العمليات المشتركة تنهي إستعدادها لمعارك الحويجة وتلعفر وعنة

الإتحادية تستمر في تطهير أيمن الموصل والأجزاء المحررة من العبوات وبقايا داعش

بغداد – محمد الصالحي

تستعد العمليات المشتركة لإنطلاق عمليات تحرير تلعفر ومناطق غربي الانبار بعد ان انهت وضعها الخطط والمعدات والقطعات العسكرية جاهزة لانطلاق العمليات فيما اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية عن تطهير وتأمين نحو 80 بالمئة من مناطق الساحل الايمن للموصل.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد محمد الخضري لـ (الزمان) أمس ان (الخطط والمعدات والقوات العسكرية جاهزة لانطلاق العمليات وسيتم توزيع المهام بين القوات المسلحة قبيل انطلاق العمليات). مبينا أن (التوقيتات لانطلاق العمليات تم تحديدها لكن لا يمكن التصريح بها لسرية العمليات).وأضاف أن (القوات المسلحة قادرة على شن عمليات تحرير الحويجة جنوب كركوك وتلعفر غرب الموصل وعنة والقائم غربي الانبار بشكل متزامن). واوضح أن (قيادة العمليات المشتركة تولي اهتماما خاصا بتحرير تلعفر التي ستكون وجهتنا المقبلة).

إعاقة قوات

مؤكدا أن (تنظيم داعش بات عاجز على المقاومة او اعاقة القوات الامنية ولاسيما بعد تحرير أيمن الموصل). الى ذلك ذكر بيان لقيادة الشرطة تلقته (الزمان) أمس ان (قوات الشرطة الاتحادية تقوم حاليا بتفتيش المنازل وتحديد الملغمة منها لغرض معالجتها فضلا عن قيام فرق الجهد الهندسي بتامين الطرق ورفع العبوات الناسفة التي زرعها تنظيم داعش).واضاف ان (الساعات القليلة الماضية شهدت تطهير مناطق الحاوي المحاذية لنهر دجلة والمقابلة لمنطقة البوسيف ومطار الموصل الدولي).فيما القت القوات الامنية القبض على قيادي إرهابي في داعش يشغل منصب ما يسمى أمير ديوان العشائر لجنوب الموصل.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (قوة من مكافحة إجرام نينوى القت القبض على قيادي إرهابي في عصابات داعش). واضاف ان (الارهابي يشغل منصب ما يسمى أمير ديوان العشائر لجنوب الموصل). لافتا الى انه (تم القبض عليه خلال عبوره من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر وهو يحمل هوية مزورة بإسم شقيقه). وفي صلاح الدين قال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (استخبارات قيادة عمليات سامراء تمكنت من إلقاء القبض على سبع نساء في سيطرة الحويش). وأضاف أن (النساء كن قادمات من الموصل باتجاه بغداد ويحملن هويات بأسماء مزورة وينتمين لمجاميع داعش).وقال رئيس مجلس قضاء الحويجة في كركوك أحمد خورشيد في تصريح امس ان (طائرات حربية نفذت، ضربات جوية دمرت خلالها جسر شميط الذي يربط ناحية الزاب الستراتيجي بقضاء الحويجة).

حلقة وصل

مبينا أن (الجسر يعتبر حلقة وصل اخيرة بين قضاء الحويجة ومناطق غربها).وأوضح خورشيد أن (هذا الجسر الحيوي كان قد تعرض الى ضربات جوية سابقة اسفرت عن تدمير احد فضاءاته). مشيرا الى أن (ضربة اليوم عزلت الحويجة عن نينوى بشكل كامل، سيما بعد تدمير غالبية الجسور التي تربط القضاء بالموصل من جهة ناحية الزاب غرباً). واشار الى أن (الضربة الجوية جاءت بعد محاولة التنظيم استخدام الجسر في نقل مسلحين من نينوى الى جنوب غربي كركوك). موضحا ان (الاوضاع الانسانية باتت صعبة جداً على الاهالي المحاصرين وسط القضاء لان الغذاء بات شبه معدوم وكذلك الدواء وافضل حل للقضية هو سرعة تحرير القضاء). وفي الانبار قال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي في تصريح امس ان (قوة من عمليات الجزيرة والفرقة السابعة والشرطة ومقاتلي العشائر انطلقت بعمليات تفتيش واسعة في صحراء).وأضاف أن (العملية تشمل الصحراء والمناطق الواقعة بين بحيرة الثرثار ونهر الفرات شمال الأنبار من جهة وشمال غرب ناحية كبيسه من جهة أخرى). لافتا الى أن (الهدف منها مطاردة عناصر داعش في الصحراء والقضاء عليهم).