التحقيق القضائي ينجز 16776 ملفاً خلال حزيران

المحكمة الإتحادية تنظر بطعون مهمة في جلسة اليوم

بغداد – شيماء عادل

أعلن مجلس القضاء الأعلى عن انجاز مكاتب التحقيق القضائي في بغداد والمحافظات 16776 قضية خلال الشهر الماضي من مجمل القضايا الواردة اليها والبالغة 17681 قضية.فيما تنظر المحكمة الاتحادية اليوم الخميس باربع دعاوى دستورية مهمة . وقال المتحدث الرسمي للمجلس عبد الستار بيرقدار في بيان امس إن (إحصائيات الشهر الماضي بينت انجاز مكاتب التحقيق القضائي في عموم رئاسات الاستئناف الـ ستة عشر 16776 قضية وتدوير 11565 أخرى الى الشهر الحالي)، واضاف ان (المدور من الاشهر السابقة المعروض أمامها بلغ 28341 قضية)، واوضح بيرقدار أن (مكاتب التحقيق القضائي في محافظة بابل تصدرت عدد القضايا المعروضة أمامها بـ 6391 حسم منها 4197 دعوى، تلتها مكاتب تحقيق واسط الاتحادية بـ 4256 دعوى حسم منها 3115 ومن ثم تلتها بقية المكاتب بنسب المعروض والمحسوم)، وتابع ان (مكاتب تحقيق محافظة النجف احتلت المرتبة الاولى في عدد القضايا المحسومة وبنسبة بلغت 100بالمئة ويليه مكتب تحقيق الفهود التابع لاستئناف محافظة ذي قار ومكتب تحقيق مدينة العمارة التابع لاستئناف محافظة ميسان الاتحادية وبالنسبة ذاتها). فيما تنظر المحكمة الاتحادية العليا اليوم الخميس باربع دعاوى دستورية، في مقدمتها الطعن الوارد على بعض مواد قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2017.وقال بيان أمس إن (المحكمة تعقد جلستها اليوم الخميس وتنظر الدعاوى المدرجة على جدول اعمالها الاولى تتعلق بطعن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اضافة إلى وظيفته بدستورية 23 مادة من مواد قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام الجاري).

تأجيل دعوى

واضاف ان (المحكمة كانت قد قرّرت في جلستها السابقة تأجيل الدعوى لغرض انتداب خمسة خبراء جدد بعد الطعن الوارد على تقرير الخبراء الثلاثة السابقين وان الخبراء الجدد سيكلفون ايضاً بكتابة تقرير يتعلق بالجوانب الفنية لموضوع الطعن)، واشار البيان الى ان (الدعوى الثانية اقامها رئيس مجلس المفوضين في المفوضية المستقلة للانتخابات، اضافة إلى وظيفته بطلب الحكم باعتبار التصويت بعدم القناعة الجاري وفقاً لمعطيات جلسة مجلس النواب المرقمة 28 في 25/ 4/ 2017 غير دستوري، وأن المجلس لا يحق له الانتقال من مرحلة الاستجواب إلى مرحلة سحب الثقة)، واوضح البيان ان (الدعوى الثالثة اقامها صفاء الدين ربيع يطلب فيها الحكم بالزام المدعي عليه رئيس البرلمان سليم الجبوري اضافة لوظيفته بالغاء وابطال قرار اعفائه من منصب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، الصادر في 11/ 4/ 2017، والمتخذ في الجلسة المؤرخة 24 لعدم توفر الغطاء القانوني والدستوري فيه)، وتابع ان (الدعوى الرابعة تخص طعن مقدم من الرئيس التنفيذي لشركة اثير للاتصالات – العراق المحدودة، اضافة لوظيفته، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 6 من القسم 8 من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65 لسنة 2004، والتي تقضي بأن قرارات مجلس الاستئناف – مجلس الطعن – قرارات نهائية).

مناقلة موازنة

واشار البيان ان (العبادي قدم طعناً امام المحكمة الاتحادية بكل المناقلات التي أجرها مجلس النواب على موازنة 2017، والتي تقدر قيمتها بـ280 مليار دينار بضمنها 54 ملياراً تمت مناقلتها لموازنة مجلس النواب وفاجأت الحكومة المجلس بتقديمها طعناً بـ 23 مادة من بنود موازنة 2017، تتضمن المطالبة بالغاء 15 فقرة، وإعادة صياغة فقرات أخرى وان الطعون تطال بنوداً مهمة أسهم إدراجها، ضمن الموازنة بتسريع عملية الإقرار، كمخصصات البترودولار، التي تطالب بها المحافظات، ومراجعة عقود جولات التراخيص النفطية)، واضاف البيان ان (الحكومة طعنت بالنسبة التي خُصصت للمحافظات الحدودية من إيرادات المنافذ، ومخصصات البيشمركة التي اقتطعت من موازنة الجيش، بالاضافة الى الطعن ببند ينص على ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث، ونسبة استقطاعات الموظفين التي قلصها البرلمان الى 3.8بالمئة بدلا من 4.8 بالمئة).