 ترامب حانق على وزير العدل ومجلس الشيوخ يستدعي المدير السابق لحملته الانتخابية

واشنطن – مرسي ابو طوق

استدعت لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية بول مانافورت للشهادة، في إطار التحقيق في التدخلات الروسية العام الماضي. واستدعي مانافورت للحضور شخصيا الى جلسة علنية الأربعاء في مجلس الشيوخ لتقديم شهادته في ما يخص اتصالاته بروسيا. وسعى المقرب سابقا من ترامب الى التفاوض مع اللجنة لتفادي الجلسة العلنية واستبدالها بمقابلة خاصة يتمّ تدوين وقائعها. لكن مسؤولين في اللجنة أعلنوا أن المفاوضات لم تنجح وبالتالي أرسلوا إليه كتاب استدعاء، وهذا ضمن صلاحيات الكونغرس. واعلن السناتور الجمهوري تشاك غراسلي والسناتور الديموقراطية ديان فاينشتاين في بيان أنه «مثل كل الشهود الآخرين، كان يمكن إعفاءه من الجلسة العلنية الأربعاء في حال كان مستعدا لتقديم وثائق وقبول مقابلة يتمّ تدوين وقائعها لاحقا». وتجري لجان برلمانية عدة تحقيقات في قضية التدخل الروسي. وبالإضافة الى مانافورت، يفاوض نجل ترامب الأكبر لتجنب الجلسة العلنية. ومثل صهر ومستشار ترامب جاريد كوشنر الإثنين أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في جلسة مغلقة وحضر جلسة خاصة صباح الثلاثاء مع لجنة موازية في مجلس النواب الأميركي. فيما جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على وزير العدل جيف سيشنز الثلاثاء معتبرا أنه «ضعيف جدا» في متابعة التسريبات الاستخباراتية وأنه فشل في ملاحقة المرشحة الديموقراطية الخاسرة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة هيلاري كلينتون في قضية بريدها الالكتروني.

وجاء هجوم ترامب على تويتر عقب تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» ذكر ان الرئيس بحث مع مستشاريه امكان استبدال حليفه السابق سيشنز.

وغرّد ترامب عبر حسابه على «تويتر» قائلا ان «موقف وزير العدل جيف سيشنز حيال جرائم هيلاري كلينتون ضعيف جدا (اين هي الرسائل الالكترونية والسيرفر) وملاحقة مسربي المعلومات الاستخباراتية».

وكان ترامب انتقد سيشنز علنا لتراجعه عن الإشراف على تحقيق فدرالي في احتمال التواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وقال سيشنز انه لا يعتزم الاستقالة.

بدورها اشارت المتحدثة الجديدة باسم البيت الابيض ساره ساندرز الى «احباط وخيبة امل» ترامب في برنامج عبر شبكة فوكس صباح الثلاثاء مكررة انه «اذا كان الرئيس يريد اتخاذ هذا القرار (اقالة وزيره) فسيتخذه».

من جهته، اشاد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام بوزير العدل معتبرا ان دعوات الرئيس الى ملاحقة خصم سياسي «ليست في محلها على الاطلاق».

ومع تزايد الضغوط بسبب التحقيق الذي يقوده مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) السابق روبرت مولر، سعى ترامب الى إحياء الجدل الذي دار اثناء حملة الرئاسة الاميركية حول استخدام كلينتون لخادم خاص (سيرفر) لرسائلها الالكترونية.

والاسبوع الماضي اتهم البيت الابيض الديموقراطيين بالتواطؤ مع اوكرانيا خلال الحملة الرئاسية في 2016، ما يضيف بعداً جديداً لهجوم الرئيس المضاد.

وقال ترامب في تغريدة اخرى صباح الثلاثاء «جهود اوكرانيا لتخريب حملة ترامب +من خلال العمل سرا لدعم كلينتون+. اين التحقيق يا وزير العدل».