إجماع إعلامي وفني وإداري وجماهيري على سرقة الفوز في أندية العرب

نفط الوسط يقدّم إحتجاجاً رسمياً لإلغاء الحكم هدفاً صحيحاً

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

جعلت الاخطاء التحكيمية للطاقم التحكيمي لمباراة نادي نفط الوسط العراقي ونظيره الترجي التونسي التي جرت على ملعب برج العرب بالاسكندرية مساء الاثنين الرابع والعشرين من تموز 2017 الجاري في اطار الجولة الاولى للدور الاول للبطولة العربية للاندية لكرة القدم المقامة في جمهورية مصر العربية فرصة التاهل للفريق العراقي صعبة وليست مستحيلة في حين كانت الفرصة متاحة له لو خرج فائزا في اللقاء .

وارتكب حكم اللقاء الموريتاني علي لمغيفري بوشعاب خطا فادحا بعدم احتسابه هدف صحيح للفريق العراقي سجله اللاعب المحترف السوري مؤيد سمير العجان عند الدقيقة ( 79 ) بداعي التسلل وبمساعدة الحكم المساعد الثاني الليبي خالد سليمان أبو الخير ورغم احتجاج لاعبي النفط لكنه رفض الانصياع لهم واكمل سير المباراة دون الرجوع لشريط اللقاء لمعرفة دقة قراره حيث الإعادة التليفزيونية أكدت صحة الهدف.

شمران : الحكم سرق الفوز

واعرب هاتف شمران المدير الفني لفريق نفط الوسط العراقي عن استغرابه الشديد لقرار الحكم الموريتاني علي لمغيفري مشيرا ان هذا القرار المجحف أهدر مجهود فريقه بالكامل عقب الأداء الجيد الذي قدمه طوال شوطي المباراة .

واشار ( شمران ) بان من مقومات النجاح لاية بطولة هي تطوير اداء الحكام واجادتهم في تطبيق مفردات قانون اللعبة واقول هنا بان حكم اللقاء الموريتاني علي لمغيفري سرق الفوز من فريقنا المشهود له بالامكانيات والقدرات الفنية العالية وصاحب خبرة كبيرة ونتائجه مشرفة على المستويات المحلي والعربي والافريقي ,

وقال المدير الفني للنادي نفط الوسط السيد هاتف شمران بانه تم اعداد الفريق اعدادا جيدا من كافة النواحي النفسية والبدنية والذهنية والخططية للتحضير لهذه البطولة حيث كنا نلعب بدرجات حرارة احيانا تصل الى 50 درجة مئوية وفي مباريات الدوري العراقي المضغوط واحب ان اثني في هذا المناسبة على اداء اللاعبين البطولي في هذه المباراة واقول انهم مكافحون في الملعب وادوا الواجبات التي كلفوا بها بدقة عالية وسيطروا على مجريات اللعب في الشوطين ولاحت امامهم للتسجيل .

احتجاج رسميا

وفي ذات السياق اعربت الهيئة الادارية لنادي نفط الوسط عن انزعاجها الشديد لقرار الحكم بالغاء هدفا صحيح للفريق العراقي وقررت تقديم احتجاج رسمي إلى الاتحاد العربي لكرة القدم، ولجنة الحكام المشرفة على منافسات بطولة الأندية العربية، ضد الحكم المساعد الثاني الليبي خالد سليمان أبو الخير

واشار رئيس الهيئة الإدارية للنادي العراقي خالد عبد الوهاب في تصريح صحفي إن الإدارة اجتمعت بشكل طارئ بعد المباراة وخرجت بقرار الانسحاب من البطولة في حال عدم معاقبة الحكم المساعد الثاني الليبي سليمان أبو الخير الذي حرم فريقه من هدف صحيح.

وأضاف السيد خالد عبد الوهاب مجمل القرارات بحاجة إلى إعادة نظر من الاتحاد العربي ولجنة الحكام واتخاذ قرارات مهمة لاسيما وأن الفريق حرم أيضا من ركلة جزاء واضحة”، لافتا إلى أن إدارة النادي تأسف لمصادرة جهود اللاعبين بهذه الطريقة.

واجمع الجمهور العراقي الذي حضر اللقاء مشجعا لنادي نفط الوسط طوال دقائق المباراة رافعين الاعلام العراقية في ملعب برج العرب بالاسكندرية بان حكم المباراة لم يكن موفقا ابداً في ادارة اللقاء وارتكب عدة اخطاء واضحة وضغط على لاعبي نفط الوسط نفسيا باحتسابه عدة اخطاء عليهم وخاصة في الشوط الاول للحد من خطورتهم وكان مساعدا كبيرا لخطف نادي الترجي التونسي نقاط المباراة الثلاثة التي قد تقودهم لتصدر المجموعة الثالثة والانتقال للدور الثاني .

الاعلاميون :الوسط يستحق الفوز

فيما كشف الاعلاميون المصريون والعرب الذين كانوا في قاعة المؤتمرات وفي قاعة الاعلاميين في ملعب برج العرب عن تفوق فريق نفط الوسط بعناصره الشابة الى جانب لاعبي الخبرة والمحترفين السوريين مؤيد سمير العجان وعلاء الشبلي واتيحت امامهم اكثر من فرصة في الشوطين وكانوا الاقرب الى الفوز فيما ظهر الفريق التونسي باسوأ حالاته ولم يكن موفقا للغاية لولا مساعدة الحكم الليبي خالد سليمان أبو الخير الذي رفع الراية لتسلل مؤيد على اثر ذلك الغى حكم المباراة الحكم الموريتاني علي لمغيفري بوشعاب هدفا صحيحا للعراق 100 بالائة كما الغى ركلة جزاء للعراق في الدقيقة 17 ومثلها للفريق التونسي عند الدقيقة ( 77 ) كذلك استخدامه للصافرة كثيرا باحتسابه ( 36 ) خطا وأشهر البطاقة الصفراء ثلاث مرات احتسب ثلاث حالات تسلل .

وذكر اللاعب الدولي صالح سدير لاعب نفط الوسط أن فريقه تعرض للظلم التحكيمي في مباراته أمام الترجي التونسي في اولى مبارياته في البطولة العربية للاندية لكرة القدم مؤكدا أن الحكم الموريتاني علي لمغيفري بوشعاب ومساعده الحكم الليبي خالد سليمان أبو الخير حرما فريقه من هدف صحيح هدف صحيح

اما الجمهور السوداني والسعودي اللذان حضرا اللقاء لمتابعته ومتابعة لقاء الهلال السعودي والمريخ السوداني التي جرت عقب لقاء فريق نفط الوسط والترجي التونسي بملعب برج العرب بالاسكندرية اكدوا بان الهدف كان صحيحا وان راية الحكم الليبي المساعد كانت غير دقيقة وغير صائبة ويفترض ان يعاقب على خطئه هذا لانه حرم نادي نفط الوسط من كسب نقاط المباراة وتحقيق الصدارة للمجموعة بعد تعادل الهلال والمريخ بهدف واحد لكل منهما ,

نجوم الكرة في مصر ينتقدون اداء الحكم

واكد عدد من نجوم مصر بكرة القدم الذين حضروا اللقاء من حكام ومدربين ولاعبين بان الخطأ الذي ارتكبه حكم اللقاء بالغاء هدف صحيح للنفط العراقي لن يثني من عزيمة لاعبي العراق وطموحهم وجهازهم الفني لتقديم صور مشرقة للمحات الفنية الكروية العراقية ومنافسة الفرق الاخرى ( الهلال السعودي والمريبخ السوداني ) ومحاولة التغلب عليهما في المباراتين الاخريتين بالمجموعة للتاهل للدور الثاني في حالة خسارة وتعادل الترجي التونسي في مباراتيه المقبلتين امام الهلال والمريخ .

حضور السفير

حضر السفير العراقي في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السيد حبيب الصدر واركان السفارة مباراة نادي نفط الوسط والترجي التونسي في ملعب برج العرب بالاسكندرية التي جرت مساء الاثنين الرابع والعشرين من تموز 2017 الجاري مؤازرا وداعما ومعه الجالية العراقية المقيمة في المحافطات المصرية للفريق العراقي والذي اعطى حافزا قويا للاعبين قبيل النزول للملعب واثناء المباراة التي انتهت لمصلحة الترجي التونسي بهــــــــــــدف وحيد سجله طه ياسين الخنيسي بالدقيقة ( 83 ) ليتصدر فرق المجــــــــــــموعة بثلاث نقاط يليه فريق المريخ السوداني ثم الهـــــــلال السعودي ولكل منهما نقطة واحدة والمركز الرابع لنفط الوسط من غير نقاط .

هذا وستنطلق الجولة الثانية من الدور الاول للمجموعة الثالثة للبطولة العربية للاندية لكرة القدم مساء يوم غد الخميــــــــــس السابع والعشرين من تموز 2017 الجاري بلقاءين الاول يجمع نفط الوسط العراقي مع الهلال السعودي يليه لقاء الترجي التونسي مع المريخ السوداني .