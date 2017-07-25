الشياطين تواجه برشلونة غداً في الولايات المتحدة

الريال يبحث عن التعويض أمام سيتي في كأس الأبطال

{ مدن – وكالات: يخوض مانشستر يونايتد الانكليزي بطل الدوري الاوربي يوربا ليغ مباراة اخيرة في الولايات المتحدة يوم غد الخميس أمام برشلونة، قبل العودة الى اوربا لمواجهة فاليرينغا النروجي في 30 تموز في اوسلو، ثم سمبدوريا الايطالي في 2 آب المقبل في دبلن، قبل ملاقاة ريال في الثامن من الشهر نفسه في سكوبيي في الكأس السوبر الاوربية. في المقابل، سيلتقي ريال مدريد بطل دوري ابطال اوربا في العامين الاخيرين مانشستر سيتي يوم غد الخميس، ثم غريمه برشلونة الاحد المقبل ضمن كأس الابطال، ثم نجوم الدوري الامريكي في 3 آب. وتعرض ريال مدريد الى الخسارة امام مانشستر يونايتد 2-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل 1-1 في سانتا كلارا في ولاية كاليفورونيا في مباراة ودية ضمن كأس الابطال الدولية الاعدادية للموسم الجديد، وهي المباراة الاعدادية الاولى لريال في جولته الامريكية، بينما حقق مانشستر فوزه الرابع على التوالي بعدما تغلب على جاره وغريمه مانشستر سيتي 2-صفر ضمن كأس الابطال الدولية، وقبله على الفريقين الامريكيين لوس انكليس غالاكسي 5-2 وريال سولت لايك سيتي 2-1. وتبقى للنادي الانكليزي. وتحدث الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد الإسباني، عن أهداف فريقه في الموسم المقبل، وذلك بعد الهزيمة وديًا أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح. وقال لاعب توتنهام السابق، في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية: كفريق واحد نحن نريد الفوز بكل شيء، لكننا نعرف أنه أمر معقد للغاية، سنقاتل لجعل الأمور في نصابها الصحيح في كل مباراة، دون التفكير لأبعد من ذلك. وأضاف: نحن نتطلع لمواصلة الفوز بالألقاب، السداسية هي هدفنا، أمامنا 6 ألقاب ونسعى لإحرازها جميعًا، نحن نستعد الآن لموسم مثير للغاية، لا بديل عن الفوز. وبعد موسم شهد مشاركات قليلة له مع فريقه بسبب الإصابة، قال بيل: أريد فقط أن أكون لائقًا بدنيًا من أجل تقديم أفضل ما لدي.

معاملة افضل

وأفادت تقارير صحفية إسبانية أن الشاب ماركو أسينسيو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني ينتظر معاملته بشكلٍ أفضل في الريال، وتحسين عقده، بعد اهتمام العديد من الأندية الأوربية بضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية. وكان أسينسيو صاحب الـ21 عام قد بدأ مسيرته مع الفريق الأول بالميرنجي الموسم الماضي، ولفت الأنظار إليه بشدة بفضل موهبته المميزة التي جعلت العديد من الأندية مثل آرسنال الإنكليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي تهتم بضمه. وذكر موقع …دون بالونî الإسباني أن ماركو أسينسيو طلب من مدربه الفرنسي زين الدين زيدان التواجد بشكل مستمر في تشكيلة ريال مدريد. وأشار الموقع أن أسينسيو طلب من فلورنتينيو بيريز رئيس ريال مدريد أيضاً تحسين عقده أيضاً، ليكون قريباً من العروض الكثيرة المقدمة له. وأضاف الموقع أن فلورنتينو بيريز بدوره يؤكد على ضرورة استمرار أسينسيو مع الفريق، كونه يعتبر مستقبل المرينجي في السنوات المقبلة، لذلك سيستغل اللاعب هذا الأمر لمصلحته ليطالب بتحسين عقده.

جامايكا تجرد المكسيك من الكاس الذهبية

جرد منتخب جامايكا لكرة القدم نظيره المكسيكي من اللقب بفوزه عليه 1-صفر اول امس الاثنين في نصف نهائي الكأس الذهبية 21017 الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي). على ملعب روز بول في باسادينا وامام 42 الف متفرج معظمهم من انصار المكسيك، فاجأت جامايكا منافستها، وسجل كيمار لاورنس (24 عاما) هدف العمر الوحيد في المباراة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 88. وادخل مدافع نيويورك ريد بولز الامريكي جامايكا الجنة بتسديدة اكثر من رائعة بقي الحارس المكسيكي خيسوس كورونا مكتوفي الايدي امامها واخرست الجمهور المكسيكي الذي تفاعل كثيرا مع التهديدات المتكررة للمرمى الجامايكي. وقاد لاورنس جامايكا الى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي لتواجه افجر غد الخميس الولايات المتحدة التي تأهلت على حساب كوستاريكا 2- صفر. وثأرت جامايكا لخسارتها امام المكسيك 1-3 في نهائي النسخة السابقة عام 2015، علما بانها لم تحرز اللقب الذي احتكرته المكسيك والولايات المتحدة بفوزهما بـ 12 من اصل 13 لقبا، واللقب الوحيد الذي افلت منهما ذهب لمصلحة كندا في نسخة عام 2000. وعلق مدرب جامايكا ثيودور ويتمور (44 عاما) بعد الفوز قائلا افضل صورة لايجاز المباراة تأتي من التوراة: دافيد هزم غولياث. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اول امس الاثنين ان نتائج كل فحوص كشف المنشطات التي أجريت على هامش كأس القارات 2017 التي أقيمت مؤخرا في روسيا، جاءت سلبية. وأعلن الاتحاد الدولي في بيان ان كل اللاعبين الذين شاركوا في البطولة خضعوا لفحوص الدم او البول، قبل المسابقة او خلالها. جاءت نتائج الفحوص الـ379 سلبية. وأحرزت المانيا لقب كأس القارات بفوزها على تشيلي في المباراة النهائية في الثاني من تموز، في المسابقة التي تشكل بروفة لكأس العالم التي تستضيفها روسيا السنة المقبلة. وخلال كأس القارات التي استمرت نحو ثلاثة أسابيع، جددت الصحف الانكليزية الجدل حول المنشطات، بكشفها ان الفيفا فتح تحقيقا بشأن لاعبي المنتخب الروسي الذي خاضوا مونديال 2014، إضافة الى 11 لاعبا آخرين، لوجود شبهات بتناولهم المنشطات. الا ان رئيس اللجنة الروسية المنظمة لمونديال 2018 أليكسي سوروكين، اعتبر ان لا أساس لهذه الاتهامات. كما أكد الفيفا بدوره ان كل المشاركين في مونديال 2014 خضعوا لفحوص المنشطات قبل انطلاق البطولة وبعد المباريات وكانت النتائج سلبية. وأشار الفيفا في حينه الى انه يدرس دائما الادعاءات بخصوص لاعبي كرة القدم المذكورين في تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين، والذي أشار الى وجود تنشط ممنهج برعاية الدولة الروسية في رياضات أبرزها رفع الأثقال وألعاب القوى، بين 2011 و2015. وأبرز تقرير ماكلارين 11 حالة منشطات في كرة القدم الروسية، منها واحدة للاعب كرة قدم اجنبي يلعب في الدوري الروسي. وكشف تقرير المحقق الكندي وجود تنشط منظم في روسيا، ما أدى الى حرمان أكثر من مئة من رياضييها المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو الصيف الماضي.