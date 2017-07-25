 تكريم نجوم الفن العربي في القاهرة

القاهرة – الرمان

‎أقيم حفل تكريم نجوم الفن بإحتفالية مبدعي مصر والوطن العربي، وذلك بمسرح الشباب و الرياضة بالمهندسين. ‎حيث تم تكريم كوكبة من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد بدير، وعمرو الليثى، وسميرة محسن، والمخرج محسن صالح، ومحمود الجندي، وتامر عبدالمنعم، والمخرج مجدي أبو عميرة، وأحمد عزمي، والمخرج محمد فاضل، والمخرج محمد راضي، وسيد راضي، والمخرجخالد جلال.

‎كما تم تكريم إيهاب توفيق، وجمال عبدالناصر، وأحمد عدوية، ورشوان توفيق، وأمل رزق، وعبدالعزيز مخيون، وحلمي بكر، ومحمد فهيم، وعفاف رشاد، ونضال الشافعي، وهاني مهني، وإيمي سالم، وغيرهم.

‎جدير بالذكر أن ذلك التكريم تمهيدا للمهرجان الأفرو أسيوي المقرر إقامته خلال الأشهر القادمة.