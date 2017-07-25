السمكة الموصلية – د. احمد جارالله ياسين

زمان جديد

د. احمد جارالله ياسين

بعض الناس لازالوا يؤمنون بنظرية السمكة كحل لمشاكلهم …تلك السمكة التي نصطادها فنفتح بطنها فنجد فيها خاتما ذهبيا يخلصنا من ازماتنا كلها…..

عزيزي ..يامن تنتظر السمكة ..قم على ساقيك ..كفاك نوما وحلما وابحث عن الخاتم في كل شيء إلا السمكة …

بعضهم ينظر الى الموصل كسمكة ..لاسيما من ساستها ..

ولا يدرك ان خاتم الذهب موجود في كل شبر فيها وليس ضرورة ان يكون في بطن سمكها… حتى عامل التنظيف الذي تراه يعمل في الشمس ليعيد لشارع المجموعة الثقافية اناقته قد وجد الخاتم في جهده ..والتلميذ الذي التحق بمدرسته رغبة بالتعلم ومحبة للابجدية قد وجد الخاتم في قراءته وسبورته ..وعامل البناء الذي يرمم ماتحطم من جدران وسقوف بسبب الحرب ..وجد الخاتم في حبات العرق التي تجري على ذراعيه ..وربة البيت التي تستيقظ صباحا تحت زقزقة العصافيرونغمات ( يردلي ) بدل الرصاص الذي توقف زئيره وجدت خاتمها الذهبي في رسم الابتسامة على وجوه افراد الاسرة المجتمعة حول الشاي المعطر بالهيل ، ونكهة الخبز مع الراشي الموصلية …حتى الشمس وجدت خيوطها الذهبية باسمة على اكتاف كنيسة الساعة التي بدات تننفس حريتها من جديد ..كل شيء وجد خاتمه الذهبي …سوى ساسة الموصل ..لايزالون مختلفين حول السمكة ..وحول إمكانية وجود الخاتم من عدمه …

انهم يبحثون عن السمكة على السطح اليابس من الافكار الطوباوية المستهلكة ، وليس في مياهها الندية ..ويلهثون خلف حلم الخواتم مع اقتراب الانتخابات ..يظنون انها موجودة في القدرة على شراء الاصوات ببطانية او مجموعة معلبات او خيمة لنازح او قنينة من الماء لمهجر او حوارات اعلامية مل منها الجمهور .ولايدركون ان الخاتم موجود في القدرة على اقناع القلوب والعقول والتقرب منها بالصدق اولا وبالتجرد من المصالح الشخصية والحزبية ..انهم لايدركون ان استهانتهم بعقول الناس سيصنع من هؤلاء في المستقبل اسماك قرش تبتلع اسماكهم النظرية او ترعبهم ..او تطردهم من محيط المياه الاجتماعية والسياسية في المدينة عندما يجدون صناديق القتراع فارغة من التصويت لهم ..ومن اي خاتم ..كانوا يحلمون بالعثور عليه .