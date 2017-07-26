مطالبة البرلمان بتحرك لتفعيل القوانين الرادعة للمفسدين

ترامب يشيد بجهود لبنان لمواجهة داعش

ويجدد الهجوم على حزب الله

واشنطن – مرسي ابو طوق

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالجهود التي يبذلها لبنان لمنع تنظيم داعش من اختراق حدوده، وتعهد باستمرار تقديم الدعم للبنان.وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك عقد في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء سعد الحريري انه (بإمكان المساعدات الأمريكية أن تضمن أن يكون الجيش اللبناني هو القوة الوحيدة التي تحتاجها البلاد للدفاع عن حدودها).ولم يحدد ترامب طبيعة ومستوى الدعم الذي يمكن تقديمه للبنان، لكن الرئيسين أكدا تفاؤلهما بمستقبل التعاون العسكري بين البلدين.وحين سئل الحريري عن الدعم الأمريكي للجيش اللبناني قال إنه يأمل أن تستمر المساعدات كما كانت .واضاف في وقت لاحق إنه أحس أن هناك تفهما كبيرا ضمن الإدارة الأمريكية لمساعدة الجيش اللبناني. وتلقى الجيش اللبناني مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بقيمة مئات ملايين الدولارات في السنوات الأخيرة.وقال ترامب وهو يقف إلى جانب الحريري إن (حزب الله يشكل تهديدا للبنان من الداخل).وقدم نواب أمريكيون تشريعا الأسبوع الماضي لزيادة العقوبات المفروضة على حزب الله، بفرض قيود على قدرته جمع تبرعات من خلال ممارسة ضغوط على البنوك.وعبر مسؤولون لبنانيون عن قلقهم من أن تسبب تلك الإجراءات أضرارا للقطاع البنكي بسبب النفوذ الكبير لحزب الله داخل لبنان.وقال الحريري إنه ناقش مع ترامب قضية التشريع المقترح وسيعاود التحدث إليه في الموضوع لاحقا. الى ذلك، أعلن الإعلام الحربي التابع لحزب الله عن سيطرة مقاتليه على معظم المساحة التي كانت تحت سيطرة مسلحي هيئة تحرير الشام التي كانت معروفة بالنصرة في جرود عرسال الحدودية بين لبنان وسوريا.وقال الحزب إن مقاتلي الهيئة باتوا محاصرين في منطقة تعرف باسم الملاهي ووادي حميد على تخوم بلدة عرسال.وكانت قوات تابعة لحزب الله قد نفذت عملية هجومية في الجبال المطلة على عرسال قال الحزب إنها تهدف لإخراج المسلحين من آخر معاقلهم على الحدود بين سوريا ولبنان.وفي هذه الأثناء أفادت وسائل إعلام محلية أن قوات الجيش عززت من إجراءاتها الأمنية في محيط مدينة عرسال لمنع تسلل أي عناصر مسلحة إليها بسبب العمليات العسكرية لحزب الله على تخوم المدينة.