الكاردينال بارباران يضع تمثالاً للعذراء في إحدى كنائس الموصل

الطرفي لـ (الزمان): زيارة مراد لإسرائيل لا تصلح الحقوق

بغداد – قصي منذر

انتقدت لجنة حقوق الانسان النيابية ذهاب الايزيدية نادية مراد اذا صح الى اسرائيل كونها وقالت اللجنة انها تجاوزت على حرمة المقدسات، مشيرة الى ان المكون الايزيدي يرفض تمثيله في المؤتمرات الاسرائيلية التي تعد تل ابيب عدوا للانسانية . وقال عضو اللجنة حبيب الطرفي لـ (الزمان) امس (اذا كان ذهاب مراد الى اسرائيل لإستعطافها بشأن ابادة المكون فأنها تجاوزت على حرمة المقدسات والمتبنيات)، لافتا الى ان ( اسرائيل عدو للاسلام والانسانية واذا استنجدت بهم فهذا لا يصلح شيئا من الحقوق)، واضاف (لا اتوقع قبول المكون لهذا الفعل كونهم لا يقبلون بتمثيلهم بمؤتمرات الصهاينة). ولم يتسن لـ(الزمان) الحصول على رد من النائبة فيان دخيل لمعرفة تفاصيل اكثر عن الموضوع ورأي المكون ازاء زيارة مراد لاسرائيل برغم تكرار الاتصال بها دون رد .

واكدت مواقع إسرائيلية مشاركة مراد في مؤتمر الكنيست الذي خصص لجرائم داعش ضد الأقلية في العراق. وقالت عضو الكنيست كسينيا سفاتلوفا في تصريح امس ان (من واجب إسرائيل الاعتراف بالجريمة النكراء التي تعرض لها الإيزيديون من اجل الوقوف إلى جانب كل شعب في العالم يمر بازمات عصيبة)، مشيرة الى ان (نوابا من الكنيست وأحزابا مختلفة قدموا مشروع قانون يدعو للاعتراف بالإبادة الجماعية للمكون وإحياء ذكرى للكارثة وإدراج رواية عن المكون في برامج التعليم في المدارس لاسيما وان زيارة مراد تعد الأولى لإسرائيل جاء ذلك بالتعاون مع منظمتين إسرائيليتين تعملان في مجال حقوق الإنسان)، واوضحت سفاتلوفا ان (مراد زارت دولا عدة لعرض قضيتها ومنحت لقب سفيرة الأمم المتحدة للنيات الحسنة وكانت مرشحة لنيل جائزة نوبل للسلام بسبب نشاطها من أجل الاعتراف بالإبادة الجماعية للمكون من قبل حكومات العالم).

وكانت مراد قد اختطفت مع عشرات من النساء من قبل داعش وتم اقتيادهن إلى مناطق نفوذه بعد احتلال الموصـــــــــــــل في حزيران2014 . من جهة اخرى زار الكاردينال فيليب بارباران مدينتي قراقوش والموصل لوضع تمثال للسيدة العذراء على جدار احدى كنائس المحافظة . وقال بيان امس ان (بارباران حمل خلال زيارته الى قراقوش والموصل التي تعد الثانية تمثالا مصغرا للسيدة العذراء عن التمثال الأساسي لشفيعة مدينة ليون الفرنسية والذي يعلو كاتدرائية الفورفيار فيها)، مؤكدا (تعاطف سكان المدينة الفرنسية مع أهالي الموصل)، وأضاف (حين زرت قراقوش عام 2014 لم يكن هناك خوف من وصول داعش اليها لكن بعد عشرة أيام علمت بالخبر من قراقوش التي تعد اهم المدن المسيحية الرئيسة في العراق).