الجعفري يجدد دعوته الهند لتسهيل منح الفيزا ونيودلهي ترد: أبوابنا مفتوحة للعراقيين وسنزيد الزمالات الدراسية

نيودلهي – الزمان

جدد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري امس مطالبته السلطات الهندية بتسهيل دخول العراقيين والاسراع بمنح التأشيرة (الفيزا) لهم ، فيما اكدت نظيرته الهندية سوشما سواراج أن أبواب بلادها مفتوحة أمام العراقيين. وقال بيان لمكتب الجعفري ان المسؤولين استعرضا خلال لقائهما امس في نيودلهي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. وأبدى الجعفري، بحسب البيان (رغبة العراق في فتح قنصلية للهند في البصرة لزيارة حجم الاستثمارات، وتسهيل إجراءات منح الفيزا للعراقـيين الراغبين في زيارة الهند). وكانت (الزمان) قد نقلت امس شكاوى مواطنين راجعوا السفارة الهندية للحصول على تأشيرة دخول لغرض العلاج ، مؤكدين مواجهتهم مصاعب ومعاناة لدى مراجعتهم السفارة واصطدامهم بفرض رسوم كبيرة مقابل اجراءات روتينية وبطء في الانجاز . واوضحوا ان المعاناة تتضاعف جراء الزخم غير المسبوق من المراجعين الراغبين في انجاز معاملاتهم واضطرارهم الى الانتظار طويلا من اجل انجاز معاملاتهم). بدورها ، أبدت سواراج (سرورها بتحرير الموصل)، معربة عن (تطلـع الهند لإقامة أفضل العلاقات مع بغداد في مختلف المجالات).وأكدت أن (أبواب الهند مفتوحة أمام العراقـيين الراغبين في زيارة الهند للعلاج)، نبدية استعداد بلادها لـ(زيادة الزمالات الدراسية للطلبة العراقـيين في الجامعات الهندية، والمساعدة في إعادة تأهيل المستشفيات العراقية). ووصفت لجنة العلاقات الحارجية النيابية استدعاء الخارجية السودانية القائم بالاعمال العراقي لابلاغه احتجاجها الرسمي بالاجراء الروتيني، مؤكدة ان الحكومة ستحاسب اي شخص يقوم بتعذيب المعتقلين لديها دون النظر الى جنسياتهم . وقال عضو اللجنة مثال الالوسي لـ ( الزمان) أمس ان (استدعاء الخرطوم القائم باعمال السفارة العراقية لابلاغه باحتجاج السوادان على تعذيب احد مواطنيها في البصرة على يد الشرطة العراقية اجراء دبلوماسي روتيني ). واضاف ان ( السفارة ستبلغ وزارة الخارجية ومن ثم الحكومة بذلك الاحتجاج لمحاسبة اي شخص تورط بتعذيب مواطن عراقي او اجنبي دون حق ). وتابع ان ( المواثيق الدولية تمنع الاعتداء على رعايا اية دولة اجنبية بالتعذيب او الاهانة وفي حال وجود خرق قانوني للشخص يتم احالته وفق القانون الى المحاكم). واوضح الالوسي ان (الحكومة تحتجز المئات من الاجانب المنتمين الى تنظيم داعش الارهابي عند تحرير المحافظات وسيتم احالتهم وفق المواد القانونية الى المحاكم المختصة لنيل جزائهم العادل نتيجة تورطهم في سفك الدماء العراقية). وكانت وزارة الخارجية السودانية قد استدعت، القائم بأعمال السفارة العراقية في الخرطوم، وأبلغته احتجاجها على تعذيب الشرطة العراقية لأحد مواطنيها قرب مدينة الموصل بعد اتهامه بالانتماء لتنظيم داعش.جاء ذلك بعد تداول نشطاء في مواقع التوصل الاجتماعي شريط فيديو تظهر فيه مجموعة من أفراد الشرطة العراقية وهم (يعذبون مواطنا سودانيا يتهمونه بأنه من الدواعش) حسبما أفادت وسائل إعلام.وكشفت مواقع إخبارية سودانية أن المواطن المذكور يدعى موسى البشير، وأنه تعرض للتعذيب العنيف عقب خروجه من مستشفى كان يعالج فيه من إصابة في رجله تعرض لها خلال اشتباكات مسلحة قرب الموصل. ونقل موقع سودان تربيون عن المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر، أمس أن (القائم بالأعمال العراقي أبدى أسفه واعتذاره لهذا الحادث في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده أجزاء من بلاده).وتعهد الدبلوماسي العراقي بنقل (الرسالة إلى حكومة بلاده لإجراء تحقيق عاجل وتقديم تلك المجموعة للعدالة) مشددا على (تقدير العراق لأبناء الجالية السودانية).ولفت بيان الخارجية السودانية إلى أن (السفارة السودانية ببغداد تقوم بمتابعة حالة المواطن السوداني والاطمئنان على صحته ونقله إلى منطقة آمنة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة العراقية المختصة). الى ذلك أعلن الجعفري، أن حكومة بغداد لا تملك أي معلومات مثبتة بشأن مصير 39 عاملا هنديا اختفوا في ضواحي الموصل في حزيران . 2014 ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الجعفري الذي وصل الهند بزيارة رسمية تأكيده عدم معرفة السلطات العراقية عما إذا كان هؤلاء المفقودون ما يزالون على قيد الحياة، مضيفا أن (حكومة بغداد ستستمر في بذل كل ما في وسعها بحثا عن العمال الأجانب المختطفين. ورجحت الصحيفة أن تطرح مسألة العمال المفقودين على أجندة المفاوضات التي يجريها الجعفري مع نظيرته الهندية، سوشما سواراج). وكانت سواراج قد ذكرت في تصريحات صحفية أن المعلومات التي استلمها وزير الدولة للشؤون الخارجية، فيجاي كومارسينغ، أثناء زيارته الأخيرة إلى العراق، تتيح الافتراض بأن العمال المختطفين كانوا بين معتقلي سجن بادوش قرب الموصلوالذي لقي العديد من السجناء فيه مصارعهم على أيدي إرهابيي داعش. يذكر أن 39 من مجموعة ضمت 40 عاملا هنديا اختطفوا في محيط الموصل من قبل مسلحين يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش وروى الناجي الوحيد للصحفيين أن المختطفين أعدموا في المنطقة الصــــحراوية قرب بادوش في 15 حزيران 2014 غير أن الحكومة الهندية رفضت تصديق هذه الشهادة.

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