العمارة تشهد اليوم إفتتاح الملعب الأولمبي الدولي

مباريات تتوزّع بين العاصمة والنجف وزاخو والبصرة وكربلاء

الناصرية – باسم الركابي

تشهد مدينة العمارة اليوم افتتاح ملعب ميسان الاولمبي بعد انجاز اعمال ترميمه وتأهيله من قبل وزارة الشباب والرياضة التي تكون قد انتهت من الاعمال التكميلية التي اشرف عليها الوزير عبد الحسين عبطان الذي اعلن جاهزية الملعب لاقامة المباريات عندما تقام مباراة نفط ميسان والزوراء الليلة عند الساعة الثامنة ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز التي يسبقها احتفال بالمناسبة للملعب الذي يشكل اضافة مهمة وكبيرة في البنى التحتية ازاء تعزيز الجهود لرفع الحظر الكروي عن ملاعبنا ولأهمية الملعب في دعم فرق المحافظة في تامين متطلبات عملية التراخيص لفرق الدرجتين الممتازة والاولى لما يمثله من نقلة كبيرة في اقامة المنشآت الرياضية والحاجة الماسة اليها بعد تاهيل وترميم المرافق المتضررة وتجهيز الملعب كما يراه الكل اليوم عبر مباراة الافتتاح

والاهم ان تتعاون إدارة المحافظة مع الوزارة لإدامة الملعب والحفاظ عليه لأهميته على رياضة ولعبة كرة القدم وان يستغل ضمن الحاجة المطلوبة وان يستغل بالوجه المطلوب وفي حدود الحاجة لإقامة المباريات المهمة

والاهم ان تقوم الوزارة بتعين ادارة قادرة على ادارته وادامته من خلال كادر فني واداري متمكن في نفس الوقت يتطلب من الاندية وفرعي اتحاد الكرة والعاب القوى استغلال الملعب فقط في المناسبات المهمة واخذ الامور بجدية في استغلاله والاهم الحفاظ على مرافقه من خلال تعاون الكل وليس الجهة المسؤولة طالما ارتباط الملعب بحاجة اللاعبين والرياضين بالمحافظة وعلى الكل تحمل مسؤولية ادامته

وبعد لابد ان نحيي دور الوزارة في متابعة منشاتها وادامتها عبر جهود كواردها والمتابعة الشخصية للوزير ومهم جدا ان يفتتح الملعب هذا اليوم وقبل بداية الموسم الكروي المقبل امام الحاجة الكبيرة والحقيقية للملاعب والمنشئات الرياضية التي منها من توقفت بسبب الضائقة المالية التي تواجه كل القطاعات ومنها قطاع الرياضة والشباب

مباريات الدور 35

وستجري مباراة اليوم بين نفط ميسان والزوراء تحت الانوار الكاشفة المتوقع ان تستقطب جمهور كبير لتزامنها مع افتتاح الملعب وفرصة امام الوسط الرياضي للاحتفال في اعادة افتتاح هذا الصرح الكبير الذي جاء بوقته و لان الطرف الضيف هو بطل الدوري الزوراء

ويريد اصحاب الارض تدشين الملعب بالفوز وتحقيق النتيجة المطلوبة امام البطل واضافة نقاط واحدة من اهم مبارياتهم في المرحلة الثانية لرصيدهم 36 نقطة والعودة ولو بشكل مؤقت للموقع العاشر والاهم هو تحقيق النتيجة من خلال ظروف اللعب حيث عاملي الارض والجمهور والعودة الى عزف نغمة الفوز بعد التراجع في النتائج في الجولات الاخيرة وسيكون للنتيجة اهمية خاصة وتعزيز دور الفريق الذي استفاد من مباريات الارض بشكل واضح

اهمية الفوز

الفوز على الزوراء له طعم خاص وايجاد حلا للتغلب على الفرق الجماهيرية التي فشل ميسان في الفوز عليها طيلة الموسم مع انه سيلعب بطموحات الفوز الشعار الذي سيوجه برفعه عدي اسماعيل الذي يأمل ان تنجح جهود اللاعبين في تحقيق النتيجة الاهم بعد اول مباراة يلعبها الفريق في الملعب الاولمبي وحل مشكلة اللعب خارج المدينة عندما بقي يلعب لفترة طويلة في الميمونة التي تظهر مكلفة امام تنقل جمهوره المؤكد سيتواجد لدعم المهمة التي يدركون مدى صعوباتها واهمية الاستفادة من مباريات الارض عبر النتائج التي تحققت والرهان على قدرات اللاعبين في حسم المهمة وتعزيز دور الفريق في المنافسة ودعم موقفه في التقدم للأمام لانه سيكون امام مباراة اخرى في الجولة المقبلة عندما يخرج للعاصمة لمواجهة الجوية في مهمة هي الاخرى تظهر صعبة امام محاولات الجوية في المرور من بوابة اخر مبارياته لدعم موقفه لكن ما يشغل بال اللاعبين هو تحقيق النتيجة المطلوبة اليوم امام الزوراء وعكس قدرات اللاعبين وترك بصمة في مسار النتائج التي تباينت وضمن للفريق البقاء وهذا المهم لكنه لازال يشكل التحدي للضيوف والسعي لتحقيق النتيجة المطلوبة التي يبحث عنها حتى امام البطل الذي يسعى هو الاخر الى تسخير اخر مبارياته واضافت نقاطها لرصيده من اجل التقدم وتحقيق الموقع الافضل في سلم الترتيب بعد تواجده في الموقع الخامس 62 نقطة المرفوض من جمهوره الذي يشعر بخيبة كبيرة امام فشل الفريق في الدفاع عن اللقب قبل ان يتركه المدرب الثاني في الموسم الحالي بعد خسارة النفط التي اثارة التوتر في العلاقة بين اطراف الفريق الذي يدرك صعوبة الامور امام تقدم النفط والشرطة والجوية وكل ما يريده هو تحسين الموقع في مهمة تظهر صعبة امام اللعب في المحافظات التي لازالت تشكل تحديات للفريق المتوقع ان يلعب بكامل عناصره ومنها من لعبت للمنتخب الاولمبي حيث مهاوي وحسين ويعول على بقية اللاعبين في ادارة الامور والعودة بالنتيجة الايجابية ومعالجة الموقف الحالي وكان لسان حال الفريق يقول يجب علينا الفوز لعكس قدرات عناصرنا ويمتلك الزوراء قوة هجومية ينتظر ان تؤدي دورها من حيث الاداء والعودة بالنتيجة وامتصاص غضب عشاقه عير معالجة النتائج بسرعة بعدما واجه بعض الانتقادات اثر خسارة النفط التي غيرت الكثير من الامور امام جمهوره الذي قدم الكثير للفريق عبر مصاحبته للملاعب التي يتواجد فيها لدعم المشاركة التي خرجت من مسارها بعد تراجع النتائج والتواجد في موقف خارج رغبتهم

المباراة تظهر صعبة على البطل في المحافظات رغم ما يملك من لاعبين والاسماء المعروفة وله افضل قوة هجومية عندما سجل 60 هدفا ويبحث اليوم للسيطرة على الامور ومواجهة المضيف بقوة وبين جمهوره الذي يترقب النتيجة في اطار اللعب في ظروف مناسبة

مباراة واحدة

وتجري يوم غد الخميس مباراة واحدة في البصرة عندما يضيف نفط الجنوب 36 في الموقع العاشر فريق الحسين السابع عشر 21 الجنوب استفاد كثيرا من مباريات الارض الاخيرة ويظهر في وضع فني افضل بكثير من الضيوف ويحرص اللاعبين عل تنفيذ خطة اللعب التي سيحددها عادل ناصر في اطار سعيه لتحقيق الفوز والحفاظ على الموقع الحالي في ظل تصاعد اداء اللاعبين عندما نجح في التعادل مع الجوية والميناء كما قدم مباراة مهمة مع الشرطة وهو في وضع فني عالي من اجل خطف النتيجة واللعب بطموحات التغلب على الضيوف عبر تقديم الاداء المطلوب والاستمرار في فرض نفسه على الضيوف وتجاوز المشاكل التي تعترض تحقيق الفوز الذي يظهر الى جانب الفريق بعد الدعم الذي تلقاه من مباريات الارض ولانه لا يريد التوقف والمرور من اخر المباريات وزيادة عدد نتائج الفوز السبعة في فرصة مناسبة امام فريق الحسين الذي افتقد لوسائل اللعب والتراجع في النتائج ولم يقوى على تقديم ما يمكنه من الخروج من دائرة الفرق المرشحة للهبوط المؤكد لايريد الاستسلام حتى النهاية مع انه يعاني لكنه يدرك ان كل شيء واقع بمباريات كرة القدم عندما سيلاعب في اللقاء القادم الامانة وبعدها مع النجف ومباراة مؤجلة مع الجوية وكلها تظهر صعبة امام الوضع المتدني الذي يمر به الفريق في هذه الفترة وهو يصارع من اجل البقاء الذي يظهر غاية في الصعوبة

مباريات الجمعة

وتجري بعد غد الجمعة اربع مباريات تتوزع بين ملاعب الكرخ وزاخو والامانة والنجف ففي ملعبه يستقبل متذيل الترتيب الكرخ16 نقطة الكهرباء في الموقع الرابع عشر 30 نقطة وتظهر مهمة الكرخ صعبة بعد التراجع وتدهور نتائجه التي جعلته ويواجه خطر الهبوط ويعاني من النتائج التي نالت منه الكثير قبل ان تشهد الاخيرة تراجعا ما جعله البقاء في مكانه امام صعوبات كبيرة في مشاركة خالفت الفريق الذي شكا الحال منذ البداية بسبب ضعف الموارد المالية في وقت يظهر الكهرباء في الحال الافضل بعد نتيجتي الفوز على السماوة ونفط ميسان ورفع رصيده والابتعاد عن مواقع الهبوط ومهم ان تتغير الامور في هذه الفترة وتظهر قدرات اللاعبين وتغير واقع النتائج التي يامل ان يضيف لها نقاط اليوم لانه في وضع مناسب وقادر على حسم الامور ويرى علي عطية الفرصة مواتية في المرور من ملعب الكرخ بالفوز الثالث تواليا ومواصلة الصحوة ولو اتت متأخرة لكنها افضل من ان لاتاتي

زاخو والحدود

ويسعى زاخو في الموقع السادس عشر 22 نقطة الى تحقيق النتيجة المطلوبة وعدم تفويت فرصة التغلب على الحدود في الموقع الثالث عشر 35 والابتعاد عن فريق الحسين عبر تحقيق نتيجة الفوز التي سيوجه فيها المدرب اللاعبين لتقديم الاداء العالي والاستفادة القصوى من مباريات الارض وفي هذه الاوقات الصعبة التي تواجه الفريق الذي يعمل ما في وسعه من اجل تحقيق البقاء بعد سلسلة نتائج تظهر مقبولة بعد ارتفاع عدد مباريات التعادل الى 16 وسيكون امام مهمة التخلص من الهبوط التحدي الذي يواجه المدرب الذي تحمل مسؤولية الفريق والعمل حتى اللحظات الاخيرة لتحقيق ابقاء زاخو في مكانه في موسم لازال يقلق الانصار بعد تدني النتائج حيث تلقى 14 خسارة وامامه الكثير من المشاكل ممثلة في الاستفادة من اخر مبارياته لتدارك مشاكل البقاء المهمة الاصعب امام اللاعبين والمدرب بعدما حقق الفريق فقط فوزين

من جانبه يهتم الحدود في العودة بنتيجة الفوز سعيا للتقدم الى موقع للأمام اذا ما خسر نفط ميسان امام الزوراء لكن الاول اللعب بطريقة تمنح النتيجة المهمة التي يبحث عنها بعدما تمكن من تحقيق امثالها في عدد من مباريات الذهاب رغم صعوبتها امام نتائج متباينة لكنه تحسن في الآونة الاخيرة عبر جهود اللاعبين الشباب الذين يرتكز عليهم الفريق ولازالوا يقدمون مباريات مقبولة

الامانة والشرطة

ويشهد ملعب الامانة ابرز لقاءات الجمعة بين فريقه سابع الموقف والشرطة الوصيف 69 نقطة وتظهر مهمة لكليهما خصوصا الشرطة الساعي للتواصل مع النتائج وملاحقة المتصدر وتصعيد اماله في الصراع على الصدارة واللقب في مهمة لاتظهر سهلة وتشكل التحدي للفريق الذي يسير بشكل متوازن وتحسن ولو في وقت متاخر وتظهر قوة اخر مبارياته الثلاث التي يامل منها ناظم شاكر ان تحل مشاكل الحصول على اللقب الذي يظهر بعيد عن الفريق امام موقف الجوية الأفضل من المتصدر والوصيف لكن كل شيء يبقى متوقف على مباريات الجولات الاخيرة عندما سيلعب الشرطة مباراته القادمة مع النجف في بغداد وبعدها يخرج الى البصرة لمواجهة

الميناء وحتى لونجح الفريق في مبارياته الثلاث قد لاتخدمه اذا ما نجح النفط والجوية وعلى الشرطة تحقيق الفوز فيها للابتعاد من ملاحقة الزوراء من خلال الاستفادة من مبارياته الاربع التي ربما تدفعه لاحتلال مواقع الشرطة التي يعمل الجهاز الفني على تعزيزها عبر لقاء اليوم الذي يريد اصحاب الارض تحقيق النتيجة المهمة بعد التفوق على الزوراء ومهم ان تاتي الاخرى على حساب الشرطة التي يراها احمد خلف معنوية امام موقف الفريق الذي يبتعد بسبع نقاط عن الميناء لكن الاهم هنا الفوز على الشرطة وهو ما سيعمل عليه اولاد العاصمة

النجف والطلاب

ويظهر فارق النقطة المحفز للطلاب في الموقع التاسع 47 عبور بوابة المضيف النجف الثامن 48 واحتلال مواقعه بين جمهوره الهدف من سفرتهم المحفوفة بالمخاطر بعد تعثرهم في اخر زيارة الى نفس المدينة وخسارتهم من الوسط لذلك سيكون امام مباراة يريد تعويض تلك الخسارة ومن ثم الحصول على كامل العلامات التي تمنحه موقع المضيف والاهم العودة لسكة الانتصارات في وقت يسعى لاعبو النجف العودة لعزف نغمة الفوز ومعالجة تراجع النتائج الاخيرة والعودة الانصار الذين يهمهم ان يظهر فريقهم بقوة وسيطرة على الضيوف الكبار وهو ما يسعى اليه عماد محمد الذي يام من تغير الامور من خلال المباراة المذكورة رغم المشاكل الإدارية المحبطة الاخيرة بوجه ادارة خضير الموسوي

مباراتا السبت

وتجري بعدغد السبت مباراتين الاولى في ملعب الجوية عندما يستقبل السماوة في مباراة تظهر وتصب في مصلحة كتيبة باسم قاسم التي تمر في افضل اياماها وفي المستوى المطلوب امام الحرص الشديد على استغلال مبارياته الخمس وخصوصا اللقاء المذكور الذي قد يمنحه صدارة الترتيب اذا ما تعثر النفط في كربلاء

هكذا تظهر حسابات المدرب الذي يخطط مع اللاعبين في كيفية سحب الصدارة من تحت اقدام النفط ما يجعل من اللاعبين اللعب بشعار لاخيار غير الفوز مع ان كل الترشيحات تصب في مصلحة الجوية الذي يعيش افضل اوقاته بعد سلسلة نتائج جيدة اخذته الى المواقع المنافسة على الصدارة ومن ثم اللقب وهو قادر على ذلك لانه فريق متكامل ولاينقصه شيء وبات يلعب بروح الفوز من خلال تجاوز الفرق بسجل ايجابي ووطد العلاقة مع الانصار والحرص على دعم المهمة باعلى درجات التشجيع امام المدرب الذي يمتلك وسائل اللعب والفوز في هذه المباراة التي تظهر الفوارق كبيرة للجوية الى السماوة والاخر الذي يدرك صعوبة المهمة من كل جوانبها في ظل تراجعه في الجولات الأخيرة وتوقفه سلبا في ملعبه امام الكهرباء وياتي من خسارة الزوراء سيكون امام مباراة اخطر واصعب على مستقبله وهو المهدد اساسا في ترك مقعده حيث الموقع الثامن عشر

كربلاء والنفط

ويستقبل كربلاء بملعبه المتصدر النفط ويأمل في الاستفادة من ظروف اللعب التي امنت له اكثر من نتيجة لابل شكلت منعطفا امام الضيوف على مختلف عناوينهم وبقي يتحدى الكبار حيث الشرطة والزوراء والميناء وحقق معدل النقاط البقاء من هذه المباريات ويتطلع عبر اسناد الانصار الى عرقة مرور النفط و مهمة حسن احمد لان المضيف يريد الابتعاد عن الكهرباء وتوسيع الفارق الى اربع نقاط في وقت يعول النفط على جهود عناصر الفريق الذي يظهر متكامل من حيث الصفوف حيث الدفاع الاقوى عندما تلقى 16 هدفا وافضل ثاني هجوم سجل 56 والاهم من المباراة هو ايقــــــــــــاف تجاوز كربلاء على فرق العاصمة القوية والتغلب عليه بين جمهوره للاستمرار في الصدارة لان غير نتيجة الفوز سيعقد الامور ويزيد ذلك من حظوظ الجوية في الانتقال للصدارة.

كما يريد الــــــــــــنفط التغلب على كربلاء والبقاء متصدرا للترتيب الهدف الاول من المباراة التي تبدو صعـــــــــــــبة في ظل المستويات لتي يقدمها كربلاء والتي ضمنت له البقاء موسم اخر بعد تجاوز مشاكل المشاركة الصعبة من خلال دعم نتائج مباريات الميدان والظهور القوي مع الفرق المنافسة على المواقع المهمة.

كما انه يبحث عن الثأر بعد خسارة الذهاب بثلاثة اهداف في وقت يسعى الضيوف لتقديم ما وسعهم لاثبات جدارة البقاء في الموقع الاول الشغل الشاغل لهم في لقاء اليوم