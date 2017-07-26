العراق – شامل حمدالله

1- التوريث الذي عابه العراقيون على صدام حسين، يمارسه الان الكل، من الدين الذي من المفترض انه الاعلى، الى الدعارة التي من الفترض انها دنيئة.

2- الغش في الامتحانات، لا يعكس الا الغش الذي درج عليه ابناء من ابناء الوطن، رضعوا حليبا من نهب المحمرة و الكويت.

3- ثمة ممارسات لم تك تصح ان تحدث في مفاصل من حياتنا، التحرش بنساء ضحايا الحرب.

4- العراق في طريقه ليذهب” فدوة” لأجل عيون وافواه قرابة المئتي في العملية السياسية.

من هو المعتمد الذي يحتكر سوق المخدرات الوطنية؟

5- اخوان سنة وشيعة هذا الوطن منبيعه، شعار لم يتحقق وكذلك لا ذكر فيه للشعب الكردي!

6- اريد ان استحلف بعض المشمولين بالقذارة الحزبية للبعث ممن يركبون رقاب الناس والحكومة تعلم ولكنها تتغافل، ولكن بماذا استحلفهم؟ بالشرف؟