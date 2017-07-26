عندهم وعندنا – عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري

وأنا أمرُ بسلسلة طويلة من المساحات ( الحدائق ) المكبلة بالحديد من جميع أطرافها , تذكرتُ خاطرةً قرأتها قبل عشرات السنين لمفكر عربي في مجلة ألف باء بـــــــــعنوان ( مقابرهم متنزهات ومقابرنا مزابل ) .

تذكرتُ تلك الخاطرة وأنا أشاهد المساحات الطويلة من الأرض المكبلة بالحديد المزخــــــــرف من كل جـــــــانب وصوب وكأنها صُممت لتكون ( زرائب ) للحيوانات ,وحاويات أرضية ثابتة لتجميع القاذورات والأزبال .

والسؤال لماذا هذا الهدر بالمال العام دون أن يدر هذا الهدر على المواطن بمنفعة مادية أو معنوية ؟

من الصادفة السيئة التي مرّت بحياتي أن أكون مديراً لأحدى الدوائر الخدمية في ظروف مادية قاسية يصعب على المسؤول الإداري الحصول على حاوية لنقل الأزبال , أو ماكنة لتعديل الأرض أو آلة لقص الأشجار . فماذا أفعل في مثل هذه الظروف التي تختلف عن الظروف الحالية محلياً ودولياً , وخاصةً في الميزانيات المثقلة بالترليونات الوطنية والأجنبية … فماذا أفعل ؟

وبالتنسيق مع الجهات الرسمية العليا , فكرتُ أن أقدم خدمةً بسيطة للمواطنين فبدلاًً من استغلال المساحات الطويلة لحدائق وساحات مهملة وزعتها , بعد تغيير صنفها الأساسي , إلى قطع سكنية للمواطنين وبأسعار مناسبة لا تثقل كاهل المواطن في ظروف هو أحوج بها للمال والسكن .

فولدت الأحياء السكنية من رحم مثقل بالمعاناة في ظروف قاسية خففت هذه الأحياء من شدة تلك المعاناة . إضافةً إلى ذلك استغلت بعض هذه المساحات لتنظيم ساحات لوقوف السيارات لازالت تستعمل حتى اليوم .

كان ذلك في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي لا في القرن الحادي عشر والعشــــــرين الذي تطور فيه الإنسان والحيوان والجماد .فالإنسانُ استطاع ان يكتشف مكنونات الفضاء في البر والبحر وفي كل جانب من جوانب الحياة العامة والخاصة .

واستطاع الحيوانُ أن يدخل دور الحضانة والمدارس والدورات المختلفة لتلقي المحاضرات في المعارف والآداب حتى استطاع أن يؤدي خدمة ( التسوق ) لعائلته.

والنبات استطاع أن يدخل الحياة الصحية والفنية والترفيهية ليكون دواءً وعلاجاً لمعظم الأمراض المستعصية بدلاً من العمليات الجراحية والأدوية الكيميائية .

والجمادُ استطاع أن يدخل المعاهد الفنية والدور السكنية والدوائر الرسمية ليتحول إلى أزهار ومناظر وتماثيل فنية جمالية منحوتة توضع في هذه الزاوية أو تلك من الدور السكنية والدوائر الرسمية والحدائق والمتنزهات والساحات العامة .

فلماذا هذا الاستخفاف بالمستحقات الأصولية المشروعة للمواطن في ظروف تنقل الترليونات بالحاويات كما تنقل الأزبال ؟

أقـــــــــــول : إذا لم يكن ذلك أليــــــس من الضروري اســــــــــتغلال هذه المساحـــــــــــات المثقلة والمـــــــكبلة بالحديد بأشجار ونبـــــــــاتات مــــــــــستوردة أسوةً باستيراد ( الكرفس ) و (الريـــــــــحان ) و ( الفــــــــجل ) و ( الرقي ) …. الخ

لماذا لا نكتفي من فرض المستحقات الشخصية الخاصة على المواطنين لأغراض (التشويف ) بدلاً من المستحقات العامة التي تهم مصلحة الناس ؟ واختم يقوله تعالى : وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون .

صدق الله العظيم