوني مشكورين أرشيفهم الرياضي من الصور والصحف التي كتبت عنهم لثقتهم بي وهم يعلمون أن أرشيفهم سيكون في مكان أمين لا يتعرض للتلف او الضياع وفِي بعض الأحيان يستعينون بمعلومات رياضية لأحداث وبطولات قديمة فازودهم بالتفصيل

{ قد يسأل قارئ سؤال عندما يقرأ هذا اللقاء ماهي الفائدة مما تعمله

– هذا عمل يحافظ على تراث البلد سواء أكان سياسيا أو رياضيا أو فنينآ من الضياع . فعندما تحتفظ بصحيفة أو مجلة عمرها سبعين سنة وفيها لقاء نادر مع احد المشاهير في تلك الحقبة فهذا شي مهم يستفاد منه حتى المورخ والباحث عندما يعد دراسته . هل تعلم في مصر هناك مكتبة نادرة فيها جريدة سنة 1930 وصل سعرها الى خمسة اللاف دولار والسبب فيها خطاب لملك مصر في ذلك الوقت

{ ماهو طموحك

– طموحي أن تهتم الدولة بأرشيفها الوطني وتحافظ عليه من الضياع وأتمنى ان تكون لدي قاعة كبيرة تحتوي كل أرشيفي الرياضي والفني والسياسي فبيتي أصبح لا يتسع للكتب والمجلات ولاسيما انا كل أسبوع أذهب الى المتنبي وأشتري كتبا ومجلات قديمة وحديثة لتنظم الى اخواتها المقيمين منذ سنين على الرفوف

{ لو جاء احد الأغنياء وأعطاك مبلغا تحلم به لشراء مكتبتك هل توافق على بيعها

– صدقني مكتبتي لا تقدر بأي ثمن فهي عصارة جهد وتعب وسهر اكثر من ثلاثين سنة وانا أبحث وأشــــــــتري كتابـــا أو مجلة نـــادرة . المال يذهب مع مرور السنين لكن هذه المكتبة أن شـــــــــاء الله تبقى مدى الدهر وسيكون أبني محمد من بعدي يكمل مشواري ويحافظ عليها لانها تراث ليس لي فقط بل الوطني