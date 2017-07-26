الفنان التشكيلي علي عبد الكريم ضيف (الزمان):

بغداد والمرأة أجمل لوحاتي والإبداع الفني مقاومة

حوار علي كاظم

فنان تشكيلي مبدع متميز بلوحاته الرائعة عشق بغداد والمرأة ورسمهم بأجمل صورة . أعماله لا تخلو من الأمل والتفاؤل وبزوغ فجر جديد تشرق من خلاله على روابي الوطن . حمل ريشته منذ الطفولة وبعثر الألوان وبعدها أصبح أجمل من يرسم اللوحات .

الفنان التشكيلي علي عبد الكريم ضيف (الزمان) فاهلا وسهلا به وكان هذا الحوار الشيق معه

{ كيف كانت بداياتك مع الفن التشكيلي وأي مدرسة تأثرت بها ؟

– بداياتي قد لاأتذكر تفاصيلها مع عمر بدأ بالتسلق نحو حلقاته الأخيرة …لابأس أن اقتنص من بعض ذاكرتي هنا وكيف كان آخر عنقود العائلة لايحلو له اللعب إلا مع الأقلام الخشبية والألوان المائية ..أتمتع بانجازي بمخيلة طفولية …بدأت هكذا واستمر معي هذيان اللون وعبث الفرشاة …

{ هل هناك أوقات معينة للرسم أم متى تأتي الفكرة تبدأ بالرسم .؟

– لاوقت محدد يغريني على ترتيب عناصر لوحتي …فقط حين يرن جرس الإحساس والشعور بقرب ولادة جديدة عندها الملم الواني المبعثرة واسرح معها في رحاب سطح اللوحة…

{ بغداد مدينة العشق والجمال رغم احزانها وجروحها ..هل منها تستمد عشقك وماذا قدمت لها ؟

– بغداد معشوقتي رسمت لها أغلب لوحاتي واقمت لها معرضا خاصا اسميته جدائل بغداد من خلاله استتشقت عبير جدرانها وحلاوة نسائها …

{ المرأة نصف المجتمع هل جعلت لها نصف لوحاتك ؟

– المرأة هي البطلة الوحيدة التي تفرض سيطرتها وبقوة على مقاليد معظم أعمالي .. تقترب من مخيلتي واواجهها مخاصما تارة ومصالحا تارة أخرى ..أعيش معها تواتر الانتظار ولذة اللقاء ..هي الموضوع الذي لايمكن تأجيله ..تخترق سطح اللوحة لاشعوريا …..

{ في العراق الكثير من الفنانين الكبار …من هم أكثر تأثيرا من غيرهم ومالسبب….

– أغلب فناني بلدي حققوا مانفخر به محليا وعالميا ….حصدت منهم وتعلمت منهم ….ولكل منهم مدرسته التي أبدع بها …تأثرت بمن هو الأقرب إلى نفسي أستاذي المرحوم جميل حمودي والمبدع الخلاق محمد غني حكمت وملك الإحساس واللون فائق حسن

{ كيف ترى المشهد التشكيلي الآن في العراق بعد كل هذه الأحداث التي مر بها العراق خاصة خلال السنوات الماضية ؟

– في هكذا زمن يتحتم علينا أن نبحث عن التغيير ونعلن المقاومة عبر ابداعنا الفني الإنساني ونحاول أن نتوغل إلى وجدان أجيالنا عبر توثيق وكشف عورة كل من أراد في بلدنا سوءا وتخلفا ..ماعلينا الآن وهو الأصعب حتما أن نضاعف التركيز بالإنتشار الثقافي والابداعي ولملمة شتات العقول والقلوب ونعلن انتصارنا …

{ هل تستطيع من كلمات الشعر أن تصنع لوحة ؟

– الجمال عندي هي الغريزة الاولى التي أسعى اليها دون ملل …به تكتمل النشوة ويصرخ الإبداع لتكتمل الصورة سواء ان كان لونا أو كلمة …كثيرا مايتعاشق الحرف مع اللون لينتجا إبداعا مكتملا ..لذا كان من مكملات الإبداع عندي اصداري لكتابين الأول تجليات لوحة والأخير خلف أسوار اللون اللذان تزاوج بهما اللون مع النص فكانت ولادتهما ….

{ عندما زرت بغداد قبل شهرين شاهدت بعض المعارض التشكيلية ..هل تعتقد أنها حالة إيجابية ودعوة مجانية لكل زائري المتنبي لمشاهدة هذه اللوحات ؟

– لمحدودية عدد قاعات العرض في بغداد وغلاء أثمانها عند الحجز . اتجه أغلب الفنانين نحو قاعات المتنبي لكونها مجانية أولا ولكثرة روادها ثانيا لذلك أصبحت متنفسا يلوذ به عشاق الفن والشعر والموسيقى …

{ مادام حديثنا عن المعارض ..كم معرض أقمت حتى الآن ؟

رصيدي من المعارض ثمانية والآن بصدد العرض الشخصي التاسع …عدا مشاركات عديدة جدا خارج وداخل العراق …

{ ماهي الفائدة من المعارض المشتركة التي يقيمها البعض ؟

– المعارض المشتركة ضرورة حتمية لكل فنان ليضع إنتاجه في ميزان المقارنة والإقناع البصري للمتلقي مستخدما بذلك خبراته الفنية وخزين إبداعه وطرحها على حلبة المشاركة واكتساب مدرك فني آخر يضاف إلى رصيده من خلال خبرات الآخرين وابداعهم …

{ هل تعتقد أن الفن رسالة إنسانية ولماذا؟

– بما أن الفن التشكيلي هو الملكة الإبداعية التي يتقاسمها المتلقي والمبدع وهي تغذي الإحساس وتطور الحماس الجمالي على الفكر والعقل وتنمو بقوة وتساهم في إذكاء الذائقة اللونية موضوعا ورسما إذن هي رسالة متعة ومحبة وإنسانية لايضاهيها شيء وهي رسالة سامية تعبر عما بداخل الفنان من مشاعر وقيم ولها تأثيرها الواضح في مخاطبة الوجدان والعاطفة ….

{ أي الألوان أقرب إليك في اللوحة التشكيلية ؟

– ليس لي لون قريب وآخر بعيد ….لكل لون خصوصية ومكانة على سطح اللوحة يؤدي دوره كما مخطط له وبتمازجه مع بقية الألوان يعطي نتائج مبهرة وحسب الموضوع المخطط رسمه …

{ ماهي طموحاتك في مجال الإبداع ؟

– الطموح وسيلة المبدع للارتقاء والتطور وان يقدم الشيء الممتع والجديد ..انا كإنسان ..أملك في أعماقي طموحا كبيرا للتجاوز نحو الأفضل وانا على تواصل دائم مع قراءاتي التي تفسح المجال للابداع أكثر …أسعى إلى تكاملها ونضوجها على مستوى اللوحة والكلمة وعلى مستوى الفكرة والحدث …

{ ما الذي يسعدك ؟

– حين أقدم مايرضي ضميري وقناعاتي وجمهوري وحين تكون أعمالي معلقة في مخيلة محبي الإبداع حينها تكتمل سعادتي ..

{ لو اعطيتك بطاقتي سفر مجانية فمن يكون معك في هذه السفرة ؟

– بالتأكيد ستكون هي ….لاغيرها ….حاملة همومي ومشجعي الصادق والساهر على راحتي …هي لوحتي التي تتنفس معي وتعزف لحن الحياة….

– ماهي هواياتك الأخرى ؟

الكلمة عندي تعانق الريشة ليكتمل الإبداع …..الكتابة عشقي الآخر يصاحب وبقوة أكثر أعمالي وانجزت كتابين جمعت فيهما وزاوجت اللون مع الحرف أولهما كان تجليات لوحة ..والثاني خلف أسوار اللون ..

{ اغنية ياحريمة لمن تهديها ؟

– ياحريمة ….اللحن الخالد والصياغة المؤلمة ..هي سيمفونية عراقية بامتياز ….اهديها لمن أراد أو حاول ان يهجرني خائبا دون ذنب ….

{ كلمة أخيرة ….

– حالفني الحظ بلقائكم ….شكرا لجمال حواركم …شكرا لافساح المجال لي لسماع بعض فصول حياتي ….لكم الحب ولمحاوري الأستاذ الكبير علي كاظم كل الامتنان ….

حيدر الراضي الأمين على الارشيف الرياضي والسياسي والفني

لكل أنسان هواية فهناك من يهوى الفن وهناك من يهوى الرياضة وأخرين لديهم هوايات اخرى لكن الإعلامي والأرشيفي حيدر الراضي هوايته أن يحافظ على ما يحبه الأخرون من الضياع والتلف وبصورة أدق جعل نفسه مؤتمنا على الارشيف الرياضي والفني والسياسي يحافظ عليه كما يحافظ على أولاده وكأنه أمانة في عنقه .. تراه في كل جمعة يذهب منذ الصباح الى شارع المتنبي باحثا عن كتاب أو مجلة رياضية أو أسطوانة غنائية نادرة غير موجودة في أرشيفه الذي ياخذ حيزا كبيرا من بيته الذي عندما تدخله تقع عينك على صور التقطها مع مشاهير الفن والكرة العراقية والعربية . فهذه صورة تجمعه مع المعلق الشهير الكويتي خالد الحربان واُخرى مع النجم احمد راضي ورعد حمودي وترى دروعا وهدايا كٌرم فيها بمناسبات مختلفة .

الزميل حيدر الراضي حاصل على شهادة بكالوريوس علوم سياسية من جامعة بغداد والده المرحوم الاستاذ حسين الراضي المربي فاضل استاذ للتربية الرياضية ومن رواد الحركة الكشفية في العراق ومعروف دوليا وهو من مؤسسي نادي الناصرية الرياضي الذي له الفضل في تنمية هذه الهواية لولده حيدر

جريدة الزمان عملت حوارا سريعا مع الزميل حيدر الراضي

{ ماذا يحتوي أرشيفك البيتي

– يحتوي آللاف الكتب السياسية والمجلات الرياضية والفنية ولدي ألبومات صور نادرة جدا

{ ماهو الشي النادر الذي تحتويه مكتبتك

– لدي احد أجزاء محكمة الشعب وبتوقيع العقيد فاضل المهداوي حصلت عليه عن طريق مزادات الكتب ببغداد . وايضا لدي تسجيل صوتي نادر للفنان داخل حسن كان هدية من نجله كاظم وهناك عشرات المجلات الفنية والرياضية النادرة جدا والبعض منها قد يكون بقي منه عدد واحد فتجده عندي

{ أرشيفك الرياضي ماذا يضم

– لدي الإعداد الكاملة لمجلة الوطن الرياضي اللبنانية وايضا الإعداد الكاملة لمجلة الصقر القطرية والاعداد الكاملة لمجلة الرياضي العربي الكويتية بالاضافة الى مجلدات للصحف والمجلات العراقية مضى عليها أكثر من أربعة عقود

{ ماهو الهدف من موقعك الرياضي الأرشيفي مع زميلك شكري محمود في صفحات التواصل الاجتماعي

– هذا الموقع تم تأسيسه مع زميلي المبدع شكري محمود قبل سنتين تقريبا والغرض منه أن يتعرف الجيل الرياضي الحديث بنجوم كرة القدم السابقين وبطولاتهم وإنجازاتهم من خلال نشر الصورة الرياضية القديمة وأيضا اعادة لم شمل نجوم الرياضة عبر هذا الموقع وكان لنا الفضل في لقاء الكثير من نجوم الامس بزملائهم بعد سنين من الفراق والغربة . وهذا الموقع رياضي بحت خاصة بالرياضة فقط وكما تعلم فان الرياضة دائما تجمع ولا تفرق وهذا شي مهم لوطننا في هذه المرحلة

{ سمعت أن بعض نجوم كرة القدم أعطوك أرشيفهم الرياضي للحفاظ عليه من الضياع

– هذا صحيح الكثير من نجوم كرة القدم السابقين أهدوني مشكورين أرشيفهم الرياضي من الصور والصحف التي كتبت عنهم لثقتهم بي وهم يعلمون أن أرشيفهم سيكون في مكان أمين لا يتعرض للتلف او الضياع وفِي بعض الأحيان يستعينون بمعلومات رياضية لأحداث وبطولات قديمة فازودهم بالتفصيل

{ قد يسأل قارئ سؤال عندما يقرأ هذا اللقاء ماهي الفائدة مما تعمله

– هذا عمل يحافظ على تراث البلد سواء أكان سياسيا أو رياضيا أو فنينآ من الضياع . فعندما تحتفظ بصحيفة أو مجلة عمرها سبعين سنة وفيها لقاء نادر مع احد المشاهير في تلك الحقبة فهذا شي مهم يستفاد منه حتى المورخ والباحث عندما يعد دراسته . هل تعلم في مصر هناك مكتبة نادرة فيها جريدة سنة 1930 وصل سعرها الى خمسة اللاف دولار والسبب فيها خطاب لملك مصر في ذلك الوقت

{ ماهو طموحك

– طموحي أن تهتم الدولة بأرشيفها الوطني وتحافظ عليه من الضياع وأتمنى ان تكون لدي قاعة كبيرة تحتوي كل أرشيفي الرياضي والفني والسياسي فبيتي أصبح لا يتسع للكتب والمجلات ولاسيما انا كل أسبوع أذهب الى المتنبي وأشتري كتبا ومجلات قديمة وحديثة لتنظم الى اخواتها المقيمين منذ سنين على الرفوف

{ لو جاء احد الأغنياء وأعطاك مبلغا تحلم به لشراء مكتبتك هل توافق على بيعها

– صدقني مكتبتي لا تقدر بأي ثمن فهي عصارة جهد وتعب وسهر اكثر من ثلاثين سنة وانا أبحث وأشــــــــتري كتابـــا أو مجلة نـــادرة . المال يذهب مع مرور السنين لكن هذه المكتبة أن شـــــــــاء الله تبقى مدى الدهر وسيكون أبني محمد من بعدي يكمل مشواري ويحافظ عليها لانها تراث ليس لي فقط بل الوطني