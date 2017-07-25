تقارير ترجّح غياب ديوكوفيتش عن تنس أمريكا المفتوحة

{ مدن – وكالات: ذكرت تقارير صحفية اول امس الإثنين أن نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش قد يغيب عن بطولة أمريكا المفتوحة آخر بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى بسبب الإصابة في المرفق. ونقلت صحيفة سبورتسكي زورنال الصربية عن الطبيب الصربي زدينكو ميلينكوفيتش قوله إن ديوكوفيتش سيحتاج لراحة بين ستة وثمانية أسابيع مما قد يعني غيابه حتى نهاية الموسم. وقال ميلينكوفيتش: أعراض الإصابة هدأت، لقد أجرى فحوصات إضافية تحت اشراف متخصصين في تورنتو. وأضاف: لقد استشار خبرائنا، الآن من المهم النظر في الأنواع المختلفة من الإجراءات التي قد تؤدي إلى التعافي. وجاء آخر ظهور لديوكوفيتش في ملاعب التنس من خلال مباراته أمام توماس برديتش في دور الثمانية لبطولة ويمبلدون لكنه لم يتمكن من استكمال المباراة أمام منافسه التشيكي. وأوضحت الصحيفة الصربية أن حجم الإصابة يزيد مع مشاركة ديوكوفيتش في المباريات. ومن المقرر أن يخرج ديوكوفيتش المصنف الرابع على العالم خلال مؤتمر صحفي هذا الأسبوع للكشف عن حالته. الى ذلك بدأ لاعب التنس الإسباني، رافائيل نادال، استعداداته لمنافسات الجولة الأمريكية، مع البلغاري جريجور ديميتروف، وذلك على الملاعب الصلبة في مقر الأكاديمية التي تحمل اسمه، في بلدة موناكور بجزيرة مايوركا. وكتب نادال عبر حسابه الشخصي بشبكة تويتر: تدريب كبير مع جريجور ديمتروف، مرفقًا صورة لهما وهما يتعانقان على جانبي الشبكة، ويظهر في الخلفية بعض الجماهير التي حضرت الاستعدادات. ومن المقرر أن يخوض نادال بطولات مونتريال الكندية، وسينسيناتي الأمريكية، وأمريكا المفتوحة، التي حصد لقبها عامي 2010 و2013، في آب وأيلول المقبلين، فضلًا عن المشاركة في بطولات الصين المفتوحة، وشنجهاي، وبازل، وباريس، في تشرين أول. يذكر أن نادال، المصنف الثاني عالميًا، حصد عدة ألقاب هذا العام، أبرزها لقبه العاشر في بطولة رولان جاروس الفرنسية على الأراضي الترابية، كما أنه وصيف بطولتي أستراليا وميامي، لكنه خرج مؤخرًا من ثمن نهائي بطولة ويمبلدون على الأراضي العشبية. وفاز ديميتروف، العاشر عالميًا، بـ6 ألقاب طوال مسيرته الاحترافية، اثنين منها هذا العام، وهما: لقب بريزبن الأسترالية ولقب صوفيا البلغارية.