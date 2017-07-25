‎ماكرون يعلن توافق السراج وحفتر على الانتخابات في 2018

‎باريس – طرابلس – الزمان

‎اعلن الرئيس االفرنسي ايمانويل ماكرون ‎الثلاثاء ان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج والمشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا توافقا على اجراء انتخابات «في ربيع» 2018 وذلك خلال اجتماع عقداه قرب باريس.

‎وقال ماكرون في مؤتمر صحافي اعقب الاجتماع بين الخصمين الليبيين ان «الرجلين توصلا الى اتفاق على اجراء انتخابات في الربيع المقبل».

تكتم الجانبان على النتائج التفصيلية عقب اللقاء بين رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج وخصمه المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني الليبي» الثلاثاء قرب باريس برعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع توقع التوقيع على بيان مشترك يتعهدان فيه بوقف اطلاق النار والعملمن اجل تنظيم انتخابات لإنهاء الفوضى. فيما يبدو ان هناك جلسة مباحثات اخرى بحسب مصدر فرنسي . لكن الذي تم انجازه هو الاتفاق على خارطة طريق .

وشارك في الاجتماع موفد الامم المتحدة الجديد الى ليبيا غسان سلامة الذي يباشر مهامه هذا الاسبوع.

ونشرت الرئاسة الفرنسية قبل اللقاء مسودة إعلان مشترك من عشر نقاط يؤكد الخصمان فيها ان الحل السياسي وحده سيخرج ليبيا من الازمة، ويكرران تأكيد صلاحية اتفاقات 2015 المبرمة برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية.

ويوضح النص ان وقف اطلاق النار لا يسري على مكافحة الارهاب، ويدعو إلى تسريح مقاتلي الفصائل والمجموعات المسلحة وتشكيل جيش ليبي نظامي.

التقى الرجلان بعد ظهر الثلاثاء في قصر لا سيل-سان-كلو التابع لوزارة الخارجية الفرنسية في منطقة باريس بعد أن التقاهما الرئيس الفرنسي على التوالي.

سبق والتقى حفتر والسراج، أبرز شخصيتين مؤثرتين في المشهد الليبي، في بداية أيار/مايو في أبوظبي دون أن يسفر ذلك عن نتيجة. وهو ثالث لقاء بينهما اذ التقيا في كانون الثاني/يناير 2016 بعيد تعيين السراج.

رغم إقرار الرئاسة الفرنسية بأن اللقاء لن يحل النزاع، غير أنها تأمل في الحد الأدنى بجعلهما يوقعان على إعلان مشترك يحدد مبادئ الخروج من الأزمة.

لم ينجح السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الضعيفة، الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي في بسط سلطته على البلاد بالكامل بعد أكثر من عام من انتقال حكومة الوفاق الى طرابلس. أما المشير حفتر غير المعترِف بشرعية حكومة السراج فيحظى بدعم «برلمان طبرق» المنتخب ونجح بتحقيق مكاسبعسكرية ميدانية في الشرق في مواجهته مع فصائل إسلامية لا سيما في بنغازي.

ولا تخلو مبادرة ماكرون من صعوبات بالنظر الى الوضع الليبي المعقد والفوضى التي تسود ليبيا منذ اسقاط نظام معمر القذافي نهاية 2011 وسط تنازع السلطة وتهديد الجهاديين وتهريب الاسلحة والبشر. ويضاف كل ذلك الى ضلوع قوى اقليمية في النزاع.

إنه «مشهد متفجر جدا على الصعيد السياسي والعسكري» وفق تعبير دبلوماسي فرنسي.

– حقوق الانسان –

لكن الاليزيه ينظر إلى اللقاء بصفته «إشارة قوية» بحد ذاته ودليل على «الالتزام الشخصي» للرئيس الفرنسي.

وطالبت منظمة هيومن رايتس واتش في بيان الرئيس الفرنسي «بعدم التغاضي عن مجموعة الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع الليبي» مؤكدة انه يتوجب عليه «طرح الموضوع مع السراج وحفتر، ومناشدتهما انهاء التوقيفات الاعتباطية في المناطق التابعة لكل منهما وأعمال التصفيةوالتعذيب التي يمارسها حلفاؤهما».