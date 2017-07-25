العبادي ينفي تشكيل قائمة إنتخابية أو سياسية

مجلس الوزراء يكلف الرد السريع ردع المتجاوزين على الأراضي

بغداد – قصي منذر

كلف مجلس الوزراء قوة من الرد السريع لردع المتجاوزين على اراضي الدولة والمتاجرة بها ، كما ناقش احالة مشروع الماء الصافي في محافظة البصرة الى بعض الشركات الاجنبية. وقال بيان ان (المجلس ناقش خلال جلسته امس برئاسة حيدر العبادي موضوع الجريمة المنظمة والعمل على ملاحقة تلك العصابات للحفاظ على امن المواطن)، مبينا ان (الجلسة تطرقت الى محاور عدة من بينها موضوع القرض البريطاني ومجموعة من الدراسات بشأن احالة مشروع تحلية ماء البصرة الى شركات اجنبية رصينة بالاضافة الى التوجيه بإعادة الطاقة الكهربائية للمحافظة)، مشيرا الى (تكليف قوة من الرد السريع لردع المتجاوزين على اراضي الدولة والمواطنين)، وتابع البيان انه (تم التطرق ايضا الى موضوع تسويق محصولي الحنطة والشعير والتزام الحكومة بوعودها تجاه مستحقات الفلاحين التي كانت تستغل في السابق). ونفى العبادي تشكيل قائمة انتخابية او سياسية ما لم يتم تحرير الاراضي من داعش بالكامل ، محذرا من السير في تجاه استفتاء كردستان لاثاره السلبية على الجميع. واكد العبادي عقب جلسة المجلس امس ان (القوات الامنية سطرت اروع الامثلة في حماية المدنيين في الموصل)، لافتا الى (وضع خطة لتحرير قضاء تلعفر من داعش)، واضاف (لن نستثني الارهابيين من الجنسيات الاجنبية المعتقلين لدى القوات الامنية من القانون)، مشيرًا الى ان (الجريمة المنظمة ستعامل معاملة الارهاب لكن هناك تهويلا اعلاميا مقصودا من قبل جهات بشأن الجرائم التي وقعت مؤخراً بالاضافة الى محاولة لتسويق الطائفية من جديد)، محذرا من (السير في تجاه الاستفتاء لإثارة السلبية على الجميع كما ونؤكد ان استفتاء كردستان غير دستوري ولن نتعامل معه)، وتابع (لن افكر بالانتخابات ما لم يتم تحرير الاراضي بالكامل من داعش كما نفي تشكيل قائمة انتخابية او سياسية). وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي قد افادت بعزم العبادي تشكيل ائتلاف جديد لخوض الانتخابات .

وقالت في تصريح امس ان (الإنباء التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن انسحاب العبادي من الائتلاف وحزب الدعوة عارية عن الصحة)، مشيرة الى ان (العبادي يعتزم تشكيل ائتلاف جديد لخوض الانتخابات المقبلة لن يكون بمعزل عن الحزب)، مرجحة أن (يضم الائتلاف الجديد شخصيات سياسية شابة من الحزب).