لعبة تغيير المواقع في‮ ‬الشرق‮ – جاسم مراد‬

سوريا مصدر الإستقرار والقلق

محورية سوريا تجعلها مصدر الاستقرار والقلق في‮ ‬المنطقة والعالم‮ ‬،‮ ‬فلا أحد من الدول الناشئة أو تلك التي‮ ‬تتلاعب بالخرائط الجوسياسية‮ ‬يمكنها أن تغير من تأثيرات الشام في‮ ‬السلم والحرب على المنطقة والعالم‮ . ‬فما‮ ‬يجري‮ ‬حالياً‮ ‬في‮ ‬كرواتيا له علاقة بسوريا وما جرى في‮ ‬منظومة دول مجلس التعاون الخليجي‮ ‬لايخرج عن تأثيرات الساحة السورية وفي‮ ‬مصر ولبنان والعراق سوريا حاضرة فيهما من حيث الاستقرار والقلق‮ ‬،‮ ‬أما فلسطين واسرائيل تحديداً‮ ‬فسوريا لاتخرج عن مفاعيلهما‮ . ‬إذن سوريا كتاريخ وجغرافية وموقع جيولبتيكي‮ ‬حاضرة في‮ ‬كل الاحداث‮ ‬،‮ ‬شاء من شاء وابى من أبى‮ ‬،‮ ‬كما‮ ‬يقول المرحوم‮ ‬ياسر عرفات‮ ‬،‮ ‬فهي‮ ‬الشام على مر العصور والاديان والخلافات واللغات‮ ‬،‮ ‬وهي‮ ‬وحدها التي‮ ‬بقي‮ ‬من مدنها مثل معلولا تحكي‮ ‬لغة النبي‮ ‬عيسى‮ ‬،‮ ‬فمن‮ ‬يجاريها،‮ ‬ومن‮ ‬يتصور إنه‮ ‬غالبها‮.‬

‮ ‬انتباه الروس

الاحداث التي‮ ‬وقعت في‮ ‬كييف لاتخرج عن كونها جزءا من السياسة الغربية الامريكية لتغيير وجهة الصراع وجعل روسيا الاتحادية مجبرة على التعاطي‮ ‬مع خارطة التغيير التي‮ ‬يراد لها أن تحدث في‮ ‬سوريا‮ ‬،‮ ‬سيما بعد فشل ثلاث سنوات من الحرب الكونية ضد سوريا‮ ‬،‮ ‬ولكن القيادة الروسية كانت منتبهة لاحداث كرواتيا‮ ‬،‮ ‬فغيرت مسارها من قلق لخاصرة روسيا الاتحادية إلى قوة فاعلة لها عبر القرم الذي‮ ‬يشكل جوهر كرواتيا وروسيا على حد سواء المطل على البحر الاسود ومن ثم البحر الابيض المتوسط‮ ‬،‮ ‬وبعد هذه التطورات السريعة مضافاً‮ ‬اليها تأثيرات روسيا الفعلية على الاقتصاد الاوروبي‮ ‬جعلت من تقديرات واشنطن في‮ ‬كرواتيا على سوريا ليست ذات تأثير في‮ ‬الحسابات الروسية‮ .‬

‮ ‬شكل الخلاف

لقد كانت الخلافات بين اعضاء مجلس التعاون الخليجي‮ ‬،‮ ‬والاقدام على قطع العلاقات الدبلوماسية بين ثلاث دول مع قطر‮ ‬،‮ ‬شكل أعلى مراحل الاختلاف والصراع بين دول هذه المنظومة‮ ‬،‮ ‬وليس هناك جديد إذا قلنا إن رهانات بعض دول الخليج العربي‮ ‬ومعهم تركيا على سقوط سوريا وتوزيعها إلى كيانات عرقية ومذهبية وانتفال هذه السياسة لباقي‮ ‬دول المنطقة وخاصة العراق‮ ‬،‮ ‬قد فشلت تماما‮ ‬،‮ ‬وتحولت التحالفات بين أطراف التدخل في‮ ‬سوريا إلى صراعات بينهما‮ ‬،‮ ‬إذ كان ذلك عبر المنظمات المسلحة الموزعة الولاءات بين الدول الداعمة لها‮ ‬،‮ ‬أو عبر الخلافات السياسية بين الدول ذاتها‮ ‬،‮ ‬ولاندري‮ ‬قد تتحول إلى صدامات على الحدود والموارد‮ ‬،‮ ‬إذا تطورت بينهما ولم تحّل‮ . ‬

تجاوز جنيف‮ ‬

‮ ‬إن البحث عن حلول لوقف تداعيات الاحداث المستمرة في‮ ‬اكثر من مكان‮ ‬،‮ ‬لم‮ ‬يعد‮ (‬جنيف‮ ‬2‮) ‬قادر لاستيعابها ولملمتها والخروج بنتائج مرضية لجميع الاطراف‮ ‬،‮ ‬حيث مايحدث على الارض قد‮ ‬غير الكثير من موازين القوى وجعل سوريا الدولة اكثر قوة على الارض وفي‮ ‬الحوارات السياسية من الاطراف الاخرى‮ ‬،‮ ‬ولو اطلعنا على جزء من خارطة الميدان لتوصلنا إلى نتيجة مفادها إن أطراف التدخل والدعم للمنظمات المسلحة لم تعد تمتلك الكثير من الاوراق‮ ‬،‮ ‬اللهم سوى المزيد من القتل واسالة دماء الشعب السوري‮ ‬وتدمير البنى التحتية ومثل هذا السلوك بإمكان أبع مجانين أن‮ ‬يقوموا به وليس منظمات مدعومة من دول المال‮ .‬

فالجيش السوري‮ ‬قد تمكن من السيطرة وتحرير مناطق باب عمرو‮ ‬،‮ ‬وحمص والكثير من ريفها والسفيرة وخناصر والسلمية في‮ ‬جبهة حلب إضافة لسيطرته على الجبهة الجنوبية من حلب‮ ‬وكذلك القصير وحمص القديمة ويبرود وهي‮ ‬المنطقة المهمة لدعم المسلحين من مناطق عرسال اللبنانية حيث تم اقفالها وريف دمشق من الحجيرة وبليبلة حتى مخيم اليرموك حيث توقف الجيش من اقتحامة وترك معالجته للمنظمات الفلسطينية‮ ‬،‮ ‬والعديد من المناطق الاخرى تم السيطرة عليها‮ ‬،‮ ‬ومن المتوقع بعد معركة‮ ‬يبرود سيتوجه الجيش العربي‮ ‬السوري‮ ‬لحسم المعركة في‮ ‬بعض مناطق حلب وبذلك‮ ‬يطوق التدخل التركي‮ ‬من جهة حلب‮ ‬،‮ ‬فيما تمكن ثوار الحزب الديمقراطي‮ ‬الكردي‮ ‬السوري‮ ‬من تحرير الكثير من مناطق دير الزور بالتعاون مع الجيش السوري‮.‬

المعركة اصبحت واضحة وسوريا الدولة هي‮ ‬الفاعلة في‮ ‬الميدان‮ ‬،‮ ‬فيما تتحرك سياسيا لوضع ترتيبات جديدة تكفل مشاركة القوى الوطنية والديمقراطية السورية بصناعة القرار‮ .‬

ايران لاعب اساس

ايران الدولة الحليفة‮ ‬لسوريا‮ ‬،‮ ‬باتت تتحرك بوضوح في‮ ‬ساحة الدول الغربية وتوصل رسائلها،‮ ‬التي‮ ‬تتركز على إن الحل السياسي‮ ‬في‮ ‬سوريا هو الدرب الوحيد للوصول لمعالجات الازمة‮ ‬،‮ ‬وان بشار الاسد هو الافضل لمسك زمام الأمور ووقف تشظي‮ ‬الازمة ووصولها للدول الغربية‮ ‬،‮ ‬هذا الطرح بات‮ ‬يؤثر على صناع السياسة الاوروبية وهو الاكثر مقبولية في‮ ‬حركة الصراع الدائرة الان‮ ‬،‮ ‬وكانت زيارة ممثلة الاتحاد الاوروبي‮ ‬كاثرين لطهران وسبقها وزير الخارجية البلجيكي‮ ‬قد اعطت تصورات مقبولة عن الوضع السوري‮ ‬لدى الاوروبيين‮ ‬،‮ ‬على‮ ‬غير الطرح الذي‮ ‬يقدمه اطراف التدخل في‮ ‬سوريا‮ ‬،‮ ‬والذي‮ ‬لايرقى لأكثر من دعم المنظمات المسلحة الارهابية واسقاط النظام السوري‮ ‬مهما كان الثمن‮ ‬،‮ ‬ومثل هذه الافكار الساخنة قد تجاوزتها

تطورات الوضع الميداني‮ ‬السوري‮ ‬،‮ ‬وخاصة مايتعلق بالمصالحات الوطنية داخل المدن السورية التي‮ ‬سحبت البساط من المسلحين وكذلك من دول التدخل‮ .‬

دول مصالح

ايران نجحت ليس فقط في‮ ‬ايصال رسائلها للاوربيين وسياستها الدبلوماسية الهادئة والمثيرة للجدل في‮ ‬الاوساط الغربية‮ ‬،‮ ‬وإنما نجحت كطرف اساسي‮ ‬في‮ ‬الازمة السورية لايمكن تخطيها مثلما أرادت امريكا وبعض دول الخليج‮ ‬،‮ ‬وهذا الامين العام للأمم المتحدة بان كي‮ ‬مون‮ ‬يعترف بأن ايران عنصر اساسي‮ ‬في‮ ‬معالجة الازمة السورية‮ ‬،‮ ‬فيما ذهب الاخضر الابراهيمي‮ ‬لطهران‮ ‬يتلمس منها المساعدة في‮ ‬الحل‮ . ‬ونعتقد حسب المؤشرات السياسية الغربية بأن ايران ستكون الطرف الاول اللاعب في‮ ‬منطقة الشرق الاوسط برغبة اوروبية امريكية‮ ‬،‮ ‬وتفاصيل مثل هذا المشروع الذي‮ ‬تتبعه الكثير من المتغيرات ستحدث لاحقاً‮ ‬،‮ ‬ومن لايرى بالمنخل حركة التبدلات بين الخياله هو اصلاً‮ ‬لايريد رؤية الشمس‮ ‬،‮ ‬فالدول مصالح وعلاقات عامة للحفاظ على هذه المصالح‮ ‬،‮ ‬وهذا مايجري‮ ‬بالمنطقة الان ولاحقاً‮ ‬،‮ ‬وإيران تعرف ذلك وتتعامل معه بحنكة دبلوماسية واقتصادية‮ ‬،‮ ‬ولعل مشروع الغاز العماني‮ ‬الايراني‮ ‬واحداً‮ ‬من ابرز تلك التبدلات‮ .‬

ادوغان ونفط الشمال‮ ‬

المهم مانريد تأكيده‮ ‬،‮ ‬إن مختلف الضغوطات الغربية لم تغير الموقف الروسي‮ ‬ولرؤيته لتأسيس تحالفات دولية إقليمية مؤثرة في‮ ‬صياغة اقطاب بدلاً‮ ‬من القطب الواحد‮ ‬،‮ ‬وهذا مايحصل فعلياً‮ ‬ولايسعنا كمواطنين عرب إلا الترحيب بروسيا القادمة‮ . ‬ولكن تبقى تركيا اردوغان فالكثير من المحللين الغربين والاتراك‮ ‬يجمعون بأن مسألة الرشى داخل محطة اردوغان وبين اطراف حزب العدالة والتنمية الاسلامي‮ ‬هي‮ ‬جزء من الضغوط الامريكية على تركيا لوقف اندفاعاتها الزائدة‮ ‬،‮ ‬وقد تكون هذه الضغوط بوابة التبدلات القادمة في‮ ‬تركيا‮ ‬،‮ ‬ولاننسى إن رهان اردوغان على تغيير النظام السوري‮ ‬وصعود الاطراف السياسية المتشددة بما فيهما الاخوان المسلمين قد فشل هو الأخر‮ ‬،‮ ‬وبات اردوغان‮ ‬يركز على تعميق الخلاف بين بغداد واربيل وفتح اكثر من منفذ للتجارة وتهريب النفط وشراءه باسعار بخسة بالضد من بغداد فالطرفان‮ ‬يسعيان لاضعاف بغداد وهذا مايحصل‮ ‬،‮ ‬ولكن‮ ‬يبقى السؤال المطروح هل تستطيع حكومة بغداد الصمود والدفاع عن مصالح شعب العراق‮ ‬،‮ ‬هذا ايضاً‮ ‬مرتبط بتطورات الاوضاع بالمنطقة‮ .‬