سياسة تبتعد عن الحمق – طارق حرب

زيارة العبادي بالجمع بين النقائض اعتزالا للحمق الذي اصاب السياسة العراقية منذ 1958زيارة تألق فيها العقل الوطني والقلب العراقي بشكل لم يسبقه سابق زيارة أدبرت وتولت عن النظرة البدوية التي عيونها ووجهها للماضي وإن يتجه الجسم الى الامام زيارة جمعت المتناقضات في عالم الشرق الاوسط وأمعنت بها لصالح العراق الوطن والعراقي المواطن زيارة تشف بالاستفادة من دولة قطر اقتصاديا وعدم ترك الفائدة المتحققة من هذه الدولة لأيران وأمريكا فقط بدأت الحرب القطرية من جهة والسعودية الاماراتية بعد طرد قطر لممثلي اليمن السابق من بلادها وستكون المعركة على اشدها بين الطرفين وتتخذ من اليمن مكانا لها ستندفع قطر وبكل قوتها لمساعدة الحوثيين ضد التحالف السعودي وسيحقق الحوثيون النصر على التحالف السريع بمعاضدة القطريين اذ ستدخل قطر المعركة بكل قوتها ضد السعودية لاعلاقة للعراق بما يحصل بين الدولتين وحسنا فعل رئيس الوزراء عندما التزم جانب الحياد في الخلاف السعودي القطري وحسنا اعظم عندما رفض الحصار على قطر صحيح ان ايران اندفعت كثيرا في مساعدة قطر حتى قيل ان المسؤول الاول عن هذه المسائل في ايران متواجد من ايام في قطر لتنظيم دفاعات قطر وتحركها العسكري كما فعل في العراق عندما وصل داعش الى بوابات بغداد لا سيما وان النجاح رافقه في دفع داعش وكان ما كان من طرد داعش خلال ايام من حزام بغداد وتولت القوات الامنية والحشد اكمال هذه المهمة المقدسة مافعله رئيس الوزراء في زيارته للسعودية من انشاء اللجنة التنسيقية بين البلدين والوعود الاقتصادية والاعمارية السعودية للعراق خطوه يحتاجها العراق ومكافحة الارهاب نجاحات تسجل للعراق حققها العبادي والامر ذاته يقال عما تحقق من منافع بزيارة ايران وخاصة خطوط الغاز بالنسبة لزيارة اليوم الى الكويت فلا بد من مناقشة الاعفاء مما تبقى من نسبة الخمسة بالمئة والتي تمثل الدفعة الاخيرة حيث تبقى اقل من خمسة مليارات دولار اذ تكفي المبالغ التي حصلت عليها سابقا والتي تجاوزت الخمسين مليار دولار وليس تأجيل دفع المبلغ نحو ماهو حاصل في السنتين السابقتين كذلك لابد ان تدرس اللجنة التنسيقية العراقية السعودية انبوب النفط العراقي الى البحر الاحمر للجوانب الاقتصادية والمالية وللابتعاد عن ابتزاز الاقليم للنفط العراقي المصدر عن طريقه ويجب ان لا يهتم رئيس الوزراء لاقوال السياسيين حتى الذين بعضهم من كتلة القانون او الكتل الشيعية وكثير من اعضاء الكتل الاخرى السنية والكتلة العراقية والذين قسم منهم عن جهل بأوليات السياسة وقسم لا يعلم الفائدة التي تتحقق للعراق وقسم يجتر الماضي اجترارا ولا ينظر لحال الدول الاوربية التى طحنتها الحروب العالمية ومع ذلك نسيت هذه الدول هذا الماضي بحيث وصلت العلاقات بين المانيا وفرنسا مثلا كأنهما دولة واحدة في حين لم يمض على احتلال المانيا لفرنسا وقتلها اهل هذه البلاد وتدمير كل مافيها وبعبارة اخرى عدم الالتفات الى الدعوات البدوية التي تؤكد على الماضي متناسية ان الانسان يجب ان يؤكد على المستقبل الذي يحقق الفائدة للناس وليس الماضي الذي يذكرهم بالسابق ويصرف نظرهم عما فيه فائدة لهم وهو العمل للمستقبل .