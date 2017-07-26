إلى ولدي وكل أولادي – عبد المحسن عباس الوائلي

ولدي .. أستميحك العذر سلفا ً انت وكل اخوانك فأنني كثير الكلام عنكم وكثير الحب لكم وهذا لا يحتاج لدليل او برهان ففي كل اوقات فراغي وما اكثرها تتزاحم علي الخواطر فاقول لكم دارت الايام ومرة كنسمة الهواء العذبة في صيف تموز الحار اللاهب وسرحت كعادتي لكنني بالي القلب تائه البال لا أستطيع ان افكر بشيء فانتم عالمي وأنتم غايتي وانتم ماضي وحاضري وحتى مستقبلي وانتم في سويداء قلبي وانتم النجمة التي اسير على ضوئها وها أنا أريد ان اتحدث اليكم عن صدى نفسي المثقلة بالهموم فهي تأن بحسرة طويلة قائلة آه لمرارة العقوق من اقرب الناس اليك واحبهم عندك يا قلبي .. آه للذين ينسون أو يتناسون ان الدنيا لا يزينها الا مودة أحبتنا ولا يلونها الا جميل حنانهم ولا يسعدنا في الحياة إلا رؤية من نحب وهم سعداء آه لك يا قلبي تبحث عن العلاقات الحميمة التي هي مبعث سعادتك ومنطلق هنائك تبحث تحاول ان تحفر الصخور الصلبة بيديك في محاولة للوصول اليهم احبتك لكنك كذاك الابله الذي لا يدرك صلابة الصخور تنتظر يا قلبي على الشاطيء قاربا ً لا يجيء ابدا ً كلما تراءى لعينيك وقربه المد … نأى عنك وأبعده الجزر تعيش يا قلبي حلما ً لا ينتهي حلما ً يبدو كالمستحيل تنتظر ذاك اليوم الذي تشرق فيه شمس قلوبهم ويبصرون الحقيقة .. يعودون للخير والجمال في داخل الذات تتلهف ياقلبي ان تلون عيونهم نظرة الاقتناع والاقناع فيرون ما حولهم بجمال الصدق والحق لا نظرة الجشع والتكاتف المريح على امورهم الدنيوية متناسين حقوق اقرب الناي اليهم متخذين مثلهم الأعلى انا والباقي للطوفان آه يا قلبي يشعرون هم بالسعادة لهذا المبدأ الرهيب الذي يعيشونه واقعا ً هنيئا ً لهم على راحة الضمير النائم الذي اتخذ المادة حياة وبقاء ونسي او تناسى ان بقاء الحال من المحال وان الزوال لابد قادم وان الطوفان الذي اتخذوه شعارا ً لابد ان يجرفهم فيغرقهم ذات يوم وهم في غفلة الظن ان الحياة خالدة فيجدون انفسهم كقوم نوح الذين رفضوا ركوب السفينة معه وقد غطت ارضهم الماء وسخطت عليهم السماء من تخاطب من ترجو القلوب الصماء التي لا تسمع ولا تفقه قولك والتي لا تلين لا يا قلبي ارفع ضراعتك وشكواك الى السماء الى الاله الذي لا تغفل عينه ابداً عن عباده الى خالق الارض والسموات وصانع هذا الكون العجيب فهو يا قلبي رغم انك رمل صغير في هذا الكون الا انه سبحانه صانعك هو العالم بخفقاتك وخلجاتك هو العالم بكل ما يجتاحك من خيبة الأمل وضياع الرجاء في احب الناس اليك واقربهم منك أدري وتدري يا قلبي انهم اخر من يقرأون وان قرأوا فهم اخر من يفكرون بما تقوم .

أنهم لا يقفون ابدا ً مع انفسهم قليلا ً ليتذكروا كم كنت ضعيفا ً بهم وكم انت قويا ً بأيمانك بالله تعالت قدرته وانت الذي كنت ترجو ان يكونوا قوة بعد قوة الله عظم شأنه ومنارا ً يشيع الضوء حولك ويدلك دائما ً للطريق اليهم كيفما كانوا وأينما كانوا .. يا قلبي اعتصر ألما ً عش قهرا ً من يسمعك من يجيب عليك ؟ هم في عالمهم البعيد هم في الدائرة المغلقة التي احاطوا أنفسهم بها عالمهم يدور في فلك خاص بهم أحبتك ويلك منهم ياقلبي صم القلوب تغشاهم عزة الكبرياء والجبروت انت بالنسبة لهم مخلوق ضعيف لا يستطيع عمل شيء الا الصمت وابتلاع الحسرات لكنك يا قلبي بالنسبة للاله الذي خلقك مخلوق يسمع ويجاب انسان له حقوق وعليه واجبات منحك الله حق السؤال ان الله سبحانه وتعالى يسمعك وسوف يجيبك لابد من ذلك ما دمت على الحق والخير تسير فلا تتخاذل يا قلبي وتمزقك الحسرة لا تنهزم يا قلبي وتجعل معاول الالم تكسرك لا تدع يا قلبي القهر يطحنك فأن أغلقت أبواب الاحبة لا تحزن فان باب الله مفتوح دائما ً وابدا ً لا حائلا ً بينك وبينه ولا تحزن يا قلبي من اجل الذين صنعوا لأنفسهم عالما ً يدورون في فلكه فأن بقاء الحال من المحال . والعاقل يفهم ما أقصد فلعل فيه فائدة التذكير وذكر فأن الذكرى تنفع المؤمنين .