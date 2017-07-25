معارض سوري لـ (الزمان): الدور المصري أساس هدنة الغوطة

القاهرة- مصطفى عمارة

يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا على مستوى المندوبين لمناقشة الازمة السورية ونتائج مفاوضات الجولة الاخيرة فى جنيف طبقا لتقرير تلقاه الامين العام للجامعة احمد ابو الغيط من المبعوث الدولي ديمستورا فى الوقت الذى انتقدت فيه مصادر دبلوماسية عجز الجامعة العربية فى معالجة الازمات العربيه فى سوريا واليمن وفلسطين ،وطالب مصدر دبلوماسي رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه باغلاق الجامعة وتوفير النفقات التى تنفق على موظفيها فى ظل عجزها عن معالجة اى من الملفات العربية الا ان دبلوماسيا اخر اكد ان المشكلة ليست فى الجامعه بل فى ضعف النظام العربى . من ناحية اخرى نفى مصدر بوزارة الخارجية فى تصريحات خاصة للزمان عزم مصر على ارسال قوة عسكرية لمراقبة تنفيذ اتفاق الغوطة الذى تم التوصل اليه بين النظام السورى والمعارضة برعاية مصرية، فيما اشاد قاسم الخطيب عضو الامانه العامه لتيار الغد السورى فى تصريحات خاصة للزمان بالدور المصري فى هذا الاتفاق مؤكدا ان مصر تعود للمنطقة لتمارس دورها ومسئولياتها تجاه امتها من منطلق اعتبارات الجغرافيا والتاريخ، واضاف ان الدور المصري مع السعودي سيخلق حالة توازن بين الاطراف المتداخلة ،ودعا الخطيب كافة الاطراف الى الالتزام باتفاق الهدنه ونفى الخطيب وجود اى وساطة مصرية لحث جيش الاسلام على الدخول فى مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع النظام السورى مؤكدا ان مصر ستواصل جهودها للعمل على نجاح اى حل سياسي للازمة السورية من خلال المفاوضات .