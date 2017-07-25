شركات الطيران تحتاج الى 637 ألف طيار خلال 20 عاماً 

نيويورك— باريس -(أ ف ب) – ستحتاج شركات الطيران إلى 637 ألف طيار في السنوات العشرين المقبلة لمواكبة النمو في قطاع الطيران الدولي، حسب ما ذكرت شركة بوينغ الاميركية لصناعة الطيران في تقرير سنوي.

وارتفع تقدير الشركة الأخير عن الحاجة للطيارين بـ3,6 بالمئة من تقرير العام الفائت. وستحتاج شركات الطيران في منطقة آسيا المحيط الهادئ وحدها 253 ألف طيار جديد، وهو ما يمثل ثلث العدد المطلوب، بحسب التقرير الذي اعده قسم الخدمات الدولية في الشركة. وقدرت الشركة احتياج شمال اميركا إلى 117 ألف طيار وأوروبا إلى 106 الاف طيار في الفترة من 2017 وحتى 2036. وتوقع التقرير الحاجة إلى 648 ألف فني جديد في قطاع صيانة الطائرات، بتراجع قدره 4,6 بالمئة عن تقدير العام الماضي بسبب تخفيض ساعات الصيانة المطلوبة من «بيونغ 737 ماكس».

وبالنسبة لأطقم الرحلات، ذكر التقرير الحاجة إلى توظيف 839 ألف مضيف جوي حتى العام 2036، منهم 173 ألف في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، 173 ألف في اوروبا، 154 ألف في شمال اميركا، و96 ألف في الشرق الأوسط.

والشهر الفائت، ذكرت دراسة من شركة «سي آيه إي»، المتخصصة في تدريبات الطيرات المدني، أن شركات الطيران ستحتاج 255 ألف طيار إضافي خلال السنوات العشرة المقبلة. ويحذر عدة خبراء من ان شركات الطيران ستواجه قريبا نقصا في عدد الطيارين.

الى ذلك وقعت شركة بوينغ الاميركية لصناعة الطيران عقدا بقيمة مليار دولار مع شركة داسو سيستيم الفرنسية للبرمجيات الصناعية بهدف تحديث نظامها الانتاجي، بحسب ما ذكرته وسائل الاعلام الفرنسية الثلاثاء.

وكتبت صحيفة لو فيغارو التي تملكها مجموعة داسو «وقعت بوينغ عقدا مدته 30 عاما بقيمة مليار دولار يتم تجديده كل 10 سنوات».

وستركز هذه الشراكة على استخدام برامج الكترونية ثلاثية الابعاد «لتصميم منتجات مستقبلية، وتحديث كافة نظام الانتاج ونشر خدمات جديدة».

ويسمح البرنامج المعلوماتي بتنظيم كافة مراحل الانتاج، من التصميم إلى إدارة المقاولين الفرعيين، ضمن واجهة تفاعل واحدة.

ونقلت لو فيغارو عن برنارد شارل، المدير التنفيذي لداسو سيستيم قوله «من البداية إلى النهاية، ستقوم بوينغ بتشغيل كافة مستويات المقاولة الفرعية وستكون قادرة على ضبط الاتصالات بين أقسامها وشركائها».

وأضاف أن العقد الذي توج بعد سنتين من التنافس هو «أهم (عقد) على الاطلاق وقعت عليه داسو سيستيم، التي أصبحت شريك البرمجيات المعلوماتية الاستراتيجي لبوينغ في مجال الطيران المدني بل أيضا في الدفاع والفضاء».