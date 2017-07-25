اسرائيل تزيل البوابات في الأقصى وعمان غاضبة والصفدي: لا صفقات ونتابع حق إبن الأردن

عمان- بيروت- القدس – الزمان

شارك آلاف الاردنيين الثلاثاء في تشييع جثمان احد القتيلين الاردنيين في حادث سفارة اسرائيل في عمان، وسط هتافات «الموت لإسرائيل”،. وتجمع نحو ثلاثة آلاف شخص في بيت عزاء الفتى محمد الجواودة (17 عاما)، الذي قتل الأحد هو ومواطنه الطبيب بشار حمارنة اثر خلاف مع دبلوماسي اسرائيلي يعمل في سفارة اسرائيل بعمان. فيما أزالت السلطات الاسرائيلية من محيط الحرم القدسي فجر الثلاثاء بوابات كشف المعادن مؤكدةأنها لن تستخدمها ثانيا بعدما أثارت الاجراءات الأمنية الجديدة موجة من العنف الدامي.

وتأتي الخطوة غداة جهود دبلوماسية مكثفة لوقف انتشار العنف وسط تحذيرات بأنه قد يتجاوز اسرائيل والأراضي الفلسطينية. وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس فريق عمل يزيل البوبابات في وقت مبكر الثلاثاء من أحد المداخل.

وأكد مسؤولون مسلمون أنه تم إزالة جميع البوابات.

وأفاد بيان من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان الحكومة المصغرة وافقت على «توصية كل الاجهزة الامنية باستبدال اجراءات التفتيش بواسطة اجهزة كشف المعادن باجراءات امنية تستند الى تكنولوجيات متطورة ووسائل اخرى». وحمل المشيعون في عمان الجثمان وساروا به من بيت العزاء في منطقة الوحدات (شرق عمان) الى مقبرة «أم الحيران» القريبة وسط هتافات بينها «الموت لإسرائيل» و»بالروح بالدم نفديك يا شهيد».

وحمل آخرون صورا للجواودة كتب على بعضها «الشهيد البطل محمد طالته يد الغدر الصهيونية» و»عرس الشهيد البطل محمد الجواودة شهيد السفارة» اضافة الى اعلام اردنية وفلسطينية.

وعقب دفنه انطلق المشيعون في تظاهرة من المقبرة الى شوارع الوحدات، وسط هتافات بينها «طالعلك يا عدوي طالع من كل بيت وحارة وشارع» و»عالقدس رايحين شهداء بالملايين».

ومن المقرر ان يشيع جثمان الطبيب حمارنة الى مثواه الأخير الخميس.

وانتشرت قوات الدرك ومكافحة الشغب صباح الثلاثاء بكثافة في محيط سفارة اسرائيل بمنطقة الرابية (غرب عمان) تحسبا لتظاهرات غاضبة يدعو لها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، قال سامي الجواودة عم الفتى محمد خلال التشييع ان «هذا عرس وطني للاردنيين ونتشرف بان محمد شهيد للأقصى».

واضاف «نناشد الملك (عبدالله الثاني) أن يأخذ بحقنا وحق الشهيد فهو ولي الدم».

واكد الجواودة «دم محمد لم ولن يذهب سدى، وانما دمه اعطى فرصة للمقايضة بين النتن (رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو) والملك لازالة البوابات الإلكترونية والكاميرات من الأقصى».

لكن وزير خارجية الاردن أيمن الصفدي اكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ووزير الدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة ان «لا صفقات ولا مفاوضات» في ما يتعلق ب»الحادث المؤسف والموجع لكن هناك اجراءات تم اتخاذها لضمانتحقيق العدالة».

واضاف «الحكومة تمسكت بعدم مغادرة الدبلوماسي الذي ارتكب الجرم الا بعد سماع افادته (…) ورغم الحصانة استطعنا ان نصل الى اتفاق لأخذ افادته».

واشار الى ان «القانون الدولي الذي اعطى للدبلوماسي الحصانة، ايضا يتيح للدولة المضيفة ادوات قانونية لمتابعة الحق».

واكد الصفدي ان «لا صفقات ولا مفاوضات في ما يتعلق بحق أسر اردنية قتل ابناؤها في حادث. لابد من التحقيق بالحادث وسنقوم بكل ما يمكن لضمان الوصول لحقيقة ما جرى وتحقيق العدالة».