طوكيو تبدأ العد التنازلي لتضييف أولمبياد 2020

{ طوكيو – وكالات: بدأت طوكيو عدا تنازليا من 3 أعوام قبل انطلاق أولمبياد 2020 بمراسم حضرها سياسيون وأبطال أولمبيون. وانطلق الحدث باستعراض قدمته فرقة من هيئة إطفاء طوكيو، وعرض بالأضواء والبعد الثالث على مبنى الحكومة الإقليمية لتقديم أبرز المعالم السياحية في البلد الآسيوية، وكذلك صورا من أحداث رياضية. وألقت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، خطاب الافتتاح، ثم تلته كلمة رئيس اللجنة المنظمة توشيرو موتو، والوزيرة اليابانية للأولمبياد تامايو ماروكاوا، الذين أبرزوا أهمية الحدث بالنسبة لليابان. كما تعني تلك المراسم بدء طواف العلم الأولمبي في أرجاء الأرخبيل الياباني بمشاركة 27 بطلا أولمبيا وبارالمبيا يابانيا اختيروا كـسفراء لهذا الأولمبياد الذي يجري في الفترة بين 24 تموز والتاسع من آب 2020. وفي مراسم أخرى، نظمت الحكومة اليابانية جلسات يومية للتمارين الرياضية سيشارك فيها موظفون محليون وعاملون في شركات، وخصصت 24 تموز، يوم انطلاق الأوليمبياد كيوم عمل عن بعد لتخفيف الزحام في العاصمة. يذكر أن أولمبياد 2020 هو الثاني الذي تضيفه طوكيو بعد نسخة 1964، وسيتكون من 33 رياضة و339 تجربة، وخصصت له موازنة بما يعادل 12 مليارا و549 مليون دولار.