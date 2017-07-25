ريم مصطفى انشغلت بحماية النجوم في عزاء والدها

القاهرة – الزمان

‎أقيم مساء أمس الاثنين عزاء والد الفنانة المصرية ريم مصطفى، بمسجد عمر مكرم، وذلك وسط حضور عدد كبير من النجوم.‎وشارك في العزاء كل من الفنان عمرو يوسف، ومصطفى شعبان، ومحمود العسيلي، وإيهاب فهمي، و بشرى، ودنيا عبدالعزيز، ودينا كريم .‎ريم مصطفى استعانت ببودي جارد لتأمين عزاء والدها وحتى يقوموا بمنع الصحفيين من مضايقة الفنانين ، ولكي لا يطاردوهم بكاميراتهم، و ظهر إلى جانب ريم مصطفى شقيقتها و شقيقها وهما أصغر منها في السن.‎وكانت ريم مصطفى قد أعلنت قبل يومين خبر وفاة والدها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، وتلقت كمًا كبيرًا من تعازي جمهورها.