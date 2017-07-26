هدية للشهداء – نوال علي العزاوي

بسم الله الرحمن الرحيم

وقل جاء الحق وزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا

صدق الله العظيم

وأعُلنت بشائر النصر ليكون للعراق حق الفرح

وللشهداء حق الدَين

هكذا كان النصر ورُسمت الابتسامة على الشفاه مرة أخرى ليكون للعراق حق السعادة مرة أخرى نرى أن البشارة حق والتضحية صدق والوفاء بالدَين مطلب .

لمن نرد الدَين ومتى يشعر الشهيد أن تجارته قد ربحت وأن المكسب سيكون أضعافا مضاعفة .

ذهبت داعش وسقطت دولة الخرافة بعد أن قدم العراق خيرة رجاله وشبابه وتركوا وراءهم أرامل وأيتاما وفلذات أكباد.

هنا لابد لنا أن نقف وقفة الأجلال لهم لنرد لهم مابأعناقنا من دَيون سوف تقض مضاجعنا أن بقينا صامتين.

للشهداء حق المحافظة على النصر والتمسك بحب الوطن وعدم الانجرار وراء الأجندات والشعارات الطائفية التي تريد تحطيم أعمدة النصر التي بنيت بدماء وتضحيات هؤلاء الشهداء

لنجعل من هذا الأنتصار شعاراً لرد كل تلك الشعارات الى نحور من يؤججها وتكون هي السهم القاتل والأخير الذي سوف يهلك أعداء هذا البلد الجميل

أخر أمنية كانت ترافق كل شهيد وأخر مطلب لدماء سالت على هذه الأرض

أذن لكل الدماء التي سالت ولكل شهداء العراق هدية منك أيها العراقي (تمسكوا بوحدتكم فهذا هو سلاحكم القادم يداً بيد نبضة قلب واحدة صوت واحد يهتف للعراق)

ذلك هو ماأستشهد عليه أبناؤكم وتلك كانت أمنيتهم ودماؤهم الثمن وماأغلاه من ثمن فهل ستدفعون مابأعناقكم من دَين لأرواح ترفرف في سماء العراق وأجساد توارت تحت تراب العراق

من تحت الارض يخرج الصوت ومن السماء جاء الحلم

ثم من تضحيتهم كبرت الأمنيات

أوفوا ديونكم وأتحدوا

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