معصوم وكوبيش يبحثان تحضيرات الإنتخابات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش بدء الاستعدادات العسكرية واللوجستية لتحرير مدينتي تلعفر والحويجة وكذلك التحضيرات لإجراء الانتخابات في توقيتاتها الدستورية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا الاستعدادات العسكرية واللوجستية لتحرير مدينتي تلعفر والحويجة)، وشدد معصوم على (أهمية استمرار الدعم العسكري والسياسي والانساني للعراق في حربه ضد الارهاب، فضلا عن اعادة النازحين واعمار المناطق المحررة والمباشرة بمشروع المصالحة المجتمعية)، داعيا الى (ضرورة اكمال التحضيرات والاجراءات التشريعية والتنفيذية لاجراء الانتخابات المقبلة في توقيتاتها الدستورية)، مجددا (الثقة بقدرة الشعب على حل مشاكلهم عبر الحوار والتفاهم من خلال روح الأخوة التي تربط المكونات كافة). من جانبه استعرض كوبيتش (نتائج لقاءاته بشأن العراق مع الأمين العام لمنظمة للأمم المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي ومسؤولين في التحالف الدولي ضد الارهاب)، مؤكدا (ثقة المجتمع الدولي بقدرة العراق على تحقيق الانتصار التام على الارهاب، وعزمه على مواصلة الدعم المادي والسياسي والانساني للعراق في المجالات كافة ومنها المساعدة في اجراء الانتخابات المقبلة). وكان معصوم قد وجه بتوفيرالضمانات لتمكين المرأة من اداء دور فاعل وقيادي في خطط تحقيق المصالحة المجتمعية واعادة الاعمار واحلال السلم الاهلي . ودعا معصوم خلال استقباله وفدا من فريق العمل الوطني للنهوض بواقع المرأة الى (ايلاء اهتمام مضاعف بتكريم ودعم النساء من عوائل الشهداء فضلا عن ضحايا العصابات الارهابية والنزوح والهجرة والعمل على أنهاء محنة النساء اللواتي تعرضن للأسر على يد الارهابيين وحماية مستقبلهن)، مشيدا (بتضحيات النساء وصمودهن البطولي في الحرب ضد الارهاب من أجل بناء العراق وازدهاره)، واكد معصوم (دعمه للمبادرة النسوية الأوروبية في دعم المرأة العراقية)، مطالبا بـ (تركيز الجهود على تمكين المرأة في المناطق الريفية والنائية على التمتع بحياة كريمة). من جانبه عبر الوفد عن امتنانه (لاهتمام معصوم بهذا المجال الحيوي)، مستعرضا (مشاريع دعم وتمكين المرأة العراقية في اطار الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن المرقم 1325).