ريم مصطفى انشغلت بحماية النجوم في عزاء والدها

القاهرة – الزمان
أقيم مساء أمس الاثنين عزاء والد الفنانة المصرية ريم مصطفى، بمسجد عمر مكرم، وذلك وسط حضور عدد كبير من النجوم.وشارك في العزاء كل من الفنان عمرو يوسف، ومصطفى شعبان، ومحمود العسيلي، وإيهاب فهمي، و بشرى، ودنيا عبدالعزيز، ودينا كريم .ريم مصطفى استعانت ببودي جارد لتأمين عزاء والدها وحتى يقوموا بمنع الصحفيين من مضايقة الفنانين ، ولكي لا يطاردوهم بكاميراتهم، و ظهر إلى جانب ريم مصطفى شقيقتها و شقيقها وهما أصغر منها في السن.وكانت ريم مصطفى قد أعلنت قبل يومين خبر وفاة والدها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، وتلقت كمًا كبيرًا من تعازي جمهورها.