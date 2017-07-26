شيء من الصراحة .. كلنا فاسدون – فاضل المعموري

المجتمع العراقي فيه الكثير من التعقيد وكذلك الازدواجية كما ميل الاغلبية الى الحزن بحكم محيطه المأساوي والتراجيدي بحقب متفاوته من الزمن غلب عليها القهر والحروب و العوز وايضا ارتباط تأريخ العراق بواقعة كـــــــــربلاء المؤلمة أكدت حالة الحزن وعمقته داخل النفوس فتجد ان الاغلـــــبية المطلقة تميل الى البكاء وكذلك الشكوى فتكاد لا تجد انسانا ثريا متفائلا فكيف بالفقير اكيد انه متشائم اكثر واكثر.

ومن باب الشكوى والمظلومية نجد حالة تتكرر في كل الازمنة ومن الافضل ان نختصر دلالتها على حقبة ما بعد سقوط الصنم.

فبعد ان عاش العراقيون بمختلف مشاربهم و توجهاتهم المناطقية او المذهبية بعصر الخوف و التقاير الامنية و الحزبية حتى وصل بنا وبافكارنا جراء الخوف ان نخشى اخوتنا او حتى ازواجنا وهناك شواهد كثــــــــيرة بهذا الخصوص ناهيكم عن الجيران والاصدقاء وزملاء العمل و سائق التاكسي و صاحب المقهى وحتى المستجدي نعم انها دولة الخوف التي تحرك شعبها بورقة كيدية إلى المثرامة في الشعبة الخامسة او الى رصاص يدفع اهله ثمنه من اجل القائد الضرورة. !!!

ومع كل هذا الكم الهائل من المخبرين و الكيديين و الرفاق خرج الشعب بعد سقوط الصنم و هو يساند الوضع الجديد و يشكو لك ظلم النظام المباد….. اذا من هم اصحاب التقارير ومن كان يعدم الشعب باسم الشعب ؟!!!

وصادف السقوط المهين لقائد الجمع المؤمن ورفاقه المؤمنين ( بس اكلبها بكرك ) كان بين العاشر من محرم و زيارة الأربعين و سقطت دولة الخوف و بدلا من ان تكون الحاسمة في صعود و تسلط البعثيين على رقابنا… انقلب الوضع و خرج ثلثي الشعب الى المصارف والدوائر و المؤسسات الحكومية و كل البنايات التي تمتلكها الدولة و اصبحت الحاسمة (حواسم ) حتى ان بناية اللجنة الاولمبية لم تسلم و سرق منها الاف البدلات الرياضية و احذية الرياضة و بعدها اتت زيارة الأربعين و وجدنا ان البيوت خلت من ساكنيها بين سائر على قدميه للزيارة و واقف على قدميه لخدمة الزوار … اذا من سرق نفسه و دولته و ( حوسم ) ؟!!!

ثم ظهرت لنا شريحة اخرى اكثر مظلومية و تطالب بحقوقها و اخذت اكثر من حقوقها اولهم من طالب بالمكافأة الجهادية بالإضافة الى رواتبه ومكافأته التي ما انزل الله بها من سلطان ومن ثم خرجت لنا طائفة اخرى اسمها السجناء السياسيين وهنا نقف بصمت امام الإعداد الهائلة التي سجلت في سجلات مديريات وشعب السجناء السياسيين ….

اذا من كان رفيقا وبعثيا ووكيلا للامن ؟

وبين هؤلاء و هؤلاء استحوذ الكثير على اراض ليست ملكهم واصبحت هذه الاراضي احياء تسمى العشوائيات و الحواسم ونضيف اليهم بيوت المسؤليين و الوزراء والضباط السابقين التي استحوذ عليها وحوسمها المسؤولون الجدد تكون (الحسبة ) محزنه و مخزية جدا.

من اين ظهر لنا هذا العدد من العشوائيات وكيف يسكن الحواسم من يملك ارتالا من السيارات الفارهة ولديه عقارات في محافظته الحالية او محافظته السابقة وكيف يحاسب مسؤول حواسم فرد من الشعب (محوسم ) ؟!!!

تغيرت خارطة الوطن و اصبحت المناطق تسمى بحسب نسبة الارهاب والقتل حتى ظهر لنا مثلث الموت و طريق الموت و المناطق الساخنة والمناطق الساقطة و المحافظات الملتهبة التي كثر فيها القتل و التهجير وقطع الطرق و رافقت كل هذه التسميات البشعة اسم اكثر بشاعة (المحافظات المهمشة ) .

اذا من كان يقتل و يفجر و يقطع الطرق و يحرق السيارات و راكبيها؟!!!

ثم بدأت ثورة المظاهرات ومطالبة التغير وكل الشعب خرج من اجل التغير وكانت مظاهرات عارمة نقية ليس لها شعار الا العراق ولم تحمل راية الا راية العراق ثم دخلت الكتل و الاحزاب وجيرت المظاهرات حتى فقدت قيمتها و ضيعت اهدافها .

اذا الكتل و الاحزاب تطالب بالمظاهرات والاصلاح من الذي سرق ودمر البلد اذا ؟!!!

و الكل ينادي لمحاربة الفساد و هذا لعمري اكثر آفة اكلت خيرات البلد وضيعته… لكن …

من هو الفضائي ومن هو الذي يقضي سنين عمله ايفادات واجازات وتنسيقات مع السيد المدير ومن هو الذي يسرق المال العام و يستخدم سيارات الدوائر لعائلته ومن يؤخر معاملات المواطنين و يزيد روتين الدوائر من الذي يبيع اسرار دائرته ومن الذي زور شهادته ومن الذي يستلم اكثر من راتب و ينافس من يستحق فعلا ؟!!!

كل هذا و اكثر و تجد اكثر الناس يشكو من الوضع رغم اـــننا مشتركون في كل مفاصل خرابه.

لك الله يابلدي العراق …