لا لترهيب المواطن – فائز جواد

في الوقت الذي سجلت فيه قواتنا المسلحة والجهات الساندة لها الانتصارات الكبيرة والتي ابهرت العالم الذي كان ومايزال يعاني الارهاب الذي هدد امن واستقرار دول عالمية وعربية بعدما كانت تنعم بالامن والامان ، وتمكن رجال العراق من طرد اشرس عدو عرفه التاريخ والقضاء على منابعه التي كانت منطلقا لتنفيذ عمليات ارهابية هنا وهناك ومازالت قواتنا البطلة بالمرصاد لكل تحركات الارهابيين الذين اتخذوا من ارض العراق المقدسة مركزا لانطلاق عمليات ارهابية حصدت ارواح المئات من المواطنين الابرياء وهددت امن واستقرار ومصالح دول عالمية عظمى باركت اليوم ماحققه الجيش العراقي من انتصارات كبيرة وعظيمة وسحقت العناصر الارهابية قادة واعضاء تجري بدمائهم القتل والارهاب ، نعم يقينا ان ماحققته قواتنا البطلة ومازالت من انتصارات كبيرة كانت صدمة للارهابيين ولكل من يساندهم ويدعمهم بالمال والسلاح والافكار المريضة فراحت تلك المنظمات الارهابية ومن يساندها تخطط للتعويض عن خسارتهم وهزائمهم المتلاحقة ، فراحت تنفذ هنا وهناك عمليات ارهابية ضد المواطنين بهدف ترهيبهم .

وشهدت العاصمة بغداد في الايام القليلة المنصرمة عمليات اغتيالات لشخصيات وكوادر طبية ورياضية وفنية الهدف منها زرع الخوف والهلع في نفوس العوائل العراقية وراحت ابواق بعض المتصيدين بالماء العكر تحلل وتطلق تصريحاتها على ان العراق والعاصمة بغداد مقبل على خلافات وصراعات سياسية واهلية وتدهور في امنه ينذر بالعودة الى المربع الاول الذي كان متخم بالاغتيالات والعمليات الارهابية ، يقينا ان من يروج لهذه الافكار القذرة والتي تهدف الى اعادة نمو جذور الارهابيين اعداء الحياة والانسانية ، وبكل تاكيد ان المواطن العراقي بكافة شرائحه والوانه والذي عاش تجربة الطائفية وغيرها صار يدرك اهداف تلك المحاولات التي تريد النيل من وحدته ، وباصراره وقوته تمكن من اسقاط كل المحاولات الخائبة التي تحاول زرع الفتنه في نفوسه ، نعم ان مايحدث اليوم من عمليات ارهابية تستهدف عدد من الشخصيات المعروفة تهدف لنشر الخوف والهلع والقلق في داخل العوائل العراقية ستجد سداً قوياً ورفضاً قاطعاً لمثل تلك المحاولات التي تريد النيل من المواطن الذي بدوره يبحث عن الامن والامان والاستقرار الى جانب مساهمته الفعلية وتعاونه الجاد مع كافة الاجهوة الامنية ليكشف نوايا المخططين والمنفذين لمثل تلك العمليات التي ستفشل وتندحر بفعل التعاون الجاد بين المواطن والاجهزة الامنية كافة.