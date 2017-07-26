هل نبكي أم نضحك على حالنا ؟ – سعد محسن خليل

قد أتهم بتهمة الشذوذ السياسي لكن الحقيقة يجب ان تقال بصراحة وموضوعية بعيدا عن البسبسة والحديث المقرف داخل الغرف المظلمة خوفا من ان يزعل فلان ويعترض علان من المسؤولين.. وبغض النظر عن الانتماءات الحزبية للمسؤولين المكلفين باداء الخدمة العامة وبغض النظر عن الشخوص المكلفة باداء الواجب سواء كانت هذه الشخوص موالية للنظام السابق او النظام الحالي فان المؤشرات تؤكد ان بغداد بالامس كانت اجمل وانظف لا بل كانت بغداد مفخرة لكل العراقيين والعرب والاجانب .. وفي ضوء ذلك سنترك الكتابة عن السياسة والسياسيين لان الكتابة عنهما عمل يثير فينا الكآبة ولننتقل للكتابة عن الخدمات المقدمة للمواطنين وما قدمته الجهات المتخصصة في تقديم هذه الخدمات ومنها اعمار وتجميل العاصمة بغداد بعد ان وصلت الى حالة من التردي وسوء الخدمات تستحق الرثاء والبكاء على اطلال مدينة كانت بالامس حاضرة الدنيا وقبلة للسياح ان الكتابة عن تردي الخدمات قد توقعنا في دائرة المساءلة ليس من قبل المسؤول المثقف الواعي والحريص على البلاد بل من قبل الاشخاص الجهلة والسراق وغير المدركين لمعنى المسؤولية او من يطلق عليهم اللوكية ” او الوصوليين من رجال الظل بهدف تحقيق غايات واطماع شخصية غير قانونية لغاية في نفس يعقوب ولنقف وقفة تأمل ونتساءل بالله عليكم ما مدى الانجاز المتحقق لاعمار مدينة بغداد .. هل اصبحت بغداد اجمل وانظف من دبي التي وصفها البعض بالزرق ورق .. هل اصبحت شوارعها اكثر انسيابية و اجمل وانظف من شوارع نيويورك ما هذه المهزلة بالله عليكم اين يقع موقع العاصمة بغداد من عواصم العالم .

فعاصمتنا الحبيبة التي كانت محط انظار السواح يزورونها للتمتع باجوائها الجميلة وتراثها الخالد باتت مكبا للازبال حيث يتراءى للناظر اينما تجول في احيائها وشوارعها ان الاجهزة المختصة تمر حاليا في فترة سبات او انها في اجازة ولربما تكون قد لقيت حتفها وماتت بالسكته القلبية وتم تشييعها ودفنت حالها حال العديد من المؤسسات الحكومية التي باتت اسم بلا مسمى مثل دوائر الكهرباء والماء .. والسؤال .. هل نبقى نبكي على حاضرنا المقرف ومستقبلنا المجهول ام نشد الرحال للهجرة الى بلاد الله الواسعة طلبا للدفء ولنقف وقفة تأمل ولنضع النقاط على الحروف ونسأل أنفسنا .. ما هي اسباب وصولنا الى هذا الحال المزري ..

والاجابة على هذا السؤال لايتطلب عملية بحث وتحري وكتابة الاسباب والمسببات وتشكيل اللجان الرئيسية واللجان الفرعية برئاسة اوصاية فلان وعلان السبب هو وجود عدم رؤية لاختصاص المسؤول المكلف باداء هذه المسؤولية فمسؤولية ادارة المؤسسات الخدمية تتطلب ان يكون المسؤول مهيأ لمتابعة العمل ميدانيا وليس الجلوس وراء المكتب والتنظير والتأطير وشرب القهوة والشاي .. اما مسألة الاختصاص فهي من المساءل المهمة في تطوير العمل فمثلما لايجوز ان يشغل امامة مسجد شخص يحمل صفات الرذيلة والفجور لايجوز ان يشغل مؤسسة حكومية شخص لايمتلك الخبرة ولا الدراية في ادارة المؤسسة .فالمؤسسة الخدمية هي مسجد للمسؤول يقدم لها فروض الطاعة والاخلاص من خلال العمل الملموس . ووسط الاوضاع الخدمية المتردية التي تمر بها العاصمة بغداد ثمة سؤال مطروح للمناقشة ..

هل نبكي ام نضحك على حالنا وحال عاصمتنا اجيرونا اجاركم الله قبل ان تصبح بغداد مستنقعا ونصبح نحن عباد الله ديدانا تتغذي على النفايات.. ولنكن اكثر انصافا وننظر الى مدن ليست بعيدة عن بغداد .. مدن كانت بالامس مسرحا لحروب طاحنة بين الحكومة المركزية في بغداد والثوار المنتفضين من اخوتنا الاكراد في اقليم كردستان هذه المدن شهدت عمليات بناء وتطوير وبفترة زمنية غير محسوبة في عمر الزمن الافتراضي فاصبحت جنة من جنان الارض يشهد لها القاصي والداني من ابناء شعبنا ..

فمتى يشعر المسؤول ان المسؤولية تكليف وليس تشريفا فيشمر عن ساعده لبناء وتطوير عاصمة لها امتداد تاريخي كانت محطة ومنارا لكل شعوب العالم .. متى .. اشك في ذلك.