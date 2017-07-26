كل إنتخابات والعراق إلى دكتاتورية – احمد عباس الذهبي

كلما يقترب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية ،تبرز لنا ظاهرة انتخابية هي ظاهرة التسقيط السياسي،وبما أن التسقيط السياسي في الانتخابات ظاهرة عالمية مشروعة ،ولكنها في العراق تأخذ شكلا آخر أكثر قبحا ودونية وسفالة ،إذ يبدأ بالتخوين والتجريم والانتماء للخارج.. الهدف من الديمقراطية هو تداول السلطة وفق خيار الشعب، وهي دائما ما تؤدي إلى تغييرات في الوجوه أولا، ثم في أنماط الحكم، وفي أسماء ومضامين الأحزاب، فترى شخصا أو حزبا أو نمطا معينا من الحكم في القمة، وتراه بعد ذلك نسيا منسيا. هذا في المجتمعات المتحضرة، أو شبه المتحضرة، وترى فيها بديهيا أن الديمقراطية تؤدي إلى الأحسن في كل شيء، وخاصة في وضع الناس. فالديمقراطية عندهم مجرد وسيلة للتغيير نحو الأفضل، وليست ادعاء ولا شعارا. أما عندنا في العراق، فالديمقراطية لا تعدو أن تكون وسيلة لفرض إرادة معينة، ونمط معين، ووجوه معينة، فهي ليست لتداول السلطة والتغيير نحو ما يريده المواطن، بل هي مقاس خاص يصنعه الحاكم لإبقاء ما في سيطرته تحت سيطرته، والإبقاء على سلطته. إذن هما نموذجان: أحدهما يضاد الآخر تماما، يشبهان بعضهما في الاسم فقط. ففي العراق، ومنذ 2003، جرى أكثر عدد من الانتخابات في تاريخه، والعراقيون بعد كل انتخاب كما هم، بل يكاد يكون الوضع قبل كل انتخابات أفضل منه بعدها، على الرغم من كل الوعود، وبرامج العمل، وضجيج الدعاية التي تكاد تبلغ إذن وقلب كل مواطن في العراق. فالانتخابات هي التي أفرزت حكومات عراقية، إحداها سوأ من سابقتها، وكل منها تريد تثبيت نفسها بالانتخابات، وبعد كل انتخابات تظهر مظاهر التفرد بالقرار والسلطة والحكم، بصورة أقوى.. أليست الانتخابات في العراق هي التي أفرزت شخصا مغمورا. ك.(س)، ليكون هو الذي يزيح منافسيه، كل بطريقة ووصل به الأمر لإلغاء دور شركائه في العملية السياسية، وها هو أمام انتخابات أخرى يحاول أن يخطط لها ويبرمجها لتثبيت أركان حكمه، الذي يصفه شركاؤه في العملية السياسية بـ(الدكتاتوري)، حيث سيطر على يسطير على قوة المال، والعسكر، والأمن، في الدولة، هل العيب يا ترى في الانتخابات، أم في من يمارسونها؟ بالتأكيد العيب ليس في الآلية، بل في من يستخدم هذه الآلية، والذين أصبحوا خبراء في كيفية إدارتها، وكيفية السيطرة عليها، بدءا من خلق أجواء ما قبل الانتخابات، وأثنائها، ثم ممارسة التزوير، الذي أصبح فنا له أصوله وقواعده، بل ربما سيأتي يوم يكون له فيه علومه التي تدرس في الجامعات، بدءا من صياغة قانون الانتخابات في مصلحة القوي، ومرورا باستغلال مؤسسات الدولة، ووصولا إلى التصويت، والفرز، والتحكم بالنتائج، وفق ما يريده الطرف الذي تقوى بالانتخابات.