العراق – شامل حمدالله
1- التوريث الذي عابه العراقيون على صدام حسين، يمارسه الان الكل، من الدين الذي من المفترض انه الاعلى، الى الدعارة التي من الفترض انها دنيئة.
2- الغش في الامتحانات، لا يعكس الا الغش الذي درج عليه ابناء من ابناء الوطن، رضعوا حليبا من نهب المحمرة و الكويت.
3- ثمة ممارسات لم تك تصح ان تحدث في مفاصل من حياتنا، التحرش بنساء ضحايا الحرب.
4- العراق في طريقه ليذهب” فدوة” لأجل عيون وافواه قرابة المئتي في العملية السياسية.
من هو المعتمد الذي يحتكر سوق المخدرات الوطنية؟
5- اخوان سنة وشيعة هذا الوطن منبيعه، شعار لم يتحقق وكذلك لا ذكر فيه للشعب الكردي!
6- اريد ان استحلف بعض المشمولين بالقذارة الحزبية للبعث ممن يركبون رقاب الناس والحكومة تعلم ولكنها تتغافل، ولكن بماذا استحلفهم؟ بالشرف؟