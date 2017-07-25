التين الشوكي مصدر رزق في مدينة تركية

مرسين-الأناضول:تعد ثمار التين الشوكي، مصدر رزق لأسر عديدة في ولاية مرسين التركية المطلة على البحر الأبيض المتوسط. ورغم صعوبة قطافها بسبب أشواكها، إلا أن بعض المزارعين في قضاء طرسوس، يحرصون على زراعة هذه النبتة، التي تنمو تلقائيا في الطبيعة. وخلال تفقد حقول الصبار في القضاء، قال رئيس غرفة زراعة طرسوس، علي أر غزر، إن انتاج التين الشوكي في 36 قرية بالمنطقة يزداد سنويا.ونوه أن الانتاج في المنطقة يتجاوز 5 آلاف طن سنويا، وأكد حرصهم على زيادة المحصول.وأفاد أن التين الشوكي بات مصدر دخل هام للأهالي، مع التوجه لتصديره في الأعوام الأخيرة.