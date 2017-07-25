 تكريم نجوم الفن العربي في القاهرة

القاهرة – الرمان
أقيم حفل تكريم نجوم الفن بإحتفالية مبدعي مصر والوطن العربي، وذلك بمسرح الشباب و الرياضة بالمهندسين. حيث تم تكريم كوكبة من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد بدير، وعمرو الليثى، وسميرة محسن، والمخرج محسن صالح، ومحمود الجندي، وتامر عبدالمنعم، والمخرج مجدي أبو عميرة، وأحمد عزمي، والمخرج محمد فاضل، والمخرج محمد راضي، وسيد راضي، والمخرجخالد جلال.
كما تم تكريم إيهاب توفيق، وجمال عبدالناصر، وأحمد عدوية، ورشوان توفيق، وأمل رزق، وعبدالعزيز مخيون، وحلمي بكر، ومحمد فهيم، وعفاف رشاد، ونضال الشافعي، وهاني مهني، وإيمي سالم، وغيرهم.
جدير بالذكر أن ذلك التكريم تمهيدا للمهرجان الأفرو أسيوي المقرر إقامته خلال الأشهر القادمة.